SM-osakilpailun voittanut Ville Vaurio: "Ratsastin ensimmäistä kertaa näin vaikean ohjelman nivelillä"

Kouluratsastuksen SM-kilpailujen ensimmäinen päivä ratsastettiin ihanteellisessa ratsastussäässä, lämpöä oli parikymmentä astetta ja ilma oli puolipilvinen.Seniorien GP-luokassa kärkeen nousi Ville Vaurio Dante NL:llä (De Niro – Alantas) tuloksella 67,6 prosenttia. Toiselle sijalle ratsastivat Jasmin Sikström ja Clementine II (Chico´s Boy – Rouletto) tuloksella 64,2 prosenttia, ja kolmannelle sijalle Katja Kuokka ja Fillyhill´s My Special (Don Olymbrio – TCN Partout) tuloksella 63,8 prosenttia. SM-mitaleista kilpaili yhteensä yhdeksän ratsukkoa, ja kilpailussa jatkavat huomenna viisi parasta. Luokka alkaa kello 13.30. Suomen mestaruus ratkeaa tämän päivän ja huomisen yhteistuloksen perusteella.Ville Vaurio, kannatti tulla? Oletko tyytyväinen tulokseesi?”No tähän hetkeen meidän yhteistyössä, olen tyytyväinen. Ratsastin hevosella ensimmäistä kertaa näin vaikean ohjelman nivelillä. Ei mulla mitään ideologiaa ole tässä, jos joku hevonen toimii paremmin kangilla niin tietysti käytän niitä. Valitsen varusteet sen mukaan millä juuri se hevonen parhaiten viihtyy.”Mikä onnistui tänään?”Ykköset oli hyvät, meidän laukkaohjelma oli varma, piaffin siirtymät saisi olla sujuvammat. Olen myös tyytyväinen mun toiseen hevoseen, Merry Francisiin (Pin Rock´s Black Velvet – Duendecillo), joka voitti eilen Yrjön 72,5 prosentin tuloksella.”Huomenna sitten kür?”Joo, mulla on se vanha kür. Sehän on alun perin tehty toiselle hevoselle ja mietin hetken, että jos alkaisin muutella sitä vähän Dantelle sopivammaksi, tehtävien järjestystä ja muuta. Mutta siinä on niin hienot musiikit ja niitä olisi pitänyt muuttaa, niin mennään nyt kuitenkin sillä alkuperäisellä. En ole mennyt sitä todella pitkään aikaan, pitää varmaan illalla katsoa videolta miten se nyt menikään."Et ole kotonakaan sitä ratsastanut?”No en yhtään. Kotona mä keskityn ratsastamaan pohkeita ja puolipidätteitä” naurahtaa Vaurio..Tavoitimme yhden GP-luokan tuomareista, Mari Oilan. Mikä jäi päällimmäiseksi mielikuvaksi GP-luokasta?”No luokan taso kokonaisuudessaan ei noussut kovin korkealle. Ratsukoille tuli virheitä ja osa ei ole vielä siinä kokoamisasteessa, mitä GP-taso vaatii. Ville Vaurion suoritus oli tasaisin, siinä rutiini ja ratsastustaito näkyi. Villen lisäksi muutama muukin ratsukko meni nivelillä, se oli uutta tänä vuonna", hän vastaa. Tuomariston puheenjohtajana toimi GP-luokassa Paula Nysten, ja kv-tuomarina tanskalainen Christine Pripp..Nuorten ratsastajien ykköseksi ratsasti tänään Annina Kolu Ghanalla tuloksella 68,2 prosenttia.Juniorien SM-luokka oli tänä vuonna vähän tynkäkisa, koska osa juniorien EM-joukkueen ratsukoista ei osallistunut kilpailuun. Voiton vei tänään Coco Roine ja London Eye prosentein 68,2.Ponien ykkönen oli Sini Shemeikka ja Caramel Grey tuloksella 66,5 prosenttia.Lapsiratsastajien voiton vei tänään Nella Bergström Precious Boris tuloksella 66,0 prosenttia..Katso osakilpailutulokset täältä.