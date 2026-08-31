Sonja Lesch otti Suomen Ratsastajainliiton ohjat käsiin ja kertoo, että nyt alkaa uudenlainen aika.
Sonja Lesch otti Suomen Ratsastajainliiton ohjat käsiin ja kertoo, että nyt alkaa uudenlainen aika. Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

Sonja Lesch: "Nyt alkaa avoimuuden aikakausi"

Suomen Ratsastajainliiton eilen sunnuntaina valittu uusi hallitus kokoontuu tänään maanantaina ensimmäistä kertaa miettimään mistä päästä lajiliiton tilannetta aletaan selvittää.
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