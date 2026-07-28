Saari voitti vuoden 2025 amatöörisarjan finaalin.
Saari voitti vuoden 2025 amatöörisarjan finaalin. Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

Horse Show'n pettymykset ovat nyt takana – Sini Saaren L'Avicii sai Lempäälässä itsevarmuutensa takaisin

Alkukausi meni levätessä, mutta pitkä kuntoutusjakso kannatti.
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HIHS
FWB-hevonen
Sini Saari
L'Avicii
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