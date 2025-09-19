Sanna Siltakorpi Blenheimistä: "Tällä kertaa ei tule koulukisat"

Sanna Siltakorpi oli tyytyväinen Bofey Clickinsä koulukokeeseen ja lähtee sen jälkeen jatkamaan kisaa hyvistä asemista, jaetulta sijalta 30. Miinuspisteitä kertyi 34,4, mikä ei ole huono lähtökohta."Oli se jännittynyt tälläkin kertaa, mutta onnistuin pitämään sen hallinnassa", Siltakorpi tuumaa. "Se oli tasaisempi kuin esimerkiksi Pariisissa ja sai paljon seiskoja. Mutta käynnistä laukannosto ja laukanvaihto onnistuivat vähän heikommin, koska se aina ennakoi niitä ja rupeaa myös lataamaan."Toiseen vaihtoon tuli pieni pukin tyylinen. Kärki matkasi omille teilleen: saksalainen Michael Jung teki Fischerchipmunkilla huipputuloksen 18,3 miinuspistettä, mikä tarkoittaa, että hän ratsasti peräti 81,7 prosentin koulukokeen. Hänen perässään on britti Laura Collett Londonilla 20,6 miinuspisteellä. Kolmantena väliaikatilanteessa on toinen britti Tom McEwen ja JL Dublin, 26,2 virhepisteellä. . Tosiasia on kuitenkin se, että maastokoe on niin vaikea, että koulukoe ei tule todennäköisesti ratkaisemaan kuin ehkä voittajan. Jos häntäkään."Just sellanen tyypillinen brittirata. Ja ne ylä- ja almäet. Välttämättä kukaan ei tule aikaan huomenna", Siltakorpi toteaa käveltyään radan nyt muutamaan kertaan ja kävellessään sen vielä tänään ja huomenna aamullakin. "Sieltä saa kunnolla kokonaiskuvan, kun kouluareenat on korjattu pois tieltä."Vaikeusaste on sitä luokkaa, että Siltakorpi kuuli joidenkin maastokoevalmentajien sanoneen kouluvalmentajille, ettei kannata turhan paljon panostaa koulukokeeseen, riittää, että siitä jotenkin pääsee läpi. Pakka menee uusiksi maastossa ja sen jälkeen tietysti vielä rataesteillä sunnuntaina."Täällä on se henki, että koulukokeella ei näissä mittelöissä ole merkitystä. Tällä kertaa ei tule koulukisat. Tärkeintä on pitää hevonen hyvällä mielellä ja virkeänä huomiseen maastokokeeseen", Siltakorpi sanoo. Maastokokeeseen, joka on pitkä, vaikea, täynnä ylä- ja alamäkiä, ja vaikeita tehtäviä..Interaktiivinen maastorata täällä"Vesiestekin on niin syvä, että heräsi kysymys onko se edes ihan sääntöjen mukainen", Siltakorpi naurahti. Syvyyttä saisi olla 20 senttiä, mutta tuplasti se näkyy vettä olevan. Syvä vesi syö hevoselta paljon voimia, mutta häntä askarruttaa kuitenkin eniten muutama kapea ja pitkä kulmaeste, jotka hän radalla bongasi.Yhden pidemmän vaihtoehdon Siltakorpi suunnittelee ratsastavansa coffin-hautaesteellä, mutta sillä ei käytännössä ole hänen kohdallaan ajallisesti suurta merkitystä. Siltakorpi arvioi, että MIMS-virheen mahdollisuus pienenee ratkaisevasti näin tehdessä. Positiivista on se, että pohja on hyvä, eikä paikalla ole satanut. Ja se, että Siltakorvella on isolaukkainen verihevonen Bofey Click. Kyllä häntä hieman silti jännittää. Sillä lailla hyvällä tavalla."Yleensä ton hevosen kanssa on mukava lähteä maastokokeeseen." Tulokset täällä.EM-ennätyksiä - kenttäratsastus on brittilajiFlo Carter EM-kisojen tiedotuksesta on pitänyt kirjaa aiemmista suorituksista ja ennätyksistäVuoden 2025 Agria FEI:n kenttäratsastuksen Euroopan mestaruuskilpailut järjestetään Blenheim Palacessa ja ne ovat järjestyksessä 37. sitten EM:ien alkamisen vuonna 1953 eli 72 vuotta sitten. Kyseessä on 12. kerta, kun kisat pidetään Isossa-Britanniassa ja toinen kerta Blenheimissä. Iso-Britannia on hallitseva joukkuemestari, ja britti Rosalind Canter ratsunaan Lordships Graffalo, on hallitseva mestari.Iso-Britannia on kaikkien aikojen menestynein maa näissä kilpailuissa – 24 kertaa joukkuekultamitalilla. Maa on vienyt henkilökohtaiset mitalit (kulta, hopea ja pronssi) seitsemän kertaa. Saksalla on 6 joukkuemestaruutta ja se saavutti kaikki kolme henkilökohtaista mitalia vuonna 2011. Venäjä on voittanut 3 joukkuemestaruutta, Ruotsi 2 ja Irlanti 1.Henkilökohtainen mestaruus on mennyt brittiläiselle ratsastajalle 20 kertaa. Saksalaiset ovat voittaneet 6 kertaa, ranskalaiset 3, irlantilaiset ja sveitsiläiset 2 kertaa, ja puolalaiset, tanskalaiset sekä venäläiset kukin kerran.Sukupuolijakauma henkilökohtaisissa mestaruuksissa on lähes tasan: 19 naista ja 17 miestä ovat voittaneet tittelin.Eddy Stibbe Hollannista pitää hallussaan eniten EM-osallistumisia – 12 kertaa. Britti William Fox-Pitt ja Ingrid Klimke Saksasta ovat kumpikin osallistuneet 10 kertaa.Britti Ginny Elliot ja Saksan Michael Jung ovat molemmat voittaneet kolme peräkkäistä Euroopan mestaruutta kolmella eri hevosella:Elliot: 1985 (Priceless), 1987 (Night Cap), 1989 (Master Craftsman)Jung: 2011 (La Biosthetique Sam), 2013 (Halunke), 2015 (FischerTakinou)Lucinda Prior-Palmer (myöh. Green, GBR) oli ensimmäinen, joka voitti mestaruutensa takaisin (1975–1977) hevosilla Be Fair ja George. Pippa Funnell (GBR) oli ensimmäinen, joka voitti peräkkäiset mestaruudet samalla hevosella, Supreme Rockilla (1999 ja 2001). Ingrid Klimke teki saman tempun vuosina 2017 ja 2019 hevosella Hale Bob. Nicolas Touzaint, Ranska, voitti mestaruuden kahdesti samalla hevosella, Galan de Sauvagerella, neljän vuoden välein (2003 ja 2007).Mary Gordon Watson (GBR) on nuorin henkilökohtainen Euroopan mestari – hän oli 19-vuotias vuonna 1969. Ingrid Klimke on vanhin, 51-vuotias voittonsa aikaan vuonna 2019.Mary Gordon Watson, Ginny Elliot, Zara Phillips (kaikki GBR) ja Michael Jung (GER) ovat ainoat ratsastajat, jotka ovat hallinneet maailman- ja Euroopan mestaruustitteleitä samanaikaisesti – Jung erottuu joukosta, sillä hänellä oli hallussaan myös olympiakulta vuonna 2012.Neljä hevosta on voittanut neljä Euroopan kultamitalia:Kilbarry (Frank Weldon, GBR)Supreme Rock (Pippa Funnell, GBR)Over To You (Jeanette Brakewell, GBR) – neljä peräkkäistä EM-kultaaHale Bob (Ingrid Klimke, GER) – neljä kultaa kolmen peräkkäisen EM:n aikanaVain neljä hevosta on ollut samanaikaisesti maailman- ja Euroopan mestari:Cornishman V (Mary Gordon Watson, 1969–70)Priceless (Ginny Holgate, 1985–86)Toytown (Zara Phillips, 2005–06)La Biosthetique Sam (Michael Jung, 2010–2011) – Sam voitti myös olympiakultaa vuonna 2012Vuonna 2009 Juan Carlos Garcia (ITA) teki historiaa voittamalla joukkuehopeaa sekä kenttä- että esteratsastuksessa. Hänen joukkuetoverinsa Susanna Bordone (ITA) edusti maataan sekä kenttä- että kouluratsastuksessa.