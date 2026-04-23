SM-kouluratsastaja Jasmin Sikströmin iloinen uutinen: "Olen aina halunnut lapsen"

GP-ratsastaja, kouluratsastuksen SM-pronssimitalisti ja pidetty valmentaja Jasmin Sikström, 35, kertoi somessaan mukavan uutisen: hän ja miehensä saavat vauvan tulevassa syyskuussa. Lapsi on pariskunnan ensimmäinen.Tavoitimme Sikströmin kesken iltatallin teon.”Olen aina halunnut lapsen ja nyt oli oikea hetki, jos nyt sellaista on kuin oikea hetki. En kauheasti suunnittele mitään, koska eihän sitä tiedä millainen tyyppi sieltä tulee, tilanteen mukaan mennään. Mutta uskon siihen, että asioilla on tapana järjestyä”, Sikström kommentoi. Sikström kertoo vielä, että hänellä on paljon hyviä ihmisiä ympärillään, tukiryhmää riittää, vaikka molempien vanhemmat asuvat Vaasassa. Josta kyllä pääsee nopeasti Helsinkiin.Joko olet hankkinut vauvatavaroita?”En mitään, ehtiihän sitä sitten lähempänä. Ja varmaan saan paljon ystäviltäkin.”Ratsastukseen ja kilpailemiseen, muun muassa Sikströmin satulan alla tutuksi GP-radoilla tulleella, 19-vuotiaaksi kääntyneellä oldenburgilaistamma Clementine II:lla (Chico's Boy - Rouletto) tulee tietenkin tauko, miten pitkä, se selviää aikanaan.