Senioreiden koulujoukkue lähtee elokuussa Ranskaan – ei yllätyksiä kokoonpanossa

Ratsastusjousiampujat eivät ole SRL:n alainen laji ainakaan toistaiseksi. Laji on kylläkin lähentynyt FEI:tä, mutta vielä toistaiseksi kansainvälinen kattojärjestö on IHAA ja Suomessa liittona toimii Suomen Ratsastusjousiampujain Liitto. USA:n kisoihin ei ensin pitänyt mennä venäläisboikotin takia, mutta tällä viikolla ilmeni, että venäläiset ovat vetäytyneet kisoista. Tämä avasi osallistumismahdollisuuden Suomelle.

”Anni on yksi Suomen, ja myös kansainvälisesti menestyneimpiä ratsastajia ja valmentajia. Jenni on jo muutamana vuonna ollut mukana GP-joukkueissa ja on suht korkealla Suomen rankingissa. Valtteri on uudempi kasvo, mutta kehittynyt viimeisen vuoden aikana hurjasti. Uskon, että tämä kilpailu on omiaan hänelle", liiton puheenjohtaja Enni Pyykönen kertoo.

Ratsastusjousiammunnan MM-kisat Tennesee, USA 19.-21.9.

Anni Jauhiainen, Valtteri Männikkö ja Jenni Tommila.