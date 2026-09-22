Sonja Lesch joutui EEF:n kokouksessa Dublinissa vastaamaan kysymyksiin Suomen lajiliiton viimeaikaisista käänteistä

Sonja Lesch osallistui EEF:n vuosikokoukseen Irlannin Dublinissa. Hän laati kokouksesta raportin, joka julkaistaan aikanaan SRL:n verkkosivuilla.Matka Irlantiin oli uuden puheenjohtajan ensimmäinen edustus- ja edunvalvontamatka ulkomaille.Ranskalainen Quentin Simonet valittiin 40 eurooppalaisen ratsastajainliiton kattojärjestön puheenjohtajaksi kausille 2026-2030. Paikalla oli edustajat 38 maasta. "Samat huolet on yleiseurooppalaisesti kuin Suomessakin, eli miten varmistaa ruohonjuuritason harrastajapohja", Lesch raportoi. "Ei voida katsoa vain pyramidin kärkeä kohti. Ratsastuskoulut ja yrittäjät ovat keskiössä."Keskustelua ratsastuksen tulevaisuudesta käytiin. EEF on profiloitunut muun muassa kestävän kehityksen puolestapuhujana. Kuten ruotsalainen Lövsta Stuteri sanoo: Kestävä kehitys on ainoa tie jos haluamme pelastaa planeetan, ja kaikkien organisaatioiden, yritysten ja yksilöiden on tehtävä parhaansa tässä asiassa.EEF lainaa Lövstan slogania: "Pelastetaan maapallo, se on ainoa planeetta, jossa on hevosia." Kokouspäivä kului verkostoituessa erityisesti Pohjoismaiden ja Baltian maiden edustajien kanssa ja vastatessa uteliaiden kysymyksiin siitä, mitä Suomen lajiliitossa on tänä kuluneena vuonna tapahtunut. Tieto riitaisasta SRL:stä on kiirinyt Suomen rajojen ulkopuolelle."Jokainen, jonka kanssa puhuin, kysyi siitä", Lesch kertoo. Kävi ilmi, että ulkomailla ollaan vajavaisen ja jopa virheellisen tiedon varassa vastuukysymyksistä ja yleensäkin siitä, mitä SRL:ssä varsinaisesti tapahtui ja miksi oli tehty päätös hallituksen erottamisesta.Lesch kertoo "tietenkin oikoneensa nämä väärinkäsitykset"."Nyt on kaikilla asiasta kiinnostuneilla faktatietoa, joka kestää tarkastelun myös lain näkökulmasta", hän toteaa. European Equestrian Federation (EEF) on vuonna 2009 perustettu eurooppalaisten ratsastajainliittojen edunvalvontaryhmittymä. ."Kun tiedetään, onko meillä viisi tai kaksikymmentä tuhatta euroa, neuvotellaan loppuvuosi jokaisen maajoukkuetoimijan kanssa erikseen"