SM-kisat käynnistyvät Ypäjällä torstaina: Backlund hyvästelee kilpaurat, Huhtanen haaveilee mitalista

Suomen mestaruuskilpailut järjestetään Ypäjän Hevosopistolla tänä viikonloppuna. Kaikkien ikäluokkien SM-kilpailut käydään hiekkapohjaisella kentällä, nurmikentällä kilpaillaan Finnderby ja muut derby-luokat sekä joitain aluetason ja kansallisen tason luokkia.Sanna Backlund on osallistumassa SM-kisoihin mahdollisesti viimeistä kertaa. Ratsastaja ilmoitti heinäkuussa päättävänsä kilpailu-uransa tänä vuonna.”Olen jo vuosia pohtinut tätä lopettamispäätöstä. Koskaan ei pitäisi sanoa, että ei koskaan, mutta oikeasti en usko lähteväni enää kilpailemaan. Nyt on riittävästi koluttu näitä kisoja valkoiset housut jalassa”, ratsastaja toteaa.Valmistautuminen Jumperin (Berlin - Heartbreaker) kanssa on jäänyt hieman vähemmälle, koska Backlund on ollut valmentamassa EM-kisoissa. Myös Myrkyn kisat jäivät väliin.Jumper saattaa muuttaa uuteen kotiinsa Keski-Eurooppaan ennen Pohjola GP:n finaalia. Backlund ei kuitenkaan vielä paljasta, kuka hevosen ostaa. Kaupat ovat vielä hieman kesken.Kilparatsastaja lähtee hyvillä mielillä SM-kisoihin.”Ei ole yhtään surumieltä. Toivotaan, että saan lisää potentiaalisia oppilaita. Pääsen nyt keskittymään valmentamiseen”, Backlund päättää..Huhtanen haaveilee mitalista”Tuntuu tosi hyvältä lähteä SM-kisoihin", aloittaa Janna Huhtanen.Huhtanen ja Nemo van het Reuhof (Nabab de Reve - Nagano) ovat sijoittuneet kesä- ja heinäkuun jokaisessa kansallisessa startissa kuuden parhaan joukkoon. "Nemo näyttää parantavan koko ajan. Olen luottavainen, etenkin kun on viime vuodelta jo kokemusta. Se hyppää vaan paremmin esteiden noustessa."Kilpailu alkaa torstaina ja kuten tavallista, SM-kisan ensimmäisen osakilpailun ratkaisee aika. Ratsastajan mielestä kaksi ensimmäistä kisapäivää tulevat olemaan heille haastavimmat. "Kyllä meillä on mahdollisuudet olla tarpeeksi nopeita ekana päivänä. Neron ulkonäkö voi hämätä, mutta sen laukka nielee oikeasti paljon maata. Vaikeampaa on saada hevonen takaisin takajaloilleen toisena kisapäivänä. toisena kisapäivänä on vaikeampaa on saada hevonen takajaloilleen."Huhtanen uskoo, että ratsukolla on mahdollisuudet mitaliin. "Kaikilla on tavoitteensa, tuskin kukaan lähtee tuonne mukaan vain viheltelemään. SM-kisa on pitkä kisa. Eka päivä harvoin kertoo, kuka voittaa. Mutta pakkohan sitä on pysyä alle puomin päässä voittajasta", hän päättää. .Valtteri Gundersby jää pois SM-kisoista – ei suunnittele jatkoa SRL:n hallituksessa.Sanna Backlund lopettaa kilparatsastamisen – "On aika jättää valkoiset housut kisakentiltä"."Elämä on nyt", sanoo Janna Huhtanen kisakauden kynnyksellä