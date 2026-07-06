Kirjava Miss Manley on palannut treeniin ja kisakentille. Kuvassa tyytyväinen Jauhiainen tammansa vierellä.
Kirjava Miss Manley on palannut treeniin ja kisakentille. Kuvassa tyytyväinen Jauhiainen tammansa vierellä.Kuva: Liina Hannula
Ratsastusuutiset

Satu-Maria Jauhiainen kolmessa roolissa Lappeenrannassa – kilpailijana Pohjola Grand Tourin osakilpailuvoitto

Samoissa kisoissa ehtii hyvin kilpailemaan, valmentamaan ja tuomaroimaan.
Julkaistu
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