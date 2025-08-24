"Se on tosi hyvä hevonen" - Ypäjän kasvatti Ramatuelle voitti este-Breedersin

Susanna Granroth nousi Ypäjä Ramatuellin kanssa Breedersin finaalipäivänä voittoon ja lunasti näin hevosenomistajalle Eija Lijalle ja kasvattajalle Hevosopistolle 4500 euron ykkösrahat. Sunnuntaihin asti nollatuloksella johdossa ollut Valtteri Gundersby pudotti kimotamma C'est La Vie De Luxillä (Celantus - Cascano) päätöspäivänä kaksi puomia ja peruutti tuloslistalla kolmanneksi tuloksella 0-0-8.Sanna-Kaisa Selin oli Celebrationilla (Celantus - Diamant de Plaisir) toinen tulosrivillä 4-0-0. Granroth näkee tammalle tulevaisuuden isoilla radoilla. "Se on tosi hyvä hevonen. Sen laadun tunnistaa kyllä satulaan. Tuli vuodenvaihteessa mulle ja sitä on nyt siinä sitten hiottu", hän toteaa. Granroth kiittelee aiemman ratsastajan, Iina Purontakasen, tekemää työtä ja kehuu hevosen luonnetta ja asennetta radalla."Se tietää mitä siellä radalla tehdään", Granroth kuvaili. "Ja skouppia riittää. Sitähän estehevoselle kaivataan."Parhaana ominaisuutena hän pitää silti tamman kilpailupäätä. "Vaikeistakin hevosista voi tulla hyviä kilpahevosia, mutta tämä on simppeli, vaikkakin herkkä." Hän oli luottavainen ennen viimeistä kierrosta derbykentällä, jolloin puomit nousivat."Ei tunnu missään niin sanotusti. Siinä on niin paljon skouppia", Granroth totesi. . Kokenut hollantilainen hevoskauppias ja valmentaja Daan Nanning istui lauantaina derbykentän katsomossa ja piti FWB-kasvattajille arviointitilaisuutta. Ypäjä Ramatuelle -tamman hän sanoi olevan "hyvässä tasapainossa oleva, varovainen, hyvin moderni urheiluhevosen alku". Hän sanoi pitävänsä hevosesta ja antoi sille 8,5 pistettä kymmenestä, päivän korkeimmat luokassa, mikä on erinomainen pistemäärä ottaen huomioon, että kymppejä hän ei nuorille hevosille anna ollenkaan, sillä "kymppi kuuluu hevoselle, joka on jo olympiaradoilla" ja yhdeksikköjäkin vain ani harvoin. Toisenkin 8,5 -arvosanan Nanning tosin Breedersissä tiettävästi antoi, ja se meni Petra Heikkisen ratsastamalle Unicornille (United Way - Cancara), joka jäi kokonaiskilvassa viidenneksi pudotettuaan molemmilla aiemmilla kierroksilla kertaalleen, vaikka suorittikin sunnuntaina puhtaasti. Nanning pisteytti hevosia sen mukaan, miten paljon kykyä ja tulevaisuudennäkymää hän arveli niissä olevan.Tätä kykyä hän arvioi tasapainon, laukan laadun, hyppykaaren ja varovaisuuden mukaan. Hän ei niinkään kiinnittänyt huomiota vaikkapa jalkateknikkaan, sillä se tapaa kokemuksen myötä hioutua. Liian nopeasta ja hätäisestä hypystä Nanning ei sen sijaan pidä. Hevosen pitää viipyä ilmassa tarvittava aika, jotta hyppy on riittävällä tavalla "harkittu".Kysymykseen, eikö pitkään ilmassa leijuminen ole pikemminkin huono juttu, hän vastasi, että leijumisesta ei ole kysekään, vaan siitä, että hätäisesti hyppyjä leiskautteleva hevonen on myöhemmin elämässään helposti vaikeuksissa esimerkiksi sarjaesteillä. "Harrastelijatädin" projektiTamman omistaa Ypäjältä Helsinkiin muuttanut Eija Lilja, joka kuvailee itsensä "aivan harrastelijatädiksi". Hänen hevosenpitonsa on kuitenkin hyvin ammattimaista. Lilja ostaa hyviä FWB-hevosia, jos sellaisia tulee vastaan. Projektinsa hän hankkii yleensä kaksivuotiaina ja valitsee hevosiaan eteenviemään parhaat ammattilaiset.Kun Hevosopisto neljä vuotta sitten pisti tamman myyntiin, Lija kävi katsomassa, kun se irtohyppäsi pikkuesteitä maneesissa ja päätti ostaa."Siinä oli jotakin, mikä vihjasi kyvystä."Ranskalaisholsteinilainen suku on suorittajasukua. Isän puolelta Balou du Rouet'n kautta Baloubet du Rouet - Contender, Ypäjä Jade -emän puolelta Quidadon kautta Quidam de Revel - Cambridge ja emälinjalla Clarimo - Caretino. Lilja kertoo, että haluaa katsoa miten pitkälle hevonen pääsee."Ei tässä muuten järkeä olisi", hän naurahtaa. Iina Purontakasen kanssa oli sovittu, että hän laittaa satulaan ja hoitaa alkuvaiheen, ja hän hoiti sen hyvin, ja sen jälkeen satulaan nousee Susanna Granroth, jota Lilja pitää yhtenä Suomen parhaista siihen vaiheeseen, kun esteet alkavat jo nousta ja tehtävät vaikeutua. Breeders oli tamman päätavoite tälle vuodelle. Nyt se saa levätä loppuvuoden. "Iso hevonen, 172-174, ja se on niin varovainen, että toistaiseksi ylihyppää vielä eikä hallitsi jalkojaan ihan vielä. Ehkä joku hallikisa myöhemmin", Lilja pohtii. Lilja on hankkinut suoritushevosia aiemminkin. Anna Kärkkäisen kasvattama Backwoods Challenger esimerkiksi on ollut Liljan omistuksessa, samoin hän omisti Kimmo ja Mari Lahden kasvattaman Quazar L:n, jolla hyppäsi Maiju Mallat ja joka on nyttemmin myyty Sveitsiin. Breeders prize -tulokset täällä