Satu Väihkönen vastaa puhelimeen Olivasta, jossa syksyn MET-kisaturnee on alkamaisillaan. Takana on maanantain hevostarkastus ja tämän päivän clear round -verryttelyluokka hevosen ST Sandran kanssa (Satisfaction II - Loreno), jonka hän osti itselleen ratsastettuaan sitä ensin noin vuoden päivät myyntiprojektina."Se alkoi kesän mittaan tuntua oikein kivalta ja kun sille alkoi ilmaantua ostajatarjokkaita, ajattelin, että ostan sen itselle", Väihkönen kertoo. "Kyllä se luokka ihan tarpeen oli, kun on kuitenkin ollut kuukauden tauko edellisistä kisoista."Väihkönen ei usko, että Sandrasta välttämättä isoihin luokkiin on, mutta "kyllä sillä mahtava ponnu on".Hän viettää Espanjassa kaikki kolme viikkoa ja on matkassa Anna Granbergin ja hänen valmennettaviensa kanssa."Yhdessä me täällä pyöritään."Väihkönen kertoo miettineensä kun tarjoutui tilaisuus lähteä mukaan, mutta päätti lopulta "repäistä". "Tämä on mulle ratsastuksellisesti hieno tilaisuus ja Sandran kehittämisen kannalta myös. Otan tämän tällaisena palkintomatkana itselleni, kun jäin kesäkuussa eläkkeelle ja onhan tässä ollut aika työläs vuosi takana HUJO:nkin asioiden kanssa", huippu-urheilun johtoryhmän puheenjohtajana ennen Noora Penttiä toiminut Väihkönen kertoo.Hän suunnittelee tasonnostoa 110-luokkiin ja miettii sitten mitä luokkia ensi kesänä voisi hypätä Suomessa.Hänpitää hevostaan Anna Granbergin tallilla oltuaan kesän Liida Lehtosen tallilla Usvalaaksossa Iitissä, sillä se on lähellä hänen kesäpaikkaansa. "Sain Liidalta paljon apua hyppäämiseen, mutta talveksi hain logistisesti paremman paikan, kun asun nykyään Helsingin Töölössä."Jossain vaiheessa hän oli hevosineen Ruskeasuollakin, joka mielletään kouluratsastusihmisten paikaksi. "Sain hyvää sileän valmennusta Janne Berghiltä, mutta olihan se vähän raskasta kanniskella ainoana niitä puomeja maneesissa."