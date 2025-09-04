Martin Fuchs voitti Kanadan Rolex grand prix´n viime vuonna.
Martin Fuchs voitti Kanadan Rolex grand prix´n viime vuonna. Kuva: Rolex / Ashley Neuhof
Spruce Meadowsin Rolex grand prix´ssa jaossa kaikkien aikojen rahapotti

Sunnuntain GP:n voittaja saa palkintorahaa yli miljoona USA:n dollaria.
Julkaistu
