Mäkelä voitti 130-140 -luokissa kilpailtavan Big Tourin Celtas Quenilla sekä 110-125 -luokissa kilpailtavan Big Tourin Goldmemberillä.
Mäkelä voitti 130-140 -luokissa kilpailtavan Big Tourin Celtas Quenilla sekä 110-125 -luokissa kilpailtavan Big Tourin Goldmemberillä. Kuva: Oona Pitkonen
Ratsastusuutiset

Revanssi onnistui – Sonja Mäkelä ja Celtas Quen Operagamesin ykkösiä

Mäkelä vei 140-luokan voiton, Janna Huhtanen 130-luokan.
Julkaistu
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