Sonja Mäkelä kävi Keski-Euroopassa – "Aina on mukavaa päästä paremman ratsastuksen äärelle inspiroitumaan"

Oululainen esteratsastaja Sonja Mäkelä on ollut jo viidettä viikkoa reissussa ja tänään, sunnuntaina oli viimeiset hypyt. Hän ratsasti Sentower Parkin 145 GP:ssä kaksi pudotusta Celtas Quenilla (Grandorado TN - Lux Z) ja sai sijoituksen 34. Luokan ja 7050 ykkösrahat voitti Belgian Wilm Wermeir Jonkheer Van'T Veldhovenilla (Cornet Obolensky - Epleaser Van 'T Heike)"Ei ollut ihan niin upee päivä, vaan enemmänkin realismia tänään", hän naurahti. Mutta totesi, että tiesi tasan tarkkaan mistä virheet tulivat, ja että ne olivat ratsastajan."Kaksi puomia ei ole mikään katastrofi myöskään, mutta ei näissä luokissa ilman rutiinia vaan voi pärjätä", hän totesi.Matka on ollut pitkä ja opettavainen. "Olen tosi tyytyväinen, että pystyin tekemään tällaisen repäisyn ja nauttimaan tästä."Oliko nautinnollista?"No joo, oli ja oli. Mutta sanotaan näin, että aina on mukavaa päästä paremman ratsastuksen äärelle inspiroitumaan ja kokemusta saamaan."Kotityöllä tämä tehdään, Mäkelä tietää, mutta ratarutiini on se, mikä viimeistelee menestyksen ja se on suomalaisella vääjäämättä ohut, jos kotimaassa pysytellään.Ulkomailla on siis käytävä, vaikka ne reissut tallinpitäjälle kalliiksi tulevatkin. Aiemmasta reissusta onkin kulunut jo aikaa, Mäkelä sanoo. Nyt oli aika päivittää tiedot. "Ja mähän olen vieläpä yhden hevosen varassa. Mutta sekin oli kyllä hyvä huomata, että hevosessa riittää kyllä laatua. Se pystyy hyppäämään enemmänkin kuin mitä tänään tuolla oli esillä. Se ei ollut millään lailla vaikeuksissa."Suurempi ilonaihe oli perjantaina, jolloin ratsukko oli GP-karsintaluokassa viides ja sai 2225 euroa palkintorahaakin. Nyt hypyt on hypätty ja edessä on paluumatka takaisin sorvin ääreen, "keskelle karseinta talvea", Mäkelä visioi. Keskelle vuodenaikaa, jolloin kisoja ei juurikaan ole. Tähtäätkö kenties joihinkin luokkiin Helsinki Horse Show'ssa?"Olen ollut tosi laiska lähtemään ajelemaan Oulusta Ypäjälle keskellä talvea, joten täytyy nyt katsoa, mitä tässä keksii."Hevoset, Celtas Quen ja nuorempi Goldmember (United Way - Cancara), olivat Nea Tolosen tallilla.Kannattiko käydä?"No aivan ehdottomasti!"GP:n tulos täällä