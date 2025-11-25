Sosiaalisen lisenssin säilyttäminen vaatii tekoja – "Jos emme itse käy keskustelua, sitä vie joku muu”

Ratsastusfoorumin yhteydessä Hippoksen viestintä- ja markkinointijohtaja Saara Iivari puhui hevosurheilun ja erityisesti ratsastuksen sosiaalisesta lisenssistä. Sosiaalista lisenssiä voisi kuvata myös sosiaalisena hyväksyntänä.Asiasta on puhuttu viime vuosina paljon, ja mediaan päätyneiden kohujen kautta moni kokee, että hevosurheilu menee kohusta kohuun.Iivari muistutti, että tutkimusten mukaan todellisuudessa suurin osa suomalaisista suhtautuu positiivisesti hevosten käyttöön urheilussa. Asiaan jyrkästi suhtautuvat ovat pieni osa porukasta. Mielipidetutkimus kahden vuoden takaa kertoo, että 13 prosenttia suomalaisista ei hyväksy hevosten kilpailukäyttöä. Luvut ovat monessa muussa maassa suuremmat.Hevosalan sosiaalinen lisenssi on kuitenkin tarkkailun alla.”On tärkeää, miten hevosalasta puhutaan ja mitä konkreettisesti tehdään, jotta mahdollisimman moni haluaa olla mukana”, Iivari sanoi.Lajin ympärillä käytävää keskustelua on mahdotonta hallita, sillä kuka tahansa voi jakaa ja hankkia oikeaa tai väärää tietoa. Lajin ulkopuolisilla on mielipiteitä, ja he yrittävät sanoa, mitä hevosurheilun pitäisi tehdä. Jos hevosväki ei itse halua tehdä mitään, keskustelua ja näkökulmaa ohjataan ulkopuolelta.Hevosurheilu ei ole asian kanssa yksin. Koko urheilu on tilanteessa, jossa vakiintuneita toimintatapoja kyseenalaistetaan.”Urheilu on menettänyt merkitystään maailmassa. Sitä haastetaan eri tavalla kuin ennen, joten emme voi elää omassa kuplassamme.”Hevosalan olisi hyvä ymmärtää, että sosiaalinen lisenssi vaatii enemmän kuin vain lain puitteissa toimimisen. Esimerkiksi turkistarhaus on suomessa sallittua, mutta kahden vuoden takaisen tutkimuksen mukaan sitä vastustaa neljä viidestä suomalaisesta.Ihmisten ajattelu on muuttunut siitä, mitä eläinten kanssa tehdään.”Jos ajattelemme, että se ei koske meitä, olemme aika kaukana todellisuudesta.”Yhä harvemmalla on kontaktipintaa hevoseen. Lisäksi yleisö sekä sen arvopohja muuttuu. Nykynuoret ovat diginatiiveja ja he toimivat verkossa ihan eri tavalla kuin vanhemmat sukupolvet. Heille eettisyys ja itsestä lähtevät päätökset ovat tärkeitä.”Oman ajattelun haastaminen on kivuliasta, mutta sitä on pakko tehdä, jotta pysytään relevanttina kasvaville sukupolville.”Hevoset kuitenkin kiinnostavat edelleen, ja se on tutkimusten mukaan harrastus, jota alakoululaiset tytöt eniten haluaisivat harrastaa. Uudet harrastajat pitäisi kuitenkin saada pysymään lajissa mukana. He eivät saisi kokea ristiriitaisuutta omien arvojensa kanssa..Kohtaamisia ja keskustelujaIso yleisö näkee hevosurheilun vain kilpailusuorituksena, sillä sitä mediat pääasiassa näyttävät. Iivari kannustaa tarjoamaan juttuja paikallislehtiin, sillä niissä hyvät tarinat pääsevät vielä esille.Moni syyttääkin mediaa siitä, että se kirjoittaa vain negatiivisista uutisista.”Median tehtävä ei ole kirjoittaa meistä positiivisia uutisia. Media on vallan vahtikoira, jonka pitää paljastaa epäkohtia”, Iivari muistuttaa.On myös muistettava perinteisessä mediassa tapahtunut murros, kun toimittajat eivät ole enää erikoistuneita yhteen asiaan, ja aikaa juttujen tekemiselle on vähän. Negatiiviset uutiset myös saavat enemmän klikkauksilla, ja niillä myydään mainoksia.”Pitää ymmärtää logiikka, minkä kanssa toimitaan.”Perinteinen media menettää merkitystään koko ajan samalla, kun sosiaalinen media kasvattaa valtaansa. Pitäisi löytää rohkeutta keskustella siellä asioista ja ottaa keskustelut omiin käsiin. Yhtä lailla kasvokkain on uskallettava kohdata eri mieltä olevat ihmiset ja keskustella heidän kanssaan.Katsoja saattaa kokea kilpailussa tai tapahtumassa jotain, mikä on täysin ristiriidassa hänen arvomaailmansa kanssa. Jos häntä ei kuulla siinä tilanteessa, hän menee someen purkautumaan. On parempi kuunnella, jotta hän saa tunteen, että hänet on kuultu ja asiaa selvitetään. Kun jotain ikävää tapahtuu, toimihenkilöillä on valtava rooli.”Se ettei puhuta, ei vie asiaa eteenpäin. Jos emme itse käy keskustelua, sitä vie joku muu.”Iivari kertoi esimerkin raveista, jossa oli eläinaktivistien mielenosoitus. Raviradan toimitusjohtaja meni juttelemaan heille, syntyi keskustelua ja he saivat esittää kysymyksiä.”Emme ole samaa mieltä, mutta jokaisella on sama tahtotila, että hevosten hyvinvointia pitäisi parantaa. On tärkeää käydä tällaisia dialogeja ja niitä voi käydä vain, jos menee avoimin mielin niihin keskusteluihin.”Ainoa keino säilyttää sosiaalinen lisenssi on osoittaa, että ollaan sen arvoisia. Viestinnällä ja sanoilla ei ole mitään tekemistä vastuullisuuden kanssa.”Meidän pitää tehdä tekoja. Niiden tulee olla aitoja ja ne on tehtävä sen takia, että haluamme tehdä niitä asioita, koska olemme tunnistaneet tarpeen muuttua.”Tarve muuttua ei tarkoita, että ennen asiat on tehty huonosti vaan sitä, että kun tieto lisääntyy, asioiden on muututtava. Muutostarpeen ei tulisi tulla vain hevosalan ulkopuolelta, vaan se tulisi tiedostaa itse. Peli hävitään aina, jos paine kasvaa ulkopuolelta ja sitten vasta muutetaan.”Asiat eivät ole sitä, mitä ne ovat vaan miltä ne näyttävät.”.Mitä tehdä?Vain läpinäkyvä ja aito asian kohtaaminen on tapa, jolla sosiaalista lisenssiä voi pitää yllä. Kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa asiaan ja sosiaalinen media on siinä tärkeä työkalu.”Jokainen meistä on vaikuttaja somessa. Päätät itse, mitä valtaa käytät. Miten keskustelet somessa? Rakennatko omaa kuplautumistasi?”Lajiin suhtaudutaan intohimoisesti ja jokaisesta tuntuu pahalta, jos somessa aletaan haukkua. Silti siihen ei pitäisi reagoida vastahyökkäyksellä.”Ei anneta valtaa toiselle puolelle osoittamalla olevamme itse hankalia. Et koskaan vastaa vain yhdelle kriitikolle vaan kaikille somessa olijoille.”Iivari kannustaa näyttämään hevosen arkea, miten kilpahevoset elävät. Moni näkee hevosurheilusta vain kilpailusuoritukset, eikä tiedä, että kilpahevonenkin viettää normaalia hevosen elämää.”Puhu hevosesta hyvää. Hevosalan oma kieli on aika rajua. Mieti, miten viittaat hevoseen.”On hyvä miettiä, millaisen pääviestin hevosurheilusta haluaa antaa.”Ihmiset saavat olla eri mieltä, keskustelua ei tarvitse hiljentää”, Iivari toteaa..Ratsastusfoorumissa pohdittiin niin huippu-urheilua kuin nuorten urapolkua – ”Lapsilla tulee olla kivaa ja motivoivaa”