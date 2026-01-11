Satu Väihkönen johtaa HUJO:a "niiden ihmisten kanssa jotka siinä nyt ovat"

Hevosopiston hallituksen puheenjohtaja Satu Väihkönen, 67, kertoo muuttaneensa mielensä HUJO-pestin suhteen "rakkaudesta lajiin" ja "saatuaan kentältä valtavasti kannustusta"."En halunnut nostaa käsiä pystyyn vaan ajattelin, että päästäisiin vähitellen toteuttamaankin kaikkia tähän mennessä valmisteltuja asioita", hän sanoo.Nimitys uutisoitiin jo aiemmin viime viikolla, mutta nyt huippu-urheilun johtoryhmä HUJO lyötiin virallisestikin Väihkösen johtamaksi lukkoon, kun Suomen Ratsastajainliiton hallitus sen kokoonpanon virallisesti kokouksessaan perjantaina 9. tammikuuta vahvisti.Sitä, oliko pestiin tarjolla kilpailevia ehdokkaita, Väihkönen ei tiedä. Hän arvelee, että ei välttämättä ollut.Sen hän sanoo myös, ettei halua enää setviä joulunajan uutisointeja, eli sitä, miksi ja miten aiempi puheenjohtaja Tom Gordin tehtävästään 18.12. erosi, mutta on kuitenkin valmis toteamaan, että Gordinin alulle panemia uudistuksia ja "hänen linjaansa" jatketaan."Mutta niin, että työ tehdään niiden ihmisten kanssa, jotka liiton urheiluorganisaatiossa eli HUJO:ssa ja lajikohtaisissa maajoukkuejohdoissa nyt ovat", Väihkönen täsmentää. "Tomi toi buustin huippu-urheiluun, mutta ei se silti ollut yksin Gordinin linja, sillä olihan meitä muitakin sitä tekemässä ja luomassa."KansainvälisyysVäihkönen on saanut ympärilleen huippu-urheilun johtoryhmän, jonka kanssa lähdetään viemään suomalaista kilparatsastusta mahdollisimman suoraa reittiä kohti suuria kansainvälisiä areenoita, loppukädessä olympialaisiin - matkan varrella MM:issä, EM:issä ja muissa arvokilpailuissa käyden, kuten Väihkönen täsmentää.Olympialaiset edellä mennään, mistä kertoo jo se, että HUJO asetetaan aina yhdeksi olympiadiksi kerrallaan. Nykyinen kokoonpano pysyy Los Angelesiin asti, mikäli henkilöt eivät itse halua tehtävistään erota."Pikkuisen täsmennetty", on Väihkösen oma näkemys HUJO:n kokoonpanosta. "Eihän siinä nyt suuria muutoksia ollut. Puheenjohtajan vaihdos oli suurin, mutta olympiakomitean edustajan Mika Vakkurin kutsuminen oli jo pohjustettu aiemmin, mutta koska heidän sisäiset asiat olivat vielä viime vuonna muutosvaiheessa, nimi vahvistui vasta nyt."Yleisurheilutaustaisen Vakkurin vastuulla Suomen Olympiakomiteassa on muiden lajien ohella myös ratsastus ja pararatsastus.HUJO:n jäsenet ovat Väihkösen lisäksi urheilijoiden edustaja Henri Ruoste, joka on lupautunut jatkamaan, Hevosopiston valmennuskeskuksen edustaja Pirkko Herd ja SRL:n urheilujohtaja Jutta Koivula. Väihkönen sanoo halunneensa Herdin HUJO:on siksi, ettei hänelle itselleen muodostu kaksoisroolia Hevosopiston edustajana, sillä kyseisen laitoksen hallituksen puheenjohtaja. Herd on Väihkösen mukaan lisäksi parhaiten selvillä Hevosopistolla toimivan valmennuskeskus Vaken toiminnasta. Olympiakomitean edustajan Mika Vakkurin rooli on pienempi: hänellä on "vain läsnäolo- ja puheoikeus".Myös SRL:n puheenjohtaja Marjukka Mannisen roolia muutettiin niin, että hän ei enää ole täysi- ja päätösvaltainen jäsen, kuten edellisessä kokoonpanossa oli asian laita, vaan hänellä on tästedes samantasoinen jäsenyys kuin Vakkurillakin. Tämä hallitutuksen puheenjohtajan kohdalla siksi, ettei yksi ja sama henkilö päättäisi asioita kahdessa kokoonpanossa, sekä huippu-urheilun johtoryhmässä että vahvistaisi niitä vielä hallituksessa. Käytännössä muutos on lähinnä "juridinen", sillä HUJO:ssa ei ole ollut tapana äänestää asioista, eikä niin tiettävästi ole tapahtunut vielä kertaakaan. Käytännössä, koska puheoikeus on kaikilla, kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa ja halutessaan lobata omaa näkemystään. Lisäksi täysi puheoikeus on myös maajoukkuekapteeneilla, vaikka heidän roolinsa on esittelijän rooli. Se asia muutettiin jo aiemmin, että kapteenit, Mikko Mäentausta, Tanja Takkula, Mette Samuli ja Tiina Tarkkala eivät ole enää päättämässä esittelemistään asioista."Se ei ole hyvän hallintotavan mukaista, että henkilö on ehdottamassa ja päättämässä jotakin asiaa", Väihkönen täsmentää. Kapteenit ovat kokouksissa kuitenkin läsnä koko niiden keston ajan.Arviointi edessäSen Väihkönen totesi jo aiemmin, että jos tyytymättömyyttä maajoukkuejohtoon on, se on saatava esiin.Tämän takana hän seisoo edelleen ja toteaa, että arviointi tulee tapahtumaan jo ensimmäisen vuosipuolikkaan aikana, kun aikaisemmin tehtyjen sopimusten mukaisesti arvioidaan, miten uuden maajoukkuejohdon toiminta on lähtenyt käyntiin. "Arvioinnissa kuullaan luonnollisesti myös maajoukkuejohdon omia näkemyksiä", hän toteaa. Esteratsastuksessa johto on pienehkö: senioreiden kapteeni Mikko Mäentausta, ikäluokkien kapteeni Noora Pentti ja maajoukkueen valmentaja Markku Söderberg.Kouluratsastuksessa on enemmän porukkaa: kapteeni Tanja Takkula, ikäluokkien valmentajat Terhi Stegars ja Marko Björs, sekä mentori Jenny Eriksson, joka toimii tukena Euroopassa oleville ratsastajille. Kyra Kyrklund on viime vuoden lopulla lupautunut toimimaan kouluratsastuksen ulkopuolisena asiantuntijana.Kenttäratsastuksessa ovat kapteeni Mette Samuli, valmentaja Pauliina Swindells ja asiantuntijana sekä Los Angeles projektia vetämässä Lizzel Winter.Pararatsastuksessa on kapteeni Tiina Tarkkala, valmentaja Janne Bergh ja kansainvälinen asiantuntija Joyce van Rooijen-Heuitink.Väihkönen lisää, että tarkoitus ei ole kyseenalaistaa kansainvälisiä asiantuntijoita, kuten Kyrklundia, Winteriä ja Rooijen-Heutinkia.On muitakin lukkoon lyötyjä päätöksiä: entinen kouluratsastuksen ohjausryhmä (Tanja Takkula, Jutta Koivula, Jenny Eriksson, Janne Bergh ja Marko Björs) on tällainen, historiaan päällekkäisenä ja turhana jäävä konklaavi.. "Ohjaava" vai "johtava" - mikä on HUJO:n rooli ja valta huippu-urheilukysymyksissä?Nimenomaan otsikon kysymykseen kaatui aiemman puheenjohtajan pesti. Mikä on tilanne nyt?Tom Gordinin tarkoituksena oli, että HUJO:lla on täysin itsenäinen asema, kunhan se toimii hyväksytyn budjetin ja toimintasuunnitelman ja strategioiden puitteissa. SRL:n hallituksen ei pitänyt hänen mielestään miltään osin muutoin puuttua HUJO:n itsenäiseen toimintaan. Näin ollen termi "ohjaava" ei hänelle kelvannut kuvaamaan HUJO:n toimintaa. Termin tuli olla "johtava". Väihkönen ei näe tässä samanlaista ongelmaa, mutta asia tuli Gordinin aloitteesta korjatuksi. "HUJO on strateginen, ohjaava ja johtava sekä koordinoiva", kertoo Väihkönen sen roolin juuri tulleen valmisteilla olevaan uuteen hyvä hallintotapadokumenttiin, HHT:hen, linjatuksi."HUJO johtaa ja päättää kyllä, mutta SRL:n hallitus vahvistaa päätökset", hän täsmentää. Väihkönen toteaa, että HUJO:n asema on nyt riittävän selvästi kuvattu hallintotapadokumentissa ja näin ollen toimintasuunnitelmassakin.Gordin piti sanamuotoja nimenomaan SRL:n toimintasuunnitelmassa niin tärkeinä mahdollisien näkemyserojen ilmetessä, että kirjoitutti lajiliiton syyskokouksessa tekstin HUJO:n osalta uudelleen. Sen sijaan, kun toimintasuunnitelmaa toiminnanjohtaja Jukka Koiviston toimesta syyskokoukseen laadittiin, SRL:n johdolle mieluisampi "ohjaava" jäi vielä voimaan Gordinin ennen kokousta toimittamista korjausehdotuksista huolimatta. Verkosta toimintasuunnitelma löytyy tällä hetkellä (11.1.2026) vielä tässä marraskuun muodossaan..Satu Väihkönen palasi HUJO:n puheenjohtajaksi.Tom Gordin: "Jos kaikki se energia, mikä pistettiin mun vastustamiseen, olisi suunnattu perusratsastuksen edistämiseen, Suomessa ratsastettaisiin hyvin!"