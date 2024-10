Siiri Kyrö rakennutti hulppean hallin - Kyrö Hot Sway myytävänä Saksassa

"Odotan oikein, että tulispa jo talvi, kun on nyt kunnolliset treeniolosuhteet", Siiri Kyrö hehkuttaa. "Ja, juu, olen varmaan ainoa Suomessa joka odottaa talvea", hän myöntää heti perään.

Elementeistä rakennettu, ratsastusalaltaan täysimittainen 20x60- metrinen maneesi on lämpövuorattu, mutta ei lämmitetty. Siinä on hiekka-geopad-pohja. Metallirunkoinen Komex-maneesi on ollut käytössä nyt kolme viikkoa.

"Kun vertaa siihen mun edelliseen 18x32 -maneesiin, niin ero on aika huikea. Ihan superkivaa!"

Hintaa rakennukselle muodostui maatöineen sellaiset puoli miljoonaa euroa, mutta Kyrö sai Ely-keskukselta 20 prosenttia investointitukea.

Sen verran tyyrin hanke oli, että viimeksi pararatsastaja Laura Kangasniemen PM-ratsuna olleesta omakasvatista, 9-vuotiaasta FWB-ruuna Kyrö Hot Swaysta (Blue Hors Hotline - Florestan I) on nyt luovuttava.

"Näin on. Se on Saksassa McLeaneilla myytävänä", Kyrö vahvistaa.

Kyrö on ratsastanut 9-vuotiaalla punaruunikkoruunalla viime vuoden vuoronperään Kangasnieman kanssa. Hän ratsasti ruunalla vuonna 2021 sekä Breeders- että vuotta aiemmin 5-vuotisderbyvoiton.

Kyrö itse kilpailee pääasiassa vanhemmalla täysveljellä, tummanruunikko Hot Flow'lla, SM-hevosellaan, joka niin ikään on aikanaan, vuonna 2015 voittanut Breedersin ja derbyn.

Seuraava startti on Helsinki Horse Show'n CDI3*-kisassa. Kyrö toteaa, että kisa on aina ilmapiiriltään kiva, mutta hän ei lähde paukuttelemaan henkseleitä.

"Matalalla profiililla tullaan. Hevonen kääntyy kuitenkin jo 16, joten seuraavassa Horse Show'ssa puoletoista vuoden päästä, se on jo niin vanha, että nautitaan nyt, kun voidaan."

Kyrö tulee Jäähalliin etenkin GP-luokan takia, mutta koska ohjelmassa on myös kür, hän on valmistellut myös uuden musiikin, suomalaista kansanmusiikkia. Hän ei kuitenkaan ole ehtinyt vielä harjoitella uutta küriään.

"Vielä tässä on pari päivää aikaa", hän nauraa. "Kuuluisa viime tinka! Ja jos ei kerta kaikkiaan ehdi, niin sitten tullaan sillä meidän vanhalla musiikilla."