Kenttäratsastustaustasta voi olla hyötyä Hagels Grigonon tulevaisuudessa.
Kenttäratsastustaustasta voi olla hyötyä Hagels Grigonon tulevaisuudessa. Kuva: Ansku Ankelo
Ratsastusuutiset

"Se uskaltaa toimia, eikä tuijota joka telttaa" – joistakin lattarihevosista tehty ostotarjouksia ulkomailta asti

Laatuarvostelussa arvioitiin kenttähevosia, askellajihevosia ja estehevosia.
Julkaistu
Loading content, please wait...
rakennearvostelu
esteratsastus
kouluratsastus
Laatuarvostelu
kenttäratsastus

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi