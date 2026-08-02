Leena Kalalahti voitti tasaisuudella Intercityn ohjaksissa. Groomina Aino Ahopelto.
Leena Kalalahti voitti tasaisuudella Intercityn ohjaksissa. Groomina Aino Ahopelto. Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

Savijärvellä voittanut Leena Kalalahti: "Kesä ja paarmat ovat pehmittäneet"

MM-kvaalikisoihin Sipoon vaikeassa luokassa treenannut Paletin Liekki sai "uintitreenin".
Julkaistu
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