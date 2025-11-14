Slovakian kisasta tuli pannukakku, mutta tammikuussa Joanna Robinson suuntaa jälleen Espanjaan

Olympiaedustajamme Joanna Robinson suuntaa kevääksi Espanjaan. Tavoitimme hänet kotoa Hollannista, jossa taustalta kuuluivat Robinsonin papukaijojen äänet.”Juu, tammikuussa lähdetään, meillähän on se paikka Malagan lähellä, tarkoitus on olla siellä koko kevät. Kisahevoset lähtevät mukaan, nuoret ja siitostammat jäävät tänne Hollantiin”, Robinson kertoo.Robinsonilla on tarkoitus treenata ja kisata Espanjassa.”Siellähän on paljon kisoja, ja mulla hyvät kontaktit niiltä ajoilta, kun asuttiin siellä, että katsotaan mitä keksitään.”Robinson oli viime viikolla Glamouralinen (Johnson – Samba Hit) kanssa kisoissa Slovakiassa, mutta keskeytti GP-luokassa.”Glam on ollut tosi virkeä kotonakin, ja siellä kisoissa se vähän kostautui, meni yli. Mutta ilman muuta on positiivista, että sillä on menohaluja ja virkeyttä. Mutta olihan se pitkä matka ajaa eestaas. 1200 kilometriä suuntaansa! Mutta kaikki mun kisahevoset etenee treenissä tosi kivasti, olen tyytyväinen.”Robinson kertoo että hänen lapsensa menevät Espanjassa kouluun heti loppiaisen jälkeen.Joulun olette kuitenkin vielä kotona?”Eikä mitä, me vietetään joulu Brasiliassa. Kun se on ainoa aika, jolloin lapsilla on pidempi loma koulusta, kun kesäthän mulla on kisoja. Että joulun tienoolla yleensä lähdetään jonnekin kauemmas. Ja voihan olla, että Brasiliassa nähdään mun papukaijojen sukulaisiakin”, Robinson nauraa..Henri Ruosteen piti startata viikonloppuna Stuttgartissa, mutta suunnitelmat menivät uusiksi