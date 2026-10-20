SRL tiedottaa Sanna Siltakorven olleen onnettomuudessa – "Tilanne hallinnassa", toteaa puoliso Elmo Jankari

Suomen Ratsastajainliiton verkkosivuilla on otsikko "Suomalaisratsastaja onnettomuudessa" ja lyhytsanainen tiedote: "Sanna Siltakorvelle tapahtui tapaturma kilpailutilanteessa, Novarassa, Italiassa. Sanna on tällä hetkellä hoidettavana, ja toipuminen on kesken."

Tiedote täällä

Mitä on tapahtunut, ei ole tarkemmin tiedossa. Siltakorpi osallistui viikonloppuna Italiassa lyhyeen kolmen tähden kilpailuun Choco Chinolla. Tuloksissa on merkintä vetäytymisestä ennen maastokoetta.

Hevosurheilu Ratsastus tavoitti viestipalvelun kautta kiireisen puolison Elmo Jankarin, joka viestitti puolisonsa jo sovittuja valmennuksia peruuttaessaan: "Homma hallinnassa". Jankari mainitsi myös pyytäneensä SRL:n tiedotusta korjaamaan "raflaavan otsikon".

Juttua päivitetään tarvittaessa.