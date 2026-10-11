Scott Brashia epäillään kuolemantuottamuksesta

Scott Brash on joutunut kuolemantuottamusta koskevaan tutkintaan Espanjassa, raportoivat The Sun ja The National.

Kaksinkertainen olympiakultamitalisti törmäsi autollaan moottoripyöräilijään Olivassa, Espanjan Valencian alueella, torstaina noin kello 19.45. Moottoripyörä törmäsi auton kylkeen. 20-vuotias espanjalainen moottoripyöräilijä kuoli onnettomuudessa.

Aluksi espanjalaismedian uutisoi onnettomuudesta, jossa oli osallisena nimeltä mainitsematon, Audia ajanut skottiesteratsastaja. Auton kyydissä oli espanjalaisen jalkapallovalmentaja Luis Enriquen tytär Sira Martinez, 26. Myöhemmin selvisi, että kuski oli Brash. The National mainisee, että Martinezin ja Brashin on huhuttu olevan parisuhteessa.

Brash ja Enrique selvisi onnettomuudesta vammoitta. Esitutkinnan mukaan Brash ei ollut onnettomuushetkellä alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisessa tilassa.

Viranomaiset vahvistivat, että auton kuljettajaa tutkitaan epäiltynä kuolemantuottamuksesta ja hänet todennäköisesti kutsutaan kuulusteltavaksi.