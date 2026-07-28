Horse Show'n pettymykset ovat nyt takana – Sini Saaren L'Avicii sai Lempäälässä itsevarmuutensa takaisin

Viime vuoden amatöörisarjan voittaja Sini Saari otti viikonloppuna voiton Lempäälän 130-luokassa.Saari ja L'Avicii (Lasino - Casall) jättivät Myrkyn kisat väliin ja suuntasivat ensimmäistä kertaa Lempäälän Ratsastuskeskuksen hiekkakentälle.Tapahtumaketju alkoi kevään Horse Show’sta. Tavallisesti rohkea ja messutapahtumissa hyppäämään tottunut L’Avicii, eli Lassi, pälyili paljon ympärilleen eikä ollut halukas hyppäämään.”Sieltä ei tullut sellaista menestystä kuin odotettiin. Lassi kieltäytyi ja oli todella epävarma siinä ympäristössä. Se tuntui jälkeenpäinkin vielä oudolta, joten tutkimme sen. Eläinlääkäri totesi sitten toisen takasen hankositeessä turvotusta, joten Lassi on ollut nyt koko ulkokauden kynnyksen levossa ja poissa kisoista”, Saari harmittelee.Nyt hevonen on kunnossa, kesäkausi aloitettiin Savonlinnan kisoissa.”Emme ehtineet enää Pohjola-sarjaan, joten pitkien kisaviikonloppujen jälkeen Myrkkyyn lähteminen tuntui liian raskaalta. Menimme sitten Lempäälään, koska valmentajani Robert Pettersson suositteli paikkaa ja sen puitteita. Nyt hevonen tuntui freesiltä ja yhteistyöhaluiselta, kenttä tai vieras paikka ei tuntunut jännittävän sitä. Ja oli kiva käydä tukemassa muitakin kisajärjestäjiä”, ratsastaja toteaa.Jos loppukauden 130-luokat sujuvat hyvin ja hallikaudelta saadaan rutiinia, Saari saattaa tähdätä ensi vuonna isompiin Pohjola-sarjoihin.”Uskon, että voisimme saada menestystä pronssisarjassa. Ja jos saadaan riittävästi rutiinia, Silver ei ole ihan mahdoton ajatus. Mutta katsotaan ensin päästäänkö hyppäämään Horse Show’hun.”Lassin lisäksi Saari kilpailee ystävänsä Hanna Pekkasen hevosella, Jasper Eurohillillä (Kannan - Polydox). Viime vuonna hän lisäksi osti itselleen 6-vuotiaan FWB-ruunan, Quidam's Ghostin (Concreto 174 - Quidam's Rubin).”Hän tosi ihmisrakas ja puuhakas tyyppi. Lähtee aina mielellään töihin, sellainen työmyyrä”, ratsastaja päättää..Katso luokan tulokset täältä..Amatöörisarjan finaalivoittaja Sini Saari: "Ei ole vaaraa, että lähtee liikaa mopo keulimaan".Don Jan palasi isoihin luokkiin – Antti Linna vei Pohjola Gold GP:n voiton