Tilinpäätös osoittaa, että SRL ei saanutkaan sille jo budjetoituja valtionavustuksia

Tilinpäätöslaskeman lopussa on tehty oikaisu edellisen tilikauden tai jopa usemman edellisen tilikauden yli- tai alijäämään 330 tuhannen euron edestä. Tämä tarkoittaa sitä, että vuosina 2023 ja 2024 on vastaavasti annettu virheelliset tilinpäätökset. Todellinen tilanne on noina kahtena vuonna ollut yhteensä 330 tuhatta euroa huonompi. Asia liittyy vuoden 2023 ja 2024 valtionavustuksiin.Koska kyse on vuoden 2023 ja 2024 asioista, eli jo vanhentuneista asioista, tappio kirjataan oman pääoman vähentymisenä. Oma pääoma on näin ollen pienentynyt ja on nyt alle miljoona euroa. "Ensimmäistä kertaa pitkään pitkään aikaan liiton oma pääoma on mennyt alle miljoonaan", Päivi Savilahti-Bäckman huomauttaa. "Silloin, kun tulin mukaan kuvioihin vuonna 2017 se oli noin 1,6 miljoonaa euroa. Kyllä mä nyt kovasti ihmettelen, mihin tuo raha on mennyt."Mistä on kyse? SRL ilmoittaa yhdeksi vaikuttavaksi syyksi huonoon taloudelliseen tilanteeseen valtionavustusten leikkaukset, mutta onko käynyt niin, että SRL on leikannut valtionavustuksiaan itse? Tilinpäätöksen tehnyt toimisto Rantalainen ilmoittaa näin: "Edellisten tilikausien ylijäämästä on oikaistu vuosien 2023 ja 2024 saamisina olleet avustukset vastaamaan lopullista, tilikausille kohdistunutta maksatusta ja katettuja investointeja. Oikaistut avustukset yhteensä 330 342,43 euroa."Tilanteessa, jossa toiminnantarkastusta ja tilintarkastuskertomusta ei ole julkaistu, SRL:n hallituksen puheenjohtaja Marjukka Manninen vastasi Hevosurheilu Ratsastukselle tänään torstaina, että asiaan annetaan selvitys kevätkokouksessa sunnuntaina.Savilahti-Bäckmanin arvio on, että SRL ei ole joko muistanut toimittaa valtiolle tilitystä saaduista avustuksista tai sen tilityksiä ei ole hyväksytty."Jostakin syystä valtio on joka tapauksessa vetänyt nämä SRL:n omiin saamisiinsa jo budjetoimat avustuksensa takaisin. Tällaisille vanhentuneille erille ei voi enää tässä vaiheessa tehdä muuta kuin vähentää ne omasta varallisuudesta", hän kertoo. "Ne ovat tietenkin myös vääristäneet niiden vuosien tulokset, joihin ne ovat kohdistuneet. Tässähän on ollut myös yksi jäsenmaksun korotus, josta saatiin noin 100 tuhatta lisätuloa."Eikö tätä avustusasiaa ole tiedetty ajallaan?"Tuo kysymys täytyy esittää sunnuntaina."Savilahti-Bäckman pitää tätä erittäin vakavana asiana."Suomalaisissa lajiliitoissa on annettu tällaisista laiminlyönneistä potkuja", hän sanoo ja muistuttaa siitä, että sekä hallituksella että toiminnanjohtajalla on velvollisuus huolellisuuteen talousasioiden valvonnassa ja hoidossa. Savilahti-Bäckmania harmittaa se, että asiat ovat tulleet ilmi niin myöhään, että ilmoittautuminen kevätkokoukseen on jo mennyt. Ennakkoilmoittautuminen päättyi torstaina 16.4. ja tilinpäätös ilmestyi verkkoon perjantaiaamuna. "On viheliäistä, että dokumentteja ei anneta ennen kokousta, sillä näin toimiessa kukaan ei ehdi niihin riittävästi perehtyä, eikä sairauslomalla juuri jäänyt toiminnanjohtajakaan ole paikan päällä selvittämässä mistä on kyse.""Näen mahdollisen ongelman valtakirjojen kanssa erityisesti nyt, kun äänestykset tehdään uuden systeemin mukaan vielä avoimestikin, eli jokaisen äänestäjän antama ääni näkyy hallitukselle. Herää kysymys, onko valtakirjoja hankittu juuri sopiva määrä, jotta äänestykset vaikkapa hallituksen vastuuvapaudesta saadaan menemään halutusti?", Savilahti-Bäckman sanoo.Savilahti-Bäckman toteaa SRL:n talousasioiden olevan niin oudossa jamassa, että erityistilintarkastus on pakko tehdä, ennen vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle. Hän toteaa myös olevan hyvä, että hallitusta ei ylimääräisessä kokouksessa vaihdettu, sillä nyt uusien tulokkaiden olisi syytä vakavasti harkita eroa hallituksesta."En tiedä, ymmärtävätkö ei-talousosaamista omaavat ihmiset, että tässä on kyse vakavasta asiasta? Tilinpäätöksen lukeminen vaatii kuitenkin tiettyä osaamista. Aika monelle riittää se tieto, että tulos on sen "satatuhatta plussalla", kuten tässä on nyt muistettu jäsenistölle paukuttaa, mutta nyt pitäisi saada selitys siihen, mihin meni 330 tuhatta euroa. SRL:llä on ollut sen verran aiempien vuosikymmenten aikana kerättyä varallisuutta, että ne rahat on tilillä olleet, mutta jos omaa pääomaa ei olisi ollut, nyt olisi edessä konkurssi.""Haluan todeta tässä nyt, että on suuri onni, että seurojen yhteystiedot kerättiin Jaana Mäkisen toimesta sitä ylimääräistä kokousta varten. Mäkinen sai haukut, mutta todellisuudessa hän teki kaikkien puolesta aivan ilmaiseksi valtavan työn ja ne yhteystiedot ovat nyt olemassa vaikkapa toista ylimääräistä kokousta varten, jos kevätkokouksessa ei näillä vaillinaisilla tiedoilla ja kokouspäivän rajallisessa aikaikkunassa päästä mihinkään järjelliseen lopputulokseen."Tilinpäätöksessä todetaan myös, että SRL:n lähipiiriin kuuluu yhtiö, jonka hallitukseen kuuluva henkilö (Valtteri Gundersby, toim.huom) toimii myös SRL:n hallituksen jäsenenä. SRL on maksanut kyseiselle yhtiölle seuraavat erät: 52 180 euroa kilpailujärjestämisen tukea, 37 650 euroa yhteistyösopimukseen perustuen sekä 150 tuhatta euroa valtionavustusta, jonka SRL on saanut korvamerkittynä Helsinki International Horse Show'lle. SRL on puolestaan laskuttanut Horse Show'lta 27 731,30 euroa.