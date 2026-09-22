Euroopan kattojärjestö EEF:ssä oltiin erittäin kiinnostuneita Suomesta kantautuneista uutisista.
Euroopan kattojärjestö EEF:ssä oltiin erittäin kiinnostuneita Suomesta kantautuneista uutisista. Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

Sonja Lesch joutui EEF:n kokouksessa Dublinissa vastaamaan kysymyksiin Suomen lajiliiton viimeaikaisista käänteistä

SRL:n vastavalittu puheenjohtaja oli tiistaina ensimmäisellä ulkomaan edustus- ja edunvalvontamatkalla.
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