Sanna Siltakorpi ja urheiluun kasvanut Buba D'mues kuudensiksi nuorten hevosten MM-kilpailuissa

”Tosi hyvä fiilis. Olen jo sen verran kokenut, että en lähtisi tänne asti hevosella, jolla ei voisi pärjätä”, kertoo palkintojenjakoon valmistautuva Sanna Siltakorpi Le Lion d'Angersista, Ranskasta.Siltakorpi ja Buba D'mues (Vdl Bubalu – Favory) sijoittuivat kenttäratsastuksen nuorten hevosten MM-kilpailuissa kuudensiksi yhteispistein 32,0. Ratsastajan tavoitteena oli päästä parhaan kymmenen ratsukon joukkoon, ja siinä onnistuttiin.”Kouluprosentit riippuvat päivästä ja niin pienistä asioista. Jos oltaisiin saatu parilta tuomarilta hieman paremmat pisteet, olisi ehkä ollut mahdollisuudet parempaankin tulokseen. Ainahan sitä haluaa parempaa, mutta olen tyytyväinen”, Siltakorpi toteaa.6-vuotiaan ruunan vahvuudet ovat rataesteillä sekä maastossa. Koulupuolen toivotaan kehittyvän sen mukaan, kun nuori hevonen saa lisää kokemusta. ”Ei tullut yllätyksiä. Tiesin, että en saa hevosesta kouluosakokeessa vielä kaikkea mahdollista ulos. Tietynlainen kantamiskyky puuttuu siis vielä. Tähän kisaan olisin toivonut koulusta millin parempaa tulosta. Esteistä ja maastosta – tällä ei ole vielä kauhean montaa maastostarttia alla. Ruuna on luonteeltaan aika varovainen, joten on vielä vähän kysymysmerkkinä, tuleeko tästä liiankin varovainen maastoesteille.”Ovatko MM-kisat sitten hyödyllinen virstapylväs nuorelle hevoselle?”Mielestäni kyllä. Kilpailemisen kautta hevosen fysiikka kehittyy, ja täällä hevonen pääsee tutustumaan mestaruuskilpailujen puitteisiin. Kyllähän tämä antaa koko tiimille raporttia siitä, miten tämä hevonen käyttäytyy näin erikoisissa olosuhteissa, jossa on paljon hevosia ja paljon yleisöä. Onhan se eri asia kuin olla pikkukisoissa. Täällä hevonen kasvaa urheiluun.”Tällä hetkellä näyttää siltä, että ruuna tulee pysymään Sannalla ja Elmo Jankarilla. Seuraavana etappina pidetään 7-vuotiaiden mestaruuskisoja.”Tällä mennään. Pikkuhiljaa rakennetaan eteenpäin, mutta en tietenkään pidä 7-vuotiaiden mestaruuskisoja ”väkipakolla-tavoitteena”. Nuoren hevosen kanssa ei voi edetä niin. Mutta uskon, että tällä hevosella on kykyä mennä mitä vaan kenttäpuolella”, tyytyväinen Siltakorpi päättää. .Katso tulokset täältä.