Ypäjä Ramatuelle ja Susanna Granroth kirivät sunnuntaina kokonaiskilvan voittoon.
Ratsastusuutiset

"Se on tosi hyvä hevonen" - Ypäjän kasvatti Ramatuelle voitti este-Breedersin

Breeders prizen voittoshekki meni Ypäjällä Ypäjän omalle kasvatille.
Julkaistu
