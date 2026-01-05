Satu Väihkönen palasi HUJO:n puheenjohtajaksi

SRL tiedottaa verkkosivuillaan, että Satu Väihkönen on ratsastuksen huippu-urheilun johtoryhmän HUJO:n uusi puheenjohtaja. Väihkönen on sitoutunut johtamaan toimintaa Los Angelesin olympialaisiin ja paralympialaisiin asti. Hän toimi HUJO:ssa tällä olympiadilla Ypäjän Valmennuskeskuksen edustajana. Sitä ennen hän toimi HUJO:n puheenjohtajana Pariisin olympiadin ajan.

"Ei ole tehty vielä valintaa. Olen ilmoittanut liiton puheenjohtajalle (Marjukka Manninen) ja nyt täällä Haikossa, että olen käytettävissä. SRL:n hallitus päättää asiasta kokouksessaan 9.1.", viestittää Väihkönen hieman yllättäen Haikon kartanossa järjestettävältä kouluratsastuksen senioreiden kuivaleiriltä.

Käytännössä valinta lienee kuitenkin tehty, sillä lajiliitto sen sivuillaan tiedottaa.

Tiedotteessa todetaan edelleen, että hallitus käsittelee HUJO:n asioita järjestäytymiskokouksessaan loppuviikolla.

Mitä mieltä on tehtävästä väistynyt puheenjohtaja Tom Gordin?

"Ollaan me Satun kanssa oltu yhteyksissä väliviikkojen aikana ja tiesin hänen ajatuksensa. Mitäkö mieltä? No, sanoisin, että tulokset ratkaisee. Jää nähtäväksi miten Satu kykenee vastaamaan niihin aika merkittäviin haasteisiin, jotka ilmaantuivat viime vuonna. Perusongelmat ovat edelleen samat, sillä ne eivät liittyneet Tom Gordiniin eikä Satu Väihköseen", Gordin toteaa ja viittaa joulukuun uutisointiin HUJO:n ympärillä.