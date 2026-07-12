"Viimeiset viikot kauhun tasapainoa" – Siltakorpi viidenneksi MM-kisoja valmistelevassa luokassa

Sanna Siltakorpi ja Bofey Click (Chirlon - Distinctly North) sijoittuivat viidensiksi Belgian Arvillen kolmen tähden lyhyissä kenttäratsastuskilpailuissa. Tämä oli Siltakorven viimeinen valmisteleva startti ennen Aachenin MM-kilpailuja."Treenasin tämän viikon tiistaina valkku Bettina Hoyn kanssa laukanvaihtoja nurmella. Meidän pisteet saattoivat kärsiä siitä: laatu laski, kun hevonen odotti koko ajan vaihtoja, joita ei tässä ohjelmassa tule. Mutta ei tässä odotettu täydellistä tulosta kolmen tähden luokasta, vaan valmisteltiin MM-kisoja", ratsastaja kertoo. Siltakorpi kilpaili tarkoituksella vain kolmea tähteä."Tämä hevonen on niin kokenut. Kun saimme kvaalit, totesin, ettei meillä ole välttämätöntä lähteä enää riskillä neljää tähteä. Maasto-osuus on hevosen vahvuus, joten päätimme säästellä sitä. Tämä rata oli kunnollinen ja tekninen maastorata, vain lyhyempi. Saimme sitä, mitä lähdimme hakemaan", ratsastaja toteaa. Kokenut kilpailukumppani antaa ratsastajalle luottamusta kohti MM-kisoja."On hienoa päästä näin kokeneella hevosella. Se tietää kaikki asiat. Enää ei tarvitse kuin vain tsekkailla pieniä asioita."Elokuuhun on vielä aikaa, ja viimeiset viikot ennen arvokisaa ovat Siltakorven mukaan tarkkaa tasapainoilua."Se on kauhun tasapainoa – vielä voi käydä mitä vaan. Viimeiset viikot ovat tällaista kauhun tasapainoa. Pitää varoa, ettei treenaa liikaa tai liian vähän. Ainakin minun pitää treenata kouluohjelmaa. Saatan lainata siihen Bettinan hevosta."Kilpailutaktiikka määräytyy pitkälti koulukokeen jälkeen."Kyllä minä lähden ihan kilpailemaan. En pidä itseäni kultamitalistikandidaattina, mutta lähden ihan positiivisella mielellä. Katsotaan ensin koulutulosta. Jos koulu menee huonosti, saatan varmistella maastokokeella. Jos koulu menee hyvin niin sitten ratsastetaan maasto kovempaa. Siinä on riskinsä, mutta mielestäni riskinotto on sen väärti", ratsastaja päättää. .Kahden tähden lyhyessä luokassa sijoittuivat seitsemänsiksi Anni Huovinen ja Ucorona sekä kymmenensiksi Mikko Moisala ja Kajo A. Katso kolmen tähden tulokset täältä. Katso kahden tähden tulokset täältä. .Sanna Siltakorpi: "Puhelimet soi sen verran tiuhaan, että ostajan sai valita"