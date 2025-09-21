"Sieltä aina vain tulee uusia, kovia kuskeja" – koulukokeen virheet veivät Raisa Takkisen mahdollisuudet MM-kisoissa

Raisa Takkinen haki sijoitusta kymmenen parhaan joukkoon poniyksiköiden MM-kilpailuissa Le Pin au Harasissa, mutta joutui tyytymään lopulta sijaan 21. "Kyllä on vaikeaa! Jos kymppisakkiin haluaa tuollaisissa kekkereissä, ei yhtään virhettä saa tulla", Takkinen kommentoi.Hänen neljäs MM-kilpailunsa Kooihuster Harron kanssa lähti jo alussa väärille reitille."Koulukokeesta se lähti. Jos koulukoe painuu yli 60 virhepisteen, et sinä sieltä nouse. Niin kovaa ei maratonilla pysty ajamaan, että sieltä nousisi kärkikahinoihin", Takkinen kertoo.Koulukoe alkoi hyvin, mutta pysähdyksessä Harrolla tuli kakkahätä. Ongelmat tulivat pysähdystä seuranneessa peruutuksessa, sillä poni ei halunnut astua läjäänsä. Kun Takkinen joutui pyytämään peruutusta voimakkaammin, se vaikutti liikkeisiin seuraavan puolen kierroksen ajan."Vasta kun siirryttiin käyntiin, se alkoi tuntua normaalilta."Koulukokeen virhepisteitä oli 61,30, mikä oikeutti 33. sijaan.Maraton oli vaikea ja pohja liukas aamun sateen jäljiltä. Muutamia lipsahduksia lukuunottamatta esteet sujuivat hyvin ja 16. sija kohensi sijoitusta kokonaiskisassa. "Maratoniin olen tyytyväinen, kaikkemme yritettiin. Reitti oli rankka, mutta Harro jaksoi törkeän hyvin."Sunnuntain tarkkuusrata oli Takkisen mielestä liian helppo MM-tason kisaan, sillä nollaratoja tuli paljon. Hän itse sai 0,61 virhettä yliajasta."Siinä vähän häipyy tarkkuusajon tarkoitus, että sillä pystyisi vielä muokkaamaan lopputulosta. Se menee kahden osakokeen perusteella.""Mutta omaan tarkkuuteen olen tyytyväinen, poni oli huikea."Edellisessä kahdessä MM-kilpailussa Takkinen oli sijoilla 13 ja 14. Takkinen ei osaa sanoa, onko kilpailuijen taso noussut, mutta isoista hevosmaista tulee aina uusia, hyviä kuskeja."Varsinkin hollantilaisia, sieltä aina vain tulee uusia, kovia kuskeja. Missä niitä kasvaa siellä? Aina tulee joku uusi tyyppi!"Isojen maiden etuna on se, että jo kotimaan kisojen taso on kova."Kun niitä kuskeja on niin paljon, niiden omat kisat on äärettömän kovia. Jotain sellaista sen täytyy olla.""On ne vaan niin hemmetin hyviä, taitavia ja nopeita. Hattu pois päästä."Myös poniyksiköissä kilpaillut Deilina Bishop-Westerlund oli ponillaan Wikners Dragon Fly lopputuloksissa sijalla 35. Ponipareissa kilpaillut Mia Ventoniemi teki poneillaan HS Luzille Miris ja Lizalie Miris tasaisen kilpailun ja oli lopulta sijalla 20. Tulokset täältä