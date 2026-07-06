Satu-Maria Jauhiainen kolmessa roolissa Lappeenrannassa – kilpailijana Pohjola Grand Tourin osakilpailuvoitto

Kuopiossa syntynyt, mutta nykyään helsinkiläinen Satu-Maria Jauhiainen ja pinto-värinen Miss Manley (Hedens Le Mioche – Richman) voittivat viikonloppuna Lappeenrannassa sekä perjantain inter A/B luokan että lauantain inter A -tasolla kilpailtavan Pohjola Grand Tourin kolmannen osakilpailun, tuloksilla 67,9 ja 67,5 prosenttia.”Hevonen oli hyvä, pääsin vihdoin esittämään kaikkia niitä asioita myös radalla, jotka ovat onnistuneet kotona hyvin. Sarjavaihdot, piruetit, ylipäätään koko laukkaohjelma onnistui. Sain jotenkin ratsastettua astetta enemmän laatua ulos hevosesta. Sehän on tasainen ja vakaa suorittaja”, Jauhiainen kertoo.Kirjava 14-vuotias tamma asuu Helsingissä Kusaksen tallilla. Hevonen oli viime kesänä sairaslomalla kolmen kuukauden ajan. ”Treeniin paluun jälkeen sanoin Jannelle (Bergh) että 'nyt pitää viimeiset temput asentaa tähän!' ja ruvettiin tekemään asioita vähän eri tavalla.”Mikä muuttui?”Hevosella on niin iso laukka ja sen mekaniikka on hidas. Piti ihan vaan kokeilla millaiseen laukkaan se pitää ratsastaa, että se pystyy tekemään vaihdot hyvin", ratsastaja selittää..Oman kisaamisen lisäksi Jauhiaisella oli Lappeenrannassa muitakin rooleja. Hän tuomaroi useissa luokissa ja auttoi kisoissa olleita omia valmennettaviaan. Jauhiaisella on oikeudet tuomaroida vaativa B -tasolle asti.Miten tämä kaikki onnistuu, keskittyminen omaan rataan, tuomarointi ja vielä valmennettavatkin?”Ei se aina helppoa olekaan, hypätä roolista toiseen, täytyy myöntää”, toteaa Jauhiainen ja jatkaa: ”Pitää ensinnäkin mennä sellaisiin kisoihin, joista tietää etukäteen, että niissä nämä eri roolit onnistuvat. Ja sitten tekee aina vain yhtä asiaa kerrallaan, keskittyy siihen asiaan siinä hetkessä ihan kokonaan.Jauhiainen kaipaa kisapäiviin asioita, jotka vievät ajatukset muualle omista radoista. ”Olen niin kauhean kova jännittämään kisoissa. Tuomarointiinhan pitää keskittyä ihan sataprosenttisesti. Valmennettavia katson ja autan jos pystyn. Esimerkiksi Lappeenrannassa näin toisen valmennettavani, toista en”, ratsastaja päättää. .Sunnuntaina suomenhevosten Pohjola Tourin osakilpailuvoiton veivät tuttuun tapaan Lassi Lehmusto ja Vekardo (Herkko Hurmaus - Vispok) prosentein 70,064. Inter II -luokan voittivat Anna Kärkkäinen ja Minion Verde (FS Mr. Right - Florencio I) tuloksella 68,148 prosenttia. Katso GP-luokan tulokset täältä. .MM:ien karsinta-GP:t kilpailtu - Henri Ruoste ja Tiffany suorittivat hyvällä tasollaan.Tiina Polso: "Kenen hiileen tässä pitäisi puhaltaa?".Revanssi onnistui – Sonja Mäkelä ja Celtas Quen Operagamesin ykkösiä