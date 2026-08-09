EsteSM3: Junioreiden kultamitalisti Nita Tolonen tuli Suomeen ihan varta vasten

Voittamaankin hän tuli."Jos ei oltaisi voitettu, oltais oltu katkeria", Tolonen nauroi."Saatiin hyvä rento fiilis päälle, sillä lailla se voitto tulee, jos on tullakseen", hän totesi. Jatkoon hän valitsi kahdesta hevosestaan Keep Goingin (Carambole - Tangelo van de Zuuthoeve), vaikka oli vielä toisen osakilpailun jälkeen johdossa Golden Diamondilla. "Kepa on ollut niin monta vuotta ja mä olen tehnyt sen kanssa näitä ratoja, kun sen toisen kanssa en ole tehnyt vielä sataaneljääkymppiä", kuului perustelu. "Kepa on isokapasiteettinen ja lahjakas hevonen."Hevonen löytyi hänen isosiskonsa Nean toimesta pienemmistä kilpailuista, kun se hyppäsi vasta metrikymppiä. Hevosessa nähtiin kapasiteettia ja se ostettiin. Siitä arveltiin olevan 130:iin, mutta nyt tuntuu, että kapasiteetilla ei ole takarajaa. . 15-vuotiaalla Tolosella riittää vielä juniorivuosia."Onko niitä nyt kolme, ainakin kaksi."Hevosurheilu Ratsastuksen laskujen mukaan niitä on peräti neljä, kun 18-vuotiaanakin voi halutessaan vielä olla juniori. Tolonen on ollut pidempään poissa Suomessa ja tuli käymään kotimaassa varta vasten tätä kilpailua varten."Pikku trippi Suomeen!"Pian hän palaa Hollantiin. "Kaikki kisat on siellä lähellä. Mekin kun asutaan Oulun suunnalla, niin sieltä kun lähtee kisoihin, se on heti 8 tuntia suuntaansa." Tolonen käy Hollannista suomalaista koulua etänä.Hollantia on tullut kuultua sen verran, että kohta sekin alkaa sujua. Valmentajia on kaksi: Suomessa Kari Nevala ja Hollannissa ruotsalainen, mutta Hollantiin asettunut David Ljungcrantz. Vera Sorvoja otti hopean Little Q M:lla (Cavall - Quick Star)."Ekalla kierroksella olisin voinut olla tarkempi, mutta tokan kierroksen nollaan olen tyytyväinen."Hän ei ole ihan varma onko seuraava kilpailu Pohjolaa vai ei.Hevonen tuli Jenny Heinekampilta Saksasta. Se johtui siitä, että silloinen valmentaja oli Heinekampin äiti Lilo Kainulainen. Sorvoja on vielä pari vuotta junnu. Hevonen pääsee nyt pienelle breikille ja sen ratsastaja aloittaa ensi viikolla koulun Mäkelänrinteen urheilulukiossa. . Amada Immonen sai äitinsä Marika Rätön hevosella Stolzenburgilla (Stolzenberg - Diarado) pronssia."Ekalla kierroksella tuli kaksi tylsää puomia kun hevonen on vähän vahva ratsastaa. Annoin sen valua vähän liian lähelle. Itse vähän tyrinkin, mutta onneksi kiltti hevonen meni siinä kohtaa puhtaasti.Hän suunnittelee tälle kaudelle vielä Pohjolan pronssifinaalia.Ja meneekö hevonen sitten takaisin äidille?"Ei välttämättä!"Ensi viikolla alkaa koulu. Immonen on päässyt urheilulukioon Vantaalle, jossa ratsastamisesta saa opintopisteitä.. Junioreiden viimeiselle kierrokselle starttasi sunnuntaina kuusi ratsukkoa.Elena Haanpää aloitti toisen kierroksen pätevän näköisesti, mutta keskeytti muutaman esteen jälkeen. Hän huomasi, että Zegna Z alkoi väsyä ja laskea päätään, joten nosti käden pystyyn, keskeytti suorituksen ja talutti hevosen pois radalta. Radan sivussa tammalla havaittiin lievää verenvuotoa sieraimissa. Tulokset täällä