Savijärvellä voittanut Leena Kalalahti: "Kesä ja paarmat ovat pehmittäneet"

Leena Kalalahti, Intercity (Lou Reed - Bojkot) ja groomi Aino Ahopelto voittivat Savijärvellä vaikean valjakkoluokan."Yhtään osakoetta ei voitettu, mutta kokonaiskisa voitettiin", Kalalahti tuumasi. Johtosijaa vielä maastokokeen jälkeen pitänyt Talvikki Järvinen ja Danser T (Plain's Liberator - Fabricius) tiputtivat sen verran monta keltaista palloa tarkkuuskokeessa, että joutuivat taipumaan kakkosiksi - hyvin pienellä marginaalilla tosin. Järvinen voitti viimeisen osakokeen Kassanderilla (Eebert - Indurain), mutta oli sen kanssa vaipunut tuloksessa sen verran taakse, ettei noussut neljättä sijaa ylemmäs. Kalalahti lähtee Tanskan Mörklöviä ensi viikonloppuna, jonka CAI3*-kisa otetaan valmisteluna vuoden päätavoitteeseen MM-kisoihin. "Pientä juilintaa on vielä ristiselässä, mutta ehkä osteopaatti sen vielä korjaa", kevättalvella selkänsä valjakko-onnettomuudessa loukannut ja pitkän toipumisloman pitänyt Kalalahti tuumasi tyytyväisenä.Puolalaisessa Intercityssä on paljon virtaa, mutta startista oli hyötyä Tanskaa ajatellen. "Muutaman säädön vielä teen ainakin sen suhteen missä kohtaa ohjat ovat kuolainrenkaassa - eli laitetaan vielä vähän vähemmän vääntöä."Suitsitus on ainaista tasapainoilua sen kanssa, kääntyykö hevonen tarpeeksi nopeasti ja toisaalta eteneekö se tarpeeksi."Alkukesästä oli vielä vähän liikaa virtaa, mutta kesä ja paarmat ovat jo pehmittäneet", hän naurahti. Ulkomaanreissulle Kalalahden tallista lähtee myös Judym (Wolf's Panther - Alhijaz xx), jota ajaa Eveliina Koivula.Tanskasta jatketaan treenaamaan vielä Drebkauhun ja sieltä sitten kauden päätavoitteeseen Müncheniin. . Vilma Leppäkangas meni vaunuineen lauantaina vaikean luokan maratoniosuudella vesiesteellä nurin ja myös pikkuori Paletin Liekki (Friisin Paletti - A.T. Musta-Ritari) tempautui siinä nurin veteen. Tilanne kuitenkin korjattiin heti paikan päällä ja vaunut työnnettiin pystyyn ja hevonen valjaissaan ylös. Luokka keskeytyi tietenkin Leppäkankaan kohdalla siihen, mutta koska hevonen ei vaikuttanut olleen millänsäkään, ja sai eläinlääkäriltä vihreää valoa, sillä startattiin vielä sunnuntain tarkkuuskoe, jossa se olikin osakoetuloksissa kakkosena. "Vaunut ovat vähän vieraammat ja kun tultiin vedelle, siinä oli monta pientä asiaa vaikuttamassa ja meni yhtä aikaa pieleen", Leppäkangas kertoo. Groomi olisi voinut pelastaa tilanteen, jos tilanteessa olisi ollut tilaa kääntää."Etupyörä otti pienen pompun sellaseen kulmaan vedenpinnan tasolla, enkä päässyt korjaamaan kun siinä oli aita sitten edessä, niin näin kävi." Hän oli kuitenkin tyytyväinen oriin esityksiin."Hyvä päivä", Leppäkangas toteaa. "Ja hyvä sekin, että vaunutkin pysyi ehjinä."Hän jatkaa kymmenen päivän päästä kohti Tanskaa, ja mukaan lähtee myös oma FWB-ruuna Jereciano (Cassiano - Stanford), joka oli vaikeassa luokassa 7. "Se on muuten ruuna eikä ori, vaikka niin kuulutettiinkin. Ja Liekki on edelleen ori, vaikka sen kerrottiin olevan ruuna", Leppäkangas nauraa. .Tulokset täällä."Yhden nuoren ajattelin seuraavaksi kansainvälisille kilparadoille laitella".Paletin Liekki sai ensimmäinen kultamitalinsa, vaikka sillä oli hetken aikaa "liian lyhyet jalat"