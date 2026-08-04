Sanna Backlund lähtee viimeisiin SM-kisoihinsa hyvillä mielin.
Sanna Backlund lähtee viimeisiin SM-kisoihinsa hyvillä mielin.Kuva: Ella Jauhiainen
Ratsastusuutiset

SM-kisat käynnistyvät Ypäjällä torstaina: Backlund hyvästelee kilpaurat, Huhtanen haaveilee mitalista

"Ei ole yhtään surumieltä", Backlund toteaa.
Julkaistu
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