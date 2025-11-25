Hevosurheilun sosiaalinen lisenssi on tarkkailun alla.
Hevosurheilun sosiaalinen lisenssi on tarkkailun alla.Kuva: Anu Leppänen
Ratsastusuutiset

Sosiaalisen lisenssin säilyttäminen vaatii tekoja – "Jos emme itse käy keskustelua, sitä vie joku muu”

Vain läpinäkyvä ja aito asian kohtaaminen on tapa, jolla sosiaalista lisenssiä voi pitää yllä.
Julkaistu
Loading content, please wait...

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi