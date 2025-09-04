Spruce Meadowsin Rolex grand prix´ssa jaossa kaikkien aikojen rahapotti

Kanadan Spruce Meadows Mastersissa kilpaillaan viikonloppuna kauden kolmas Rolex grand slam -kilpailu. Spuce Meadows viettää 50-vuotisjuhliaan, minkä ansiosta sunnuntain GP:n palkintopotti on ennätyskorkea.Luokassa jaetaan palkintorahaa yhteensä 3 676 500 USA:n dollaria, josta voittaja saa reilut 1,2 miljoonaa dollaria eli noin miljoona euroa. Summa on korkein koskaan esteratsastuksessa yhdessä luokassa jaettu rahapalkinto. Se on myös korkein tänä vuonna koko Kanadassa missään urheilulajissa yhden päivän aikana jaettavista rahapalkinnoista.Esimerkiksi kesällä hypätyssä Aachenin Rolex GP:ssa, joka myös kuuluu grand slam -sarjaan, rahaa jaettin 1,5 miljoonaa euroa, voittajan saadessa reilut 500 000 euroa.Euroopasta Kanadaan on lennätetty 98 hevosta ja maailmanrankingin top10-listalta kisaan osallistuvat esimerkiksi Ben Maher (GBR), Christian Kukuk (GER), Steve Guerdat (SUI), Richard Vogel (GER), Scott Brash (GBR).Edellisen grand slam osakilpailun, Aachenin GP:n, voitti Sveitsin Martin Fuchs. Mikäli hän voittaa myös sunnuntaina, hän saa 500 000 dollarin bonuksen. Voittaakseen grand slamin ja miljoonan euron bonuksen, ratsastajan tulee voittaa kolme osakilpailua peräkkäin. Siihen on toistaiseksi kyennyt vain yksi esteratsastaja, Scott Brash vuonna 2015.Rolex grand slam -kilpailuihin kuuluvat keväällä hypättävä Dutch Masters 's-Hertogenboschissa, kesän CHIO Aachen, syksyn Spruce Meadows Masters ja CHI Geneve joulukuussa..Rolex-mies Martin Fuchs voitti Aachenin GP:n – Miksi ratsastajat rakastavat tätä yhtä kellomerkkiä?.Meneekö sekaisin EEF Series, Global Champions League ja Rolex Grand Slam...?