Sanna Siltakorpi lähtee Aachenin MM-kilpailuihin positiivisin mielin. Kuvassa Siltakorpi ja Bofey Click.
Sanna Siltakorpi lähtee Aachenin MM-kilpailuihin positiivisin mielin. Kuvassa Siltakorpi ja Bofey Click.Kuva: Leena Alérini
Ratsastusuutiset

"Viimeiset viikot kauhun tasapainoa" – Siltakorpi viidenneksi MM-kisoja valmistelevassa luokassa

Tulos oli sivuseikka, sillä kilpailun tärkein anti oli viimeisten yksityiskohtien hiominen ennen Aachenin MM-kilpailuja.
Julkaistu
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Sanna Siltakorpi
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