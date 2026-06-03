Ville Vaurio lähtee Woikoskelle puolustamaan kultaansa.
Ville Vaurio lähtee Woikoskelle puolustamaan kultaansa. Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

SM-kisoissa nähdään huippukunnossa oleva Ville Vaurio, joka on tehnyt löydön

Ratsastaja on vireiden vireessä ja Dante NL on ottanut isomman vaihteen.
Julkaistu
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