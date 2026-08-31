Sonja Lesch: "Nyt alkaa avoimuuden aikakausi"

Tuore SRL:n hallituksen puheenjohtaja Sonja Lesch sai sunnuntaina ja tänään maanantaina valtavan määrän onnitteluviestejä. "Kivalta tuntui. Toki rehdimpää olisi ollut, jos olisi tullut valituksi sellaisissa vaaleissa, jossa on vastaehdokkaita", Lesch toteaa nyt, kun puheenjohtajuus on olemassa oleva fahta."Mutta tämä tilanne on ollut niin vaikea, ja niin hirveitä uhkakuvia on maalailtu, ja peloteltu "hallitustyön vaativuudella", että moni ei ole uskaltanut lähteä ehdolle." Mutta selkeästi hallitustyö on ollutkin liian vaativaa, jos ja kun koko hallitus erosi."Kyllä. Ja sekin on osaltaan synnyttänyt tämän mielikuvan."Leschillä on hallituksen puheenjohtajan paikka marraskuun syyskokouksen vaaleihin asti. Jos hän saa siellä vastaehdokkaan, luottamuksesta äänestetään. Hän toteaa, että nyt on ryhdyttävä viipymättä toimeen, alettava töihin. Lunastettava annetut lupaukset. Lesch toteaa, että nyt alkaa SRL:ssä uusi aika, avoimuuden ja läpinäkyyden aika."Suhtaudun suurella vakavuudella avoimuuteen, rehellisyyteen ja vastuullisuuteen ja nämä tulevat näkymään liiton toiminnassa ja päätöksenteossa ja niistä viestimisessä."Tänään maanantaina klo 14 on ensimmäinen epävirallinen kokous hallituksen kanssa Teamsin välityksellä ja siinä ovat mukana myös vt. toiminnanjohtaja Kaisa Kähö ja toiminnantarkastaja Håkan Wahlman. Tässä kokouksessa rakennetaan varsinaisen hallituksen kokouksen asialista, ja tämä kokous pidetään piakkoin, 7 vuorokauden päästä koollekutsumisesta. Maanantaiaamu on mennyt pitkälti puhelimessa.Eräs hallituksen jäsenistä muistutti heti aamulla, että SRL:n laskujen hyväksyminen on muutettava mahdollisimman pikaisesti uutta tilannetta vastaavaksi. Kattojärjestö FEI:lle on ilmoitettava Marjukka Mannisen erosta ja lähetettävä uudet yhteystiedot, jotta puheenjohtajalle tarkoitettu materiaali menee oikeaan osoitteeseen. Ja niin edelleen. Alussa tämä tulee vaatimaan asioihin perehtymistä. "Aivan ensimmäiseksi lajiliiton tilannekuva selvitetään pohjamutia myöten."Lesch pitää tärkeänä, että tarkastusryhmän työtä jatketaan."Nyt Päivi (Savilahti-Bäckman) on hallituksessa ja pääsee kiinni kaikkeen tarvitsemaansa tietoon", hän toteaa. Sunnuntain kokouksessa väistyneeltä puheenjohtaja Manniselta kysyttiin suoraan, mitä tarkastusryhmän työhön liittyneet liiton hallituksen tilaamat selvitykset, raportit ja oman viestintäosaston palveluiden lisäksi ostettu lisäviestintä ovat maksaneet. Manninen ei muistanut minkälaisista summista on kyse, eikä kysyjä saanut kysymykseensä vastausta. "Pahoin pelkään, että vastausta ei tullut siksi, että ne kustannukset ovat merkittävät", Lesch sanoo.Sen sijaan Manninen kertoi, että tarkastusryhmä on toiminnallaan aiheuttanut jo kertomansa 2000 euron juristikulujen lisäksi lajiliitolle 7000 euron laskun. Se, mihin hän viittasi, oli ulkopuolisen lakitoimiston laskuttamaa kulua lajiliiton tarkastusryhmältä edellyttämästä salassapitosopimuksesta. "Jos salassapitosopimus oli jo 7 tonnia, voi nopealla matikalla laskea, mitä nämä kaikki muut kulut ovat olleet. Siinä ei välttämättä muutama kymppitonni riitä", Lesch pohtii. Nämäkin kulut avataan ja kerrotaan jäsenistölle, Lesch lupaa. Hän näkee asian niin, että mainitut kustannukset, kuten vaikkapa eilisessäkin liittokokouksessa mukana olleen hallituksen neuvonantaja Tanja Stormbomin laskutus, eivät voi koitua jäsenistön maksettavaksi, vaan ovat entisen hallituksen jäsenten henkilökohtaisella vastuulla ja menevät näin ollen myös heidän kustannuksekseen. Lajiliiton tuoreimmassa tiedotteessa todettiin, että eroava hallitus ei ole tehnyt merkittäviä päätöksiä kesäkuun jälkeen. Miten toiminnanjohtajan eroprosessi ja korvausprosessi ovat tänä aikana edenneet, ei tällä hetkellä tiedetä. Se tiedetään, että toiminnanjohtajaan liittyvä korvausprosessi käynnistettiin joitakin päiviä ennen jatkokokousta 30.6., kun hänet oli 20.6. irtisanottu. Prosessi on edelleen edennyt aivan viime aikoina. Lesch pitää melko selvänä, että työntekijän statuksella lajiliitossa palkkalistoilla olleelta toiminnanjohtajalta ei korvauksia tulla saamaan, joten on tehtävä päätös siitä, käännetäänkö prosessin kärki entiseen hallitukseen.Hän sanoo asian olevan kuitenkin niin iso, että hallitus ei voi päätöstä yksin tehdä ja asiassa on kysyttävä jäsenistön mielipidettä ja saatava heiltä mandaatti prosessille. "Se on liittokokouksen päätös, että haluavatko he lähteä ajamaan näitä vahingonkorvausvaatimuksia. Ehkä syyskokouksessa tai jossakin toisessa loppuvuoden kokouksessa."