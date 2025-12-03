Sanna Illi - vuoden karijokelainen

"Kiitos, kiitos", vastaa vuoden karijokilainen Sanna Illi.

Suupohjan Sanomat kertoo Illin saaneen Vuoden karijokelaisen arvonimen. Sitä jutussa ei tosin mainittu, että tämä kunnianimi osui Illin kohdalle jo toista kertaa.

Perusteet olivat samat tai lähes samat ensimmäisellä ja toisella kerralla: hevostoiminta, joka on tehnyt muutaman sadan asukkaan Myrkyn kylästä tunnetun ratsastusurheilukeskuksen. Tänä vuonna mainittiin myös se, että hän tekee yhteistyötä yli kieli- ja kuntarajojen.

Myrkyn kylässä kärsitään jopa asuntopulasta. Tähän asiaan tosin vaikuttaa nyt vuoden toiminnassa olleet Kristiinan kaupungin kaksi ratsastuslukiolinjaa, suomen- ja ruotsinkieliset.

Toiminta on vilkasta ja kansainvälistä, sillä tallin käytävillä puhutaan sekä molemmilla kotimaisilla, myös englanniksi.

"Lukiolaiset vaihtavat englanniksi, jos ruotsi tai suomi ei ole oma äidinkieli", Illi naurahtaa.

Alueen pitkään tyhjillään olleet rivitaloasunnot on nyt kunnostettu ja ne ovat menneet kuin kuumille kiville, lukiolaisille. Lukio on 16 kilometrin päässä Kristiinankaupungissa, mutta ratsastusosio tapahtuu Suupohjan ratsutallilla, Illeillä.

Rivitalo opiskelijakämppänä voi kuulostaa äkkiseltään yllättävältä, mutta se johtuu siitä, että kerrostaloja alueella ei ole.

Lukiolaiset vilkastavat alueen elämää, sillä suuri osa jää paikalle kesäksikin ja hankkii alueelta kesätöitä. Kaikkiaan lukiolaisia on lähes 30.

Master-opettaja Sanna Illi on pitänyt ratsastuskoulua nykyisellä kiinteistöllä vuodesta 2001, jolloin Illit ostivat sen.

Kunnan kanssa on oltu läheisissä tekemisissä ja Karijoen kunnan apu oli suureksi avuksi silloin, kun ensimmäinen maneesi vuonna 2003 rakennettiin. Siitä saatiin EU-hanke kunnan ansiosta. Ensimmäinen maneesi?

Nyt haaveissa on jo toinen maneesi, se olisi lämpöeristetty.

Loppuvuosi menee rauhallisissa merkeissä. Illi kertoo, että Sanin kanssa harkittiin kisamatkaa jonnekin päin Eurooppaa, mutta matka jäi lopulta toteutumatta. Ensi kautta ei ole vielä mietitty, paitsi omaa Ratsukarnevaalia. Ja ehkä HIHS:iä. Joka riippuu paljon siitä, onko Jone tulossa Saksasta sinne kilpailemaan. Asia on vielä auki.

Se sen sijaan on selvä, että Jone jatkaa viihtymistään Beerbaumeilla. Viikonloppuna hän kilpailee monen muun tavoin Peelbergenissä.

"Se tykkää kauheasti kyllä olla siellä ja se on tosi makee, että se sinne pääsi", Sanna Illi myöntää.

Mutta ikävä taitaa olla kova?

"Ihan hirvee ikävä."