Nita Tolonen valitsi finaaliin Keep Goingin, koska tuntee sen parhaiten.
Nita Tolonen valitsi finaaliin Keep Goingin, koska tuntee sen parhaiten. Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

EsteSM3: Junioreiden kultamitalisti Nita Tolonen tuli Suomeen ihan varta vasten

Junioreiden finaalipäivänä esteet nousivat 140 senttiin.
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