SM-kisoissa nähdään huippukunnossa oleva Ville Vaurio, joka on tehnyt löydön

SM-kisoissa senioreiden grand prix'ssä nähdään vain kuusi ratsukkoa, mutta sitäkin laadukkaampia.Ville Vauriolla on taskussaan jo kolme SM-kultaa Dantella (DeNiro – Alantas xx) ja hän lähtee neljättä hakemaan, mutta ”muutama neitokainen haluaa satavarmasti haastaa meidät”. Vaurio oli muutaman viikon Keski-Euroopassa hankkimassa MM-kvaaleja, jotka hän myös sai. Viikonloppuna on vuorossa SM-kilpailut Woikoskella.”Kevät on ollut meille tosi hyvä ja joka radalta on tullut hyvä fiilis ja hyvä tulos”, kertoo itseään kohtaan hyvin kriittisenä tunnettu ratsastaja. ”On sellainen olo etten varmaan vuosikymmeneen ole ollut näin tyytyväinen. Että monta rataa peräkkäin onnistuu.”Kysymykseen, mistä tämä hyvä vire johtuu, Vauriolla on vastaus. ”Olen tietenkin harjoitellut tosi paljon, yrittänyt ymmärtää hevosta. Sehän tekee kaiken mitä se mun pyynnöistäni ymmärtää. Mutta kyllä kaiken ydin on tuntuma. Olen löytänyt juuri sen tuntuman josta Dante pitää, eikä niin, että käytän tuntumaa josta Ville pitää. Ja kyse on ihan grammoista.”Vaurio kertoo, että ylipäätään hänellä on ollut Danten kanssa aikaa valmistautua kunnolla tähän kauteen. ”Silloin olympiavuonna oli aivan turha ja älytön kiire, se ei ollut hyvä.””Nyt keskityn SM-kisoihin, sitten varmaan PM-kisoihin.”Entä Aachenin MM-kisat?”Olisihan se ihan mahtavaa, mieletöntä päästä sinne. MM-kisat on ihan huippua - ne on heti olympialaisten jälkeen. Mutta en mieti sitä vielä, kisa kerrallaan.”Kenttis, Merry Francis (Pin Rock´s Black Velvet – Duendecillo P) on nyt hetken vähän sivummalla. ”Se on mulle täydellinen hyvän mielen hevonen, myös laadukas, en sitä olisi muuten ostanut. Se sai pari sijoitustakin Euroopan reissulla, vaikka oli mukana lähinnä seurahevosena. Mutta nyt keskityn Danteen. Nämä kaksi hevosta ovat toki mun parhaat ystävät – heti vaimon jälkeen, tietenkin”, Vaurio naurahtaa.Hagelstam lähtee kahdella Kuusi SM-kultaa voittanut Stella Hagelstam osallistuu SM-kilpailuihin kahdella hevosella, Hagels Prince Nassakilla (Pin Rock´s Black Velvet – Fernet) ja New Hill Dannemanilla (Danciano – Alcatraz). Entä MSJ Disney Fairytale (Danone – Furst Heinrich)?”No se ei mahtunut autoon! Ei vaiskaan, se vaan teki niin hyvin Aachenissa ja Exloossa että saa nyt jäädä kotiin. Emme mene ollenkaan PM-kisoihin, vaan heinäkuussa Hageniin ja tavoite on tietenkin MM-kisat Aachenissa. Toivon saavani sekä Nasun että Disneyn sinne.”Sitä ennen kuitenkin SM-kisat, jossa GP-luokassa vain viisi ratsastajaa.”Joo, ihmettelin vähän, kun yleensähän on ollut ainakin kymmenkunta. Nasu on mun ykköshevonen, Danne on mukana keräämässä kokemusta, se on vielä vähän vihreä GP-tasolla. Toki kauden pääpaino on loppukaudessa, mutta SM on kiva välitavoite, hevoset tarvitsevat ratoja alle säännöllisesti.”Hagelstam pohtii Aachenia miettien myös GP:n ja GP specialin eroja.”Onhan ne todella erilaiset. Liikkeet on samat, mutta special on teknisesti vaikeampi. Onneksi se sopii Nasulle tosi hyvin, se pystyy tekemään. Jos tähtää MM-kisoihin, niin sitä kannattaa mennä.”Entä paljon puhuttu venytys? Se ei ole ongelma sinun hevosillesi?”Ei, eikä se ole ongelma millekään oikein ratsastetulle ja koulutetulle hevoselle.”Mitä mieltä olet tuomarilinjasta tällä hetkellä?”Jo muutaman vuoden tuomarien linja on ollut tosi ankara. 66 prosenttia tänään, ja 66 prosenttia pari vuotta sitten on aivan eri asia. Ja se on hyvä asia, että tuomarit palkitsevat hevosen rentoudesta, hyvästä ilmeestä ja siitä että se vaikuttaa tyytyväiseltä radalla. On meidän kaikkien etu että kouluratsastus kehittyy siihen suuntaan”, päättää Hagelstam. Kuokka luottaa hevosensa vahvuuksiin Virolahdella talliyrittäjänä ja valmentajana toimiva Katja Kuokka osallistuu SM-kilpailuihin nyt kolmatta kertaa hevosellaan Fillyhill's My Special (Don Olymbrio – TCN Partout). Millä mielellä Stella Hagelstamin valmennettava lähtee kilpailuihin?”Hyvällä fiiliksellä! Hevonen on hyvässä kunnossa ja toivottavasti ratsastajakin. Hevonen on 13-vuotias ja oltiin sen kanssa hallimestaruuksissa, sen jälkeen ei ole kisattu. Katsotaan nyt miten nämä SM-kisat menee, sen jälkeen ehkä lähdetään PM-kisoihin Ruotsiin.”Mitkä ovat hevosesi vahvuudet?”Kyllä sen valtti ehdottomasti on kokoamiskyky. Sehän ”istuu” todella hyvin luonnostaan, se on sille helppoa. Ja se on enempi rauhallinen luonne. Joka on hyvä, koska nykyään tuomarit tuntuu arvostavan enemmän hevosen pehmeyttä ja tasaisuutta, eikä mitään sinkoilijaa. Mulla on hyvä kür, elokuvamusiikkia, sopii tälle hevoselle.”Eteen-alas venytys ei ole ongelma, kunhan sen muistaa tehdä. ”Hevoselle se ei tuota ongelmaa, mutta eilen kun kotona ratsastin koko radan unohdin sen itse! Olisi ollut kallis virhe jos olisi käynyt kisoissa! Mutta enköhän nyt viikonloppuna muista sen!” naurahtaa Kuokka. Sikström ja kauden viimeiset kisatViime vuoden pronssimitalisti Jasmin Sikström kertoo, että hän lähtee Clementine II (Chico´s Boy – Rouletto) kanssa SM-kisoihin rennolla fiiliksellä. Sikström odottaa ensimmäistä lastaan, jonka on määrä syntyä syyskuussa.”Hevonen on ollut hyvällä tuulella ja hyvässä kunnossa, siksi päätettiin mennä SM-kisoihin. Mutta onhan nämä meille nyt kauden viimeiset kisat, mennään rennosti ja ei niin vakavissaan”, kertoo Sikström.Hän ei tarkkaan muista ovatko nyt kyseessä kolmannet vai neljännet SM-kilpailut ratsukolle. 19-vuotias Clementine on tunnettu tempperamenttisenä tammana jolla on välillä paljon omia ajatuksia.”Nyt mennään ilman mitään paineita”, hymyilee Sikström. Högsten palasi Saksasta Peggy Högsten on juuri saanut orinsa Friscon (Furstenball – Stedinger) purettua hevosautosta ja vietyä sen omaan karsinaansa Ruskeasuolla. Takana on 30 tunnin laivamatka Saksasta ja tarkoitus kilpailla SM-kisoissa viikonloppuna. ”Alkumatkasta olin jo huolissani kun hevonen ei syönyt, juonut eikä kakannut. Tarjolla oli sellaista heinää mistä Frisco ei tykännyt. Onneksi oli mukana toista heinää, mitä se sitten söi ja alkoi juodakin. Mutta mietin kyllä matkareittiä: kun olen yksin liikkeellä, niin paljonhan siitä tulisi ajoa Ruotsin ja Tanskan läpi. Mutta toisaalta, jos jotain sattuu ja olet hevosen kanssa laivassa keskellä Itämerta... hankala tilanne.”Högsten oli Saksassa useamman kuukauden treenaamassa ja kilpailemassa. Millainen kokemus se oli?”Hirveän mielenkiintoinen ja opettavainen kokemus! Siellä oli viime viikkoina tosi kuuma, 32 astetta ja yli. Hevoseen se ei vaikuttanut. Meidän kilpailut menivät huonommin kuin olin ajatellut. Tuli sellaisia virheitä joita meille ei tavallisesti tule. Se oli vähän pettymys. Olen yrittänyt analysoida mistä se johtui. Ehkä oma itsevarmuus ei ollut niin korkealla siellä, ja se heijastui hevoseen. Ja onhan oriille iso asia vaihtaa tallia, se kuitenkin aina vahtii niitä muita hevosia.”Entä valmentautuminen, oliko se erilaista?”Kyllä, vaatimustaso oli paljon korkeammalla kuin Suomessa. Valmennukset kestivät tunnin tai puolitoistakin, ja asioita hiottiin ja toistettiin yhä uudelleen ja uudelleen. Ei mitään löysää verryttelyä alussa, vaan heti piti ratsastaa sataprosenttisesti. Mutta onhan Saksassa niin valtavan paljon hyviä ratsastajia, heidän tekemistään kisoissa oli hieno seurata!”Viikonloppuna SM-kisoissa näytetään Saksassa opittua.”Hevonen on 14-vuotias ja tosi hyvässä vedossa, toivottavasti onnistumme viikonloppuna. Ja PM-ksoihinkin ollaan ehdolla.”Woikosken SM-kisat alkavat perjantaina ja ohjelmassa ovat kaikkien ikäluokkien mestaruudet. Viikonloppuna kilpaillaan myös 5-, 6- ja 7-vuotiaiden kouluratsujen championsarja. ."Käytiin sitten hampurilaisella", Ville Vaurio riemuitsee Exloon kvaalituloksesta.Stella Hagelstam sai Vihdissä rikki 70 prosenttia, seuraavaksi Exloohon