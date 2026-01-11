Satu Väihkösen ympärillä on hänen mielestään nyt riittävän huippu-urheilullinen HUJO. Paluuta urheiluun tekevä Väihkönen on entinen kansainvälisen tason urheilija itsekin.
Satu Väihkösen ympärillä on hänen mielestään nyt riittävän huippu-urheilullinen HUJO. Paluuta urheiluun tekevä Väihkönen on entinen kansainvälisen tason urheilija itsekin. Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

Satu Väihkönen johtaa HUJO:a "niiden ihmisten kanssa jotka siinä nyt ovat"

Väihkönen on nyt virallisestikin HUJO:n uusi puheenjohtaja, kun asia viime perjantain hallituksen kokouksessa lukkoon lyötiin.
Julkaistu
Loading content, please wait...

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi