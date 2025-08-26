"Se uskaltaa toimia, eikä tuijota joka telttaa" – joistakin lattarihevosista tehty ostotarjouksia ulkomailta asti

Lämminveristen ratsuhevosten laatuarvostelu järjestettiin jälleen Ypäjän Hevosopistolla. Kenttähevosten kisan voitti Hagels Grigono (Glamourdale – Hagels Pink Star 3426, Pin Rock’s Black Velvet 147). Noin puolitoista vuotta sitten ruunatun FWB-hevosen on kasvattanut Stella Hagelstamin omistama Passion for Dressage Oy. Grigonon kokonaispisteet olivat 8,55.”Meillä oli todella hyvä viikonloppu. Hevonen painoi radan läpi hyvin. En osannut odottaa voittoa, lähdin suorittamaan ihan vaan treenimielessä”, hevosella ratsastanut Saima Alitalo kertoo.Ratsastaja on ollut hevosen elämässä mukana vuodesta 2024. Alitalo sisäänratsasti Grigonon 3-vuotiskeväällä. Tämän vuoden tammikuusta alkaen hevosella on ratsastettu viikoittain. Kun Alitalo kävi Ruotsissa kisamatkalla oman hevosensa kanssa, myös Grigono tuli mukaan harjoittelemaan matkustamista sekä maastoesteitä. Ratsukko valmistautui laatuarvosteluja varten vielä puolitoista viikkoa sitten treeneissä Ypäjällä.”Silloin hevonen oli vielä vähän epävarma esteillä, joten kävimme tekemässä vielä yhdet treenit Keravalla. Hevonen sai itsevarmuutta ja rohkeutta. Se uskaltaa toimia, eikä tuijota joka telttaa, on luonteeltaan vähän pilkesilmäkulmassa -tyyppiä, mutta pyrkii kyllä olemaan aina ihmisen puolella”, ratsastaja kuvailee.Alitalo uskoo, että hevosesta olisi kenttähevoseksi, vaikka Hagelstamin käsissä ruunasta tulee todennäköisesti kouluhevonen.”Nyt on hyvä, että hevonen on nähnyt maailmaa ja saanut mahdollisimman monipuolisen pohjan. Katsotaan, aika näyttää”, hän päättää.."Heti kun näin sen, tiesin, että siinä on jotain aivan uskomatonta"Avauspäivän jälkeen keskityttiin askellajihevosiin, joista parhaaksi palkittiin So Dazzling Diamond (So Unique - Starlight, Florencio I). Reilut kaksi kuukautta Suomessa asustaneen hannoverintamman omistaa Kati Nuutinen, kasvattaja on saksalainen Christina Pilger. Hevosen kokonaistpisteet olivat 8,18.”On aivan uskomaton fiilis. Olen edelleenkin todella liikuttunut. Yllätys oli suuri rakennearviopisteiden jälkeen”, onnellinen Nuutinen aloittaa.Hevonen on sisäänratsastettu 3-vuotiaana. Ennen Suomeen muuttoa, tamma oli kuukauden säännöllisessä ratsastuksessa, sen jälkeen kaikki on ollut Nuutisen tekemää. Hevosen vahvuudet ovat ilmavissa liikkeissä ja yhteistyöhaluisessa luonteessa:”Se on minun kanssa niin hyvin. Kun minä rentoudun, hevonenkin rentoutuu.”Nuutinen oli etsinyt toista hevosta vanhemman hevosen rinnalle jo pidemmän aikaa.”Etsin hevosta ihan pitkän kaavan mukaan, etsin itse ja kontaktoin myyjät. Olin jo toista kertaa Saksassa, kun tamma löytyi. Heti kun näin sen, tiesin, että siinä on jotain aivan uskomatonta. Minulla on periaate, että hevosesta pitää saada vahva tunne jo koeratsastuksessa. Tämän hevosen kohdalla se tuli jo ensimmäisen kierroksen aikana, ensiaskelista lähtien”, omistaja muistelee. Ratsusta on ehtinyt tulla jo 7–8 ostotarjousta. Osa tuli elokuussa Woikosken aluetason, 4-vuotiaille suunnatun helpon B:n luokkavoiton jälkeen. Tällöin ratsukko suoriutui tuloksella 85,800 prosenttia. Osa ostotarjouksista tuli laatuarvosteluviikonlopun aikana. Kuitenkaan tällä hetkellä tamma ei ole myynnissä.”En sano 'ei koskaan', mutta periaatteessa kyllä ostin tämän ihan itselleni. Hevosista tulee minulle ystäviä – ja silloin ne on ja pysyy. Mutta eihän sitä koskaan voi tietää, mitä tapahtuu”, Nuutinen pohtii.Omistaja uskoo, että tammalla riittää laatua. Ensi vuonna ratsukko aikoo osallistua 5-vuotiaiden cupiin.”Hevosella riittää varmasti kapasiteetti sinne, minne me vain yhdessä kyetään nousemaan. Mutta olen itse harrastekilparatsastaja ja haluan itse touhuta hevosen kanssa, tehdä itse ja kouluttaa”, hän päättää..Paras kouluFWBAskellajihevosista paras FWB-hevonen oli Anna Kärkkäisen omistama ja kasvattama Backwoods Divino (Vivino – Donna Dolcini Sil, Don Primero). Hevonen jäi toiseksi pienellä erolla, pistein 8,08. Ypäjällä asuva Kärkkäinen valmistautui tutustuttamalla hevosta kilpailualueeseen kaksi kertaa ennen laatuarvostelua. Lauantai oli kuitenkin hevosen ensikokemus kilpailutilanteesta.”Viikonlopulta jäi tosi hyvät fiilikset. Hevonen oli rento, eikä huolestunut mistään kesken tehtävien. Meillä tuli laukassa pieni virhe, ja se harmitti erityisesti, koska oikea laukka on yleensä hevosen vahvuus. Pyysin siirtymistä turhan isolla avulla, se oli oma ratsastusvirhe. Pisteet laskivat sen takia hieman, mutta kaikki muu sujui hyvin. Tämä oli hirveän hyvä kokemus”, Kärkkäinen kehuu.Ruunan elämä alkoi orpovarsana – emä Donna Dolcini Sil kuoli suolenkiertymään varsan ollessa kaksi viikkoa vanha. Divinolle löydettiin kuitenkin korvaava emä, lämminverinen ravitamma, jonka oma varsa oli kuollut. Divino pääsi siis pian pulloruokinnan ja keinoemän tuella normaalin varsan elämään.”Aloitin sisäänratsastuksen itse. Puuhailen yleensä yksin ilman apukäsiä, joten päätin jo alkuvaiheessa, että ruunan on hyvä mennä myös Varentin Sallalle. Siitä eteenpäin jatkoin itse”, Kärkkäinen kertoo.Omistaja uskoo, että haastavalla elämän alulla on voinut vaikuttaa hevosen nykyiseen koiramaiseen luonteeseen.”Se turvautuu paljon ihmiseen. Toisaalta, uskon että se on myös luonteeltaan sellainen. Olemme varmistelleet paljon hevosta kouluttaessa ja edenneet pienin askelin”, hän toteaa.Näillä näkymin ruuna myös pysyy Kärkkäisellä.”Ainakin haluaisin pitää sen itselleni, se on minulle spesiaalitärkeä. Meidän yhteinen juttu toimii, ja hevonen on koostaan huolimatta minun tyyppiseni, ja kevyt ratsastaa. Tässä ruetaan pikkuhiljaa kouluttamaan sitä eteenpäin. Toistaiseksi ei ole tullut vastaan syitä, miksi tämä hevonen ei voisi menestyä. Uskon, että se voi oppia vaikeimpiakin asioita. Mutta sen näkee sitten matkan varrella”, Kärkkäinen päättää.Hagelstam itse kuvaa Hippoksen tiedotteessa hevosen tulevaisuuden suunnitelmia näin:“Paljon olemme tässä välissä kouluhevosia kasvattaneet, joten nyt olikin hauska, että tulikin yksilö, joka on oikein hyvä myös kentässä. Olen sanonut, että ehkä hevonen saa hetken vielä jatkaa kentässä, mutta se on niin hyvä myös koulupuolella, että pidetään sekin ovi auki."."On miellyttävää ratsastaa hevosella, jolla on hyvä pää, hyvä kroppa sekä paljon kapasiteettia"Sunnuntain estehevosten laatuarvostelun voitti FWB-ruuna Sonic de Calla (Stakkato Gold - Celine De Calla 3181, Celantus 188) pistein 8,25. Hevosen omistaa pääkaupunkiseudulla asustava Franciska Ollila.”On mahtavat fiilikset! Vieläkin vähän leijailen tässä onnen kuplassa. Hevonen on näyttänyt paljon laatua ja kykyä. Kesällä on menty aika pieniä ratoja, joten yllätyin, että meni näinkin hyvin”, omistaja iloitsee.Ollila on ostanut ruunan maitovarsana Kalajoelta, Anniina Talukselta ja Matti Mehtälältä. Talus myös ratsasti hevosella laatuarvostelussa.”Sonic oli meillä tämä kesän Kalajoella. Valmisteltiin sitä laatuarvostelua silmällä pitäen. Ollaan ilman muuta tyytyväisiä viikonloppuun, ruuna on jo meidän toisen polven omakasvatti”, hän kertoo.Ollila ja omistaja ovat tehneet jo pitkään yhteistyötä, ja Talukselle oli alusta asti selvää, että hän haluaa ostaa varsan juuri Kalajoelta.”Sen emä ja emänemä oli minulle jo entuudestaan tuttuja. Ajattelin heti varsan synnyttytä, että se olisi minulle paras. Sonic on sisäänratsastettu muualla, mutta aloitin hyppäämään hevosella itse”, Ollila sanoo.Orivalinnassa kasvattajat keskittyivät pohtimaan emän ja tämän siskon rakennetta ja luonnetta.”Emä on aika iso, samoin sen sisko. Mutta niillä on paljon kapasiteettia. Isältä toivoime ketteryyttä, jota nykyään tarvitaan estehevosilta. Ja sellainen siitä tuli, mielestäni Sonic on liikkeiltään kissamainen”, kasvattaja pohtii.Taluksen mukaan ruuna on kuin parempi painos emästään.”Se on tasapainoisempi sekä helppo ja miellyttävä ratsastaa. Se haluaa hypätä ja tehdä oikein. On miellyttävää ratsastaa sellaisella hevosella, jolla on hyvä pää, hyvä kroppa sekä paljon kapasiteettia ja kykyä.”Tällä hetkellä omistaja suunnittelee tekevänsä hallikaudella muutamia pieniä luokkia. Ensi vuonna ratsukko tähtää 5-vuotiaiden derbyyn. Hevosesta on kuitenkin tullut myös paljon ostotarjouksia.”Niitä on tullut ulkomailta asti ratsastajilta, jotka kilpailevat kansainvälisellä tasolla. Pitää pohtia. Olen perustöissä käyvä ihminen, ja tämä hevonen on pitänyt rakentaa alusta asti, rakkaudella tehty. Jotta myisin tämän, pitäisi olla tosi hyvä koti ja posketon tarjous. Mutta nämä on vaikeita päätöksiä”, omistaja pohtii.Yhdessä vietetyn kesän jälkeen kasvattaja jää hieman kaipaamaan ruunaa.”Tuleehan sitä ikävä, se on kiva hevonen. Mutta omien kasvattien elämän seuraaminen sivusta on kivaa. Olemme muutenkin niin paljon yhteyksissä Franciskan kanssa”, Talus päättää..Tammanäyttelyn parhaana palkittiin FWB-tamma Del-Chrissy (Christer 194 - Del-Phacelia 2552, Acapulco BRD 99). Tamma on Del-horses Ay:n kasvattama, ja hevosen kasvattajaoikeuden on vuokrannut MYH Horses Oy. Parhaaksi varsaksi nimettiin Krista Taipale-Kovalaisen kasvattama ja omistama FWB-tamma Miss Lottie (Emerald van het Ruytershof - First Class, Amadeus).