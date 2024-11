Satu Väihkönen ei jatka HUJO:n puheenjohtajana

Päätökseen kerrotaan vaikuttavan aikataululliset ja resurssisyyt.

Väihkönen jatkaa Hevosopiston hallituksen puheenjohtajana.

”Kuluneella olympiadilla HUJO:n toimintaa on kehitetty ja uudistettu SRL:n strategian pohjalta monella tavalla. Uskon, että tästä on hyvä jatkaa eteenpäin kohti Los Angelesia ja vuosittaisia arvokisoja ennen sitä”, sanoo Satu Väihkönen.

”Olen nauttinut tehtävästäni HUJO:n puheenjohtajana ja yhteistyöstä eri toimijoiden kanssa siinä roolissa. Jatkan työtäni Hevosopiston hallituksen puheenjohtajana, joten tiivis yhteistyö suomalaisen hevosurheilun hyväksi jatkuu edelleen.”

”Satu on johtanut todella merkittävää HUJO:n uudistamis- ja kehittämistyötä varsin intensiivisesti ja ammattimaisesti nojaten SRL:n yhteisiin linjauksiin. Hänen kaudellaan on siirrytty tavoitteelliseen, järjestelmälliseen ja pitkäjänteiseen toimintamalliin, joka pohjaa analyysiin lajimme tilasta ja tulevaisuuden haasteista ja mahdollisuuksista sekä lajin menestysmaiden mallien oppeihin ja kokemuksiin. Työssä on näkynyt sekä Satun määrätietoisuus että oma huippu-urheilijatausta. Luonnollisesti hänen poisjäämisensä on harmittava, mutta ymmärrettävä päätös. Onneksi hän on edelleen käytettävissä Ypäjän Hevosopiston hallituksen puheenjohtajana lajimme kehitystyössä”, toteaa Ratsastajainliiton hallituksen puheenjohtaja Marjukka Manninen.

”Hallitus käy parhaillaan keskusteluja isojen saappaiden täyttäjästä, ja uskon, että saamme tehtyä nimeämisen kohtalaisen pian. Uusi puheenjohtaja lähtee viemään joukkueita kohti isoja, mutta hyvinkin mahdollisia tavoitteita suuntana Los Angeles.”