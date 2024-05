SOK: Sanna Siltakorpi ja Veera Manninen Suomen olympiajoukkueessa

Suomen Olympiakomitean viidennessä valinnassa joukkueeseen nimettiin neljä uutta urheilijaa.

Kenttäratsastus:

Veera Manninen, Pieksämäen ratsastusseura Pikadorit

Sanna Siltakorpi, Tampereen ratsastusseura



Maantiepyöräily:

Anniina Ahtosalo, Korson Kaiku



Porin Tarmoa edustava Lotta Henttala valittiin varaedustajaksi.

Paini:

Kreikkalais-roomalainen, 97 kg

Arvi Savolainen, Lahden Ahkera

Maantiepyöräilyssä Suomella oli kaksi valintakelpoista urheilijaa, mutta käytössä vain yksi maapaikka naisten aika-ajoon ja maantieajoon.

"Meillä on nyt useammassa lajissa harvinainen positiivinen tilanne, että hyviä, valintakelpoisia urheilijoita on enemmän kuin paikkoja. Nyt valittu Anniina Ahtosalo on osoittanut nousujohteista kuntoa läpi kauden ja hän on myös maantiepyöräilyn maailmanrankingissa korkeimmalle sijoittunut suomalainen. Ahtosalon lähin suomalaishaastaja on Lotta Henttala, joten hänen valintansa varaedustajaksi oli perusteltua", joukkueen johtaja Leena Paavolainen sanoo.

Paavolainen kertoo, että olympiajoukkueen valintojen suhteen ollaan tavoiteaikataulussa.

"Näkymä kohti olympialaisia on tällä hetkellä positiivinen. Edelleen odotusarvo on, että meillä on noin 60 yksilöurheilijan joukkue. Lisäksi miesten koripallojoukkueella on heinäkuun alussa viimeinen karsintaturnaus, joten meillä on vielä mahdollisuus saada paikka myös joukkuepeliin. Ollaan nousujohteisessa ja positiivisessa vireessä menossa kohti Pariisia."

33:nnet kesäolympialaiset kilpaillaan Ranskassa, Pariisissa 26. heinäkuuta – 11. elokuuta 2024. Suomen joukkue täydentyy seuraavan kerran kesäkuussa.

Kaikki tähän mennessä valitut urheilijat löytyvät Suomen olympiajoukkueen Pariisi 2024 -kisasivuilta.

Lähde: Suomen Olympiakomitean tiedote