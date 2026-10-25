Celtas Quenissa riittää laatua, se kävi selväksi.
Celtas Quenissa riittää laatua, se kävi selväksi. Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

Sonja Mäkelä kävi Keski-Euroopassa – "Aina on mukavaa päästä paremman ratsastuksen äärelle inspiroitumaan"

Oulusta on pitkä matka, mutta aina silloin tällöin kannattaa käydä pääkallonpaikalla tasontsekkauksessa, sanoo Mäkelä.
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