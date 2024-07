Sanna Siltakorven Bofey Click on päätetty vetää Pariisin olympialaisten kenttäratsastuksen viimeisestä osakokeesta, rataesteistä maanantaina aamulla.

Suomen joukkueen eläinlääkäri on havainnut Bofey Clickissä lievän vamman. Ratsastaja ja tiimi päättivät vetää hevosen kilpailusta varotoimenpiteenä. Hevosen hyvinvointi on aina etusijalla.

– Clickin pikainen toipuminen menee kaiken edelle. Joukkueemme eläinlääkärin mielestä vamma on hyvin lievä ja hevonen palautuu todennäköisesti nopeasti täyteen kisakuntoon. Emme halua ottaa minkäänlaista riskiä Clickin hyvinvoinnin kanssa, joten päätöksemme oli selvä, kertoo Sanna Siltakorpi.

Kaikkien joukkueen hevosten hyvinvointia seuraavat kilpailuissa jatkuvasti sekä kilpailun että Suomen joukkueen eläinlääkärit. Eilisen suorituksen jälkeen hevosen voinnissa ei havaittu mitään epänormaalia.

– Arvostan tehtyä päätöstä, joka on ainoa oikea. Ratsukko kilpaili erinomaisesti ainutlaatuisissa puitteissa. Kiitämme koko tiimiä lämpimästi ja toivotamme heille hyvää kotimatkaa ja Bofey Clickille pikaista palautumista, sanoo ratsastuksen joukkueenjohtaja Tanja Takkula.

