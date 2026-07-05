Revanssi onnistui – Sonja Mäkelä ja Celtas Quen Operagamesin ykkösiä

Sonja Mäkelä ja Celtas Quen (Grandorado TN - Lux Z) ovat Operagames-voittajat vuosimallia 2026. Ratsukko teki puhtaan suorituksen 2000 euron arvoisessa 140-luokan uusinnassa, ajassa 33,01 sekuntia. John Antell ja Mante (Zirocco Blue VDL - Berlin) jäivät toisiksi vain pienellä aikaerolla uusinnan ajassa 33,06. Luokkapalkinnon lisäksi ratsukko voitti Savonlinna Special -tourin 2500 euron palkintosumman ja kaksi Big Touria. Oulusta asti matkannut Mäkelä nostaa hattua kilpailujärjestäjille:"Tällainen rahasumma tuo merkitystä. Kyllähän tässä on joutunut pohtimaan, onko kilpailemisessa järkeä, kun Oulusta asti aina ajelee. On hienoa, että on tällaisia paikkoja kuin Savonlinna, joissa myös kisaajilla on mahdollisuus jäädä vähän plussan puolelle." Viime vuonna Mäkelä voitti kokonaiskilpailun, mutta jäi uusinnan ulkopuolelle. Nyt oli revanssin aika. "Se jäi harmittamaan. Nyt Celtas Quen oli huomattavan varovainen. Pelkäsin, että se menee ylivarovaisuuden puolelle, mutta ei onneksi. Se oli hyvä, kuten aina!" ratsastaja iloitsee. Kesä jatkuu kotimaan kilpailuissa sekä omaa tallia pyörittäessä."Huomenna jatkuu arkityöt", Mäkelä päättää. ."Ei mitään dramatiikkaa"130-luokan voiton veivät Janna Huhtanen ja Hamont (Durrant - N-Aldato) uusinnan ajalla 31,09 sekuntia. Ratsastaja voitti lauantain 135-luokan Nemo van het Reuhof -ruunalla (Nabab De Reve - Nagano) ja oli samalla hevosella ensimmäinen ei-sijoittunut 140-luokassa, uusinnan kahdeksalla virhepisteellä.Pääluokasta Huhtanen vetäytyi Fabuleuse d'Azur -tammalla (Lux Z - Concorde). Päätös tehtiin hevosten etu edellä. "Halusin suojella vielä vähän vihreää hevosta. Tässä ei ollut mitään dramatiikkaa."Ratsastaja halusi säästellä luottoruuna Hamontia. Hevosella on ollut pidempi tauko alla, ja ruuna tuntui paremmalta kuin pitkään aikaan. "Hamont oli parhaimmillaan 130-luokassa. Ekaa kertaa pitkään aikaan se tuntui tutulta ja kotoisalta. Koputan puuta! Haluan saada tämän hevosen säilymään hyvänä. Mutta nyt seurataan sen kuntoa ja jaksamista", ratsastaja toteaa. 130-luokassa toisiksi sijoittuivat Katariina Riikonen ja Dino de Longpre (Tinka's Boy - Galoubet A) uusinnan ajassa 34,99. Katso 140-luokan tulokset täältä ja 130-luokan tulokset täältä. .Operagamesien tiedote: Sonja Mäkelä on Operagames-voittaja 2026 – ja paljon paljon muuta!Operagamesien viimeisen päivän voi sanoa olleen Ratsastusseura ORK:n Sonja Mäkelän juhlaa. Päivän aikana ratsastettiin 8 luokkaa estekorkeudelle 80-140 cm. Viimeisenä kilpailupäivänä ratkesi myös Savonlinna Special presented by Kristalli Terveys ja Hyvinvointi -kilpailusarjan ja Savonlinna Tours -sarjakilpailujen voittajat. Jaossa oli kilpailijoille sekä rahaa että kunniaa.Päivän pääluokkana ratsastettiin kilpailujen perinteikäs nimikkoluokka Savonlinna Operagames XXXIV Prix de PK-Rengas 140 cm, johon lopulta starttasi viisi ratsukkoa. Ratsastusseura ORK:n Sonja Mäkelä & Celtas Quen, JCC Ridersin Janna Huhtanen & Nemo van het Reuhof, Huson Ratsastajien John Antell & Mante sekä Hattel Ridersien Susanna Granroth ratsuilla KG Corleoni ja Nola WV. Heistä tiensä perusradalta uusintaan selvittivät Mäkelä, Antell ja Huhtanen. Mäkelä starttasi uusintaan ensimmäisenä ja tekikin virhepisteettömän uusinnan ajassa 33,01. Sitä lähti haastamaan Antell, joka hänkin suoritti radan ilman virhepisteitä, mutta maalissa kellotaulu pysähtyi aikaan 33.06, ja Antelin kohtalona oli taipua toiseksi 0,05 sekunnilla. Kolmantena uusintaan lähteneen Huhtasen tulos radalta oli kahden pudotuksen tuomat 8 virhepistettä ja kilpatovereitaan toista sekuntia nopeampi aika 31.81. Mäkelä nettosi voitosta 2000 euron luokkapalkinnon. Luokkavoitto varmisti hänelle myös Savonlinna Special presented by Kristalli Terveys ja Hyvinvointi kilpailusarjan voiton, mikä kasvatti hänen palkintopottiaan 2500 eurolla. Janna Huhtanen ratsullaan Hamont ratsasti luokkavoittoon 130 cm tasolla Prix de OP Suur-Savo luokassa. Stall Anna Ridersin Janita Markkanen & Lotto puolestaan johdattivat Aidan tahtiin kunniakierrosta luokkavoittajana luokassa Prix de Savonpirkka 125 cm.Sunnuntain Kultajousi Young Star sarjan finaaliluokissa 5-vuotiaat väläyttelivät taitojaan 100 cm ja 6-vuotiaat 110 cm tasolla. Luokkavoittajina juhlistettiin 5-vuotiaissa Korpilahden Ratsastajien Riikka Tupamäkeä & San Manueta ja 6-vuotiaissa Koljonvirran Ratsastajien Oona Korhosta & Clintessaa. Finaalin myötä ratkesi myös Kultajousi Younf Star sarjakilpailun voittajat: 5-vuotiaissa Huson Ratsastajien John Antell & Famante Z ja 6-vuotiaissa Oona Korhonen & Clintessa. Heitä muistettiin 500 euron palkintoshekeillä.Luokassa Prix de Kespro 115 cm ykköstilan arvoisesti ratsasti Ratsastusseura Ainon Anna Pasula & Sir Sapporo MK. Luokkavoittoon ratsastivat Prix de Enonkosken kunta 105 cm luokassa Horsepower Ridersin Seela Ahola & Dancing Amaranth ja Prix de K-Rauta 95 cm luokassa Kuopion Ratsastajien Aliina Kumpulainen & Hamletas.Viikonlopun aikana kerättiin pisteitä myös Savonlinna Tours -kilpailusarjassa eri tasoilla. 130-140 cm luokissa kisattiin Hankkija Big Tour, jonka ykkönen oli myös Sonja Mäkelä & Celtas Quen. Soitinkulma Big Tour kisattiin 110-125 cm korkeudella, ja tämän sarjan menestynein ratsukko oli – kukapa muukaan kuin Sonja Mäkelä & Goldmember. Sisustussuunnittelu Sanna Metsälä Small Tourin voiton 95-105 cm tasolla nappasivat Horsepower Ridersin Seela Ahola & Dancing Amaranth..Lisäys klo 21.11. Pääkuva vaihdettu ja lisätty palkintojenjakokuva. Lisätty Operagamesien tiedote.."Me ei siitä perinteestä luovuta" – OperaGamesissa jälleen tuhansien eurojen rahapalkinnot.Operagames jakaa jälleen tuhansia euroja, ja sen mahdollistavat pitkäaikaiset yhteistyökumppanit.Pohjoisen vaatimaton taituri Sonja Mäkelä jatkaa isänsä jalanjäljissä: "Hyvä ratsastus on edelleen hyvää ratsastusta" .Sanna Backlund lopettaa kilparatsastamisen – "On aika jättää valkoiset housut kisakentiltä"