Kenttäratsastajat vauhdissa – Sopotin pitkä nelonen alkoi superisti

"Aika kiva tilanne, kun mä olen kakkosena koulun jälkeen ja Axel kolmosena", Siltakorpi iloitsi. Hän sai itse asiassa yhdeltä tuomareista luokan korkeimmat pisteet, 68,96. "Ja meillä on täällä hyvä tiimi!"Suomalaisia oli kävelemässä isompikin jengi, lyhyen nelosen ratsastava Hedwig Wikström ja eläinlääkäri Tanja Pehkonen olivat mukana myös. "Ja Elmo on tuossa kartturina." Elmo Jankari mittasi etäisyyksiä mittapyörällä. Laukattava matka on 5700 metriä ja ihanneaika sille on 10 minuuttia, mistä voi laskea laukan vauhdin: 570 m/min. Australian Kevin Mcnab johtaa koulukokeen jälkeen, mutta eroa on vain 31,9 vs 33,4. Prosenteissa tuloksen saa vähentämällä miinuspisteet sadasta: Siltakorven ja Bofey Clickin tulos on 66,6 prosenttia. Perjantaina Sopotissa oli hieman sadellut, mutta lauantaille on luvattu hyvää säätä. Kaikki on hyvin, jos ei erinomaisesti."No, ehkä pikkasen kovahko pohja, jos nyt jotain pitää sanoa", Siltakorpi lisää. Siltakorpi kertoo, että Sopotiin ei ole lähdetty verenmaku suussa, vaan sieltä haetaan ensisijaisesti vain MER-tulosta, joka mahdollistaa osallistumisen MM-kisoihin. Hän toteaa, että Bofey Clickiä ei ole vielä tässä vaiheessa vuotta laukattu mestaruuskuntoon."On mulla minuutit tiedossa, mutta fiiliksen mukaan mennään huomenna."MER on lyhennelmä sanoista Minimum Eligibility Requirements, ja kääntyy suomeksi: vähimmäiskelpoisuusvaatimus. MER edellytetään ratsukon turvallisuussyistä. "Ihan eri tilanne kuin silloin, kun metsästettiin olympiapisteitä ja piti olla mahdollisimman lähellä voittoa joka kerta. Nyt riittää että saa sen MER:in."Siltakorpi sanoo, että jos MER-tulos jäisi jostakin syystä Sopotista saamatta, hän yrittää sitä vielä yhden kerran, mutta sen jälkeen hän antaa olla. "Sitten pitää keksiä jotain muuta kivaa, vaikka viiden tähden kenttäkisat Paussa."Koulukoe joka tapauksessa on molemmilla suomalaisilla MER:in sisällä. Maastokokeen on mentävä estevirheittä, yliaikaa saa tulla jonkun verran, Siltakorpi muistelee, että ehkä minuutin verran, mikä on kuulemma jo niin paljon, että jos niin kovaa ei pysty laukkaamaan, ei myöskään maailmanmestaruuksiinkaan ole asiaa. Rataesteillä puomeja saa tulla alas neljä. "Kivaa mennä huomenna! Tätä varten tätä lajia tehdään", Siltakorpi sanoo ja jatkaa: "Se varmaan olisikin omituista, jos maasto ei olisi. ... Jos esimerkiksi koulukoe olisi kenttäratsastajan mielestä tämän lajin parasta antia", hän nauraa. Axel Lindberg osallistuu elämänsä ensimmäiseen pitkään neljään tähteen Quelle Bonnella. Myös Lindberg tähtää Aachenin MM-kilpailuihin ja tarkoituksena on ratsastaa MER. "Toistaiseksi kaikki hyvin", Lindberg sanoo tyytyväisenä. "Hevonen on kehittynyt tässä talven aikana Mutta vielä kolme koetta jäljellä, eli ei vielä hurrata."Kolme?"Niin, vetcheck lasketaan yhdeksi."Tulokset koulukokeen jälkeen täällä