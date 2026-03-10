Sanna Koskiluhta päätti panostaa, lähtee Hollantiin

Vaasalainen pararatsastaja Sanna Koskiluhta, 39, lähtee hakemaan vauhtia kisakauteen 2026 Joyce van Rooijen-Heuitinkin tallilta Hollannista.Idea tuli pararatsastajien viime syksyn leirillä, jossa suomalaisten pararatsastajien uusi hollantilaisluotsi Rooijen-Heutink oli valmentamassa. Koskiluhta innostui ideasta ja rupesi miettimään miten matkan saisi järjestettyä. Lopulta hän päätti pitää siihen kohtaan kaikki kesälomapäivänsä. Matka alkaa pääsiäisenä ja kestää kuukauden. Hevonen lähti jo edeltä ja on saapunut jo perillekin. Yhtä kuukautta pidemmäksi aikaa ei ainakaan näillä näkymin ole tarkoitus jäädä.Belgiassa on huhtikuun lopulla myös sopivat kisat, joissa voisi kotiin tulomatkalla startata.Koskiluhta oli vaikuttunut siitä, miten van Rooijen-Heutink näki heti, miten hänen hevosensa saatiin toimimaan paremmin.”Heti osasi jotenkin nähdä, mitä me tarvittiin.”Ryhmä 3:een luokiteltu Koskiluhta panostaa tätä nykyä 9-vuotiaaseen FWB-hevoseensa Wipfel’s Roma K:hon eli Hippuun (Duendecillo P – Rohdiamant). Se on punainen tamma, joka osui eteen, kun Koskiluhta pari vuotta sitten haki Liptonalleen seuraajaa, mielellään jo vanhempaa ruunaa.”No ei tullut ihan sitä mitä haettiin”, hän nauraa. ”Mutta ainakaan se ei ollut valkoinen. Aina pestessäni sitä edellistä hevosta olin päättänyt, että ei enää kimoa. No, vitsillä, tietenkin.”Jotakin erityistä tähän hevoseen liittyy, sillä Koskiluhdan hevosten eläinlääkäri Anne Niemi oli kertonut ohimennen Liptonaa hoitaessaan, että hän oli nähnyt oman oriinsa jälkeläisen nimeltään Roma K, ja se olisi ”jotenkin aivan Koskiluhdan tyyppinen hevonen”. Ja kun hän seuraavana kesänä jutteli PM-kisoissa Katja Karjalaisen hevosenomistajan Minna Reinon kanssa, tämä oli spontaanisti myös kertonut ”nähneensä Ruotsissa sellaisen hevosen, että se on ihan sun näköinen”. Tämä alkoi jo tuntua kohtalolta.Kysymykseen minkälainen hevonen on hänen näköisensä, Koskiluhta vastaa ”pieni ja siro”. Hevonen on laadukas ja sillä on pehmeät askellajit.Jalasjärvellä syntynyt hevonen oli Enegården Dressagella Helsingborgissa myynnissä. Se oli silloin kuuden ja ehtinyt jo varsoakin, eli oli hyvin kokematon.Mitkä ovat tämän kauden tavoitteet?”Lisää rutiinia kisoista. Ja PM-kisoihin olisi kiva päästä, kun ne tuossa juhannuksen tienoilla tuossa ihan lähellä, Ruotsissa ovat.”Tavoitteellinen kilparatsastus on Koskiluhdan tapa harrastaa hevosia, sen hän myöntää, mutta toteaa kuitenkin ykskantaan, että aina voi kaikenlaista haaveilla ja tavoitella, mutta hevosten ehdoilla loppujen lopuksi edetään.”Tähän asti jännitin sitä, pysyykö hevonen terveenä, että pystyy lähettämään sen Hollantiin.”Liptona on jättänyt pararadat ja toimii Pohjanmaalla terapiaratsuna.."Hevonen ei ollut parhaimmillaan" - Sanna Koskiluhta otti MM-matkan kokemuksen kannalta.Pienet ja sitkeät