Siskosten ilonhetkiä – Riot's Cling To Joyn takana on tiivis joukko

Riot on kasvattajanimi, joka koostuu Oinosen siskosten etunimistä: ratsastuskoulun pitäjä Riia-Inarista ja eläinlääkäri Ottiliasta. Riot-kasvatteja löytyy tietokannasta 7, ja nyt kasvatus on ottanut ison harppauksen, kun joukossa on myös viisivuotisderbyvoittaja - Riot's Cling To Joy (Clintissimo - Cyrus Z). Siskoksista Ottilia on se, joka haluaa intohimoisesti kasvattaa, kertoo hänen siskonsa. "Varsatouhu on hänen varassaan. Hän haluaisi astuttaa kaikki tammat", Riia-Inari nauraa. Hyvä niin. Nimensä mukaisesti Cling To Joy, Niilo, tuottaa paljon iloa. "Aivan. Eikä niitä hyviä hevosia ole rahaa ostaakaan, joten jos niitä haluaa, niin ne on tehtävä itse. Onko se sitten itsensä huijaamista, en tiedä." FWB-emätamma May Day's Joy (Cyrus Z - Comics) on ostettu Helasoilta, joiden tallilla Riia-Inari on takavuosina paljon viettänyt aikaa. "Vappu, eli tämä tamma, tarttui sieltä mukaan kymmenisen vuotta sitten. Me ollaan Helasoiden kanssa samalta kylältä, Karjalohjalta."Isäori Clintissimo (Clinton - Carthago) ei tuona vuonna sen sijaan astunut Helasoilla, vaan se oli Eeva-Liisa Penttilällä Hauholla. Isäoriista haluttiin skouppia ja sitä myös saatiin. Ratsastaja Milla Nurmi on se henkilö, joka on laittanut derbyvoittajan satulaan ja ratsuttanut sen. Hän on tällä hetkellä töissä esteratsastaja Sanna-Kaisa Selinillä Keisarinmäessä, hoitaa Selinin hevosia ja ratsastaa nuoria hevosia, mutta on aloittanut ratsastamisen aikoinaan Oinosen ratsastuskoulussa eli Riitin Tallilla Lohjan Koisjärvellä. "Milla tuli 14-vuotiaana heppatyttönä meille ja ratsastanut meidän hevosilla pitkän aikaa", Oinonen kertoo. "Ollaan tuttuja pitkältä ajalta."Yhteistyö on juuri niin tiivistä, kuin mitä Nurmen Facebook-päivityksestä saattoi uumoillakin. Tässä on joukko, joka pitää yhtä. Aivan konkreettisestikin: maanantai-iltana Nurmi oli pitämässä Riitin Tallilla tunteja. "Milla on ihan loistava noiden nuorten kanssa ja mulla on tällä hetkellä niin paljon kiireitä, että Niilo asuukin siellä Keisarinmäessä", Riia-Inari, vuoden ikäisen lapsen äiti kertoo. "Ja Niilo on sen verran lahjakaskin, että hänelle mielellään suo myös hyvän ratsastajan.""Kun on hyvät tukijat ja hyvä tiimi, tää on helppoa", Nurmi kiittelee. Sen verran verta siinä on, että varsana se oli vähän vaikea. Arka ja reaktiivinen. Se laitettiin satulaankin vasta nelivuotiskeväällä. Sen jälkeen se meni kesäksi vielä laitumelle ja meni sitten viime syksynä Nurmelle alkeiskoulutukseen. "Sen verran se palasi vielä kotiin, että irtopalat leikattiin ja pari kuukautta niitä paranneltiin. Keväällä se palasi Keisarinmäkeen ja ollut siitä pitäen siellä."Milla Nurmen ansiota oli, että hevonen päätettiin näyttää 5-vuotisderbyssä. Hevosta ei kaavailla myydä, vaan tarkoitus on katsoa mihin asti se riittää. "Päivä kerrallaan mennään, mä olen sen verran realisti, että suuria suunnitelmia ei ole. Toivon, että se pääsee näyttämään kapasiteettiansa ja saa terveitä vuosia. Viikonloppuna se menee Racingin finaaliin Powerparkiin hyppäämään, sen jälkeen se saa vähän aikaa huilata", Oinonen kertoo.Nurmi on ratsastanut myös Niilon emätammalla. Hän on samoilla linjoilla siitä, että sisäänratsastuksessa ruuna oli melko herkkä ja arka. Nopeasti se kuitenkin muuttui."Tällä hetkellä se on ihan mun lemppari. Siinä on paljon kykyä, eikä se kisaradalla hätkähdä mistään. Jaksan aina ihmetellä, kun pääsen maaliin, että miten se onkin aina niin mukana tässä hommassa!"Sopivan haastavaaDerbyradoissa ei ollut moitittavaa, ne olivat sopivan haastavia, joskin melko pitkiä."Siinä kun tuli vielä se uusintakin. Mutta tämä on verevä hevonen ja sillä on paljon kestävyyskuntoa."Nurmi oli suorastaan häkeltynyt voitostaan 12 ratsukon luokassa. "Siellä oli niin paljon ja niin hyviä vastassa. Mutta kyllähän mä tähän hevoseen uskoin."Viisivuotisderbyn kakkoseksi ratsasti Jasmin Engblom Pirjo Järvisen ja Yksityistalli Engblomin kasvattamalla WK Marthalla (Canturano - Catoki) ja kolmanneksi Sandra Tiainen Ira Ristimäen kasvattamalla Pin Rock's Firebirdillä (Pin Rock's Black Velvet - El Bundy). . Kouluderby oli tänä vuonna pienempi kisa 7 osallistujallaan. Voittajaksi seuloutui Siiri Kyrön ratsastama, Anne Porevirran ja Limelight Horsesin kasvattama Scarlett O'Limelight (Secret - Romanov) yhteistuloksella 81,8 + 84,4 = 166,2. Kakkoseksi sijoittui Noora Helve Divine Ishtarilla (Blue Hors Kingston - Romanov) 160,2 -tuloksella. Helve ratsasti kisan parhaat prosentit, 87 kakkospäivänä ja voitti luokan. Hevonen sai ravista ja tulevaisuudennäkymästään yhdeksiköt. Estederbytulokset täälläKouluderbytulokset täällä