SRL:n hallitus luettelee syitä, miksi yhteistyö ryhmän kanssa ei onnistu – Emilia Vättö jätti eroilmoituksensa

SRL:n hallitus vastasi tiistai-iltana 26. toukokuuta tarkastusryhmän edellisiltana julkaisemaan kirjelmään, jossa ryhmä vetoaa GDPR-asioihin erikoistuneen juristi Eija Warma-Lehtisen laatimaan raporttiin ja esittää muun muassa esittää hallituksen siirtämistä kokonaan syrjään tarkastusasiassa. Hallitus ei kuitenkaan taivu vaatimukseen, vaan katsoo Warma-Lehtisen lausunto on ”rajallinen”.

”Koska lausuntoa varten tehty kysymyksenasettelu on tehty vain tietosuojasääntelyn noudattamisen ja henkilötietojen luovuttamisen näkökulmasta, ei lausunto ymmärrettävästi anna vastauksia edellä kuvattuihin lukuisiin muihin tietojen luovuttamisen esteisiin”, SRL:n verkkosivuillaan julkaisemassa tilannekatsauksessa todetaan.

Hallitus korostaa, että vaikka osa listatuista asiakirjoista sisältää vain vähän tai ei lainkaan henkilötietoja, jolloin tietosuojasääntely ei estäisi niiden luovuttamista, esteeksi voi sen mukaan muodostua jokin "muu syy".

Hallituksen mukaan tilanne on johtanut siihen, että ”lainsäädännöllisistä syistä tietoja ei voida luovuttaa ryhmälle laajemmin”.

Tilannekatsauksen keskeinen viesti on, ettei hallitus omasta mielestään ole viivästyttänyt tarkastusta. Hallituksen mukaan liittokokouksen valitsemat työryhmän jäsenet eivät ole saaneet materiaaleja, koska he eivät ole hyväksyneet SRL:n ehdottamia ehtoja. Lisäksi hallitus katsoo osan jäsenistä olevan esteellisiä ja pitää työryhmän johtajan Håkan Wahlmanin roolia ongelmallisena. Wahlmania ehdotti tehtävään alun perin hallituksen puheenjohtaja Marjukka Manninen.

Tilannekatsauksessa todetaan myös, että mikäli työryhmän raportti ei kevätkokouksen näkemyksen mukaan tuota tarkastukselta odotettua tietoa, hallitus aikoo esittää kevätkokoukselle erityistilintarkastuksen teettämistä riippumattomalla toimijalla.

Hallituksen jäsen Emilia Vättö on tehnyt tilanteessa omat johtopäätöksensä ja jätti eronpyyntönsä tiistaina 26. toukokuuta.

Vättö kirjoittaa tavoitelleensa avointa ja modernia hallintoa, mutta hänen mukaansa sellainen ei nykyisessä tilanteessa ole mahdollista. Hän kertoo pitävänsä selvitystyöryhmän työtä tärkeänä ja luottavansa siihen, että ryhmä hoitaa tehtävänsä huolellisesti. Hallituksen kanssa hän on eri mieltä siitä, millaisia tietoja työryhmälle annetaan.

Vätön mukaan hän ei halua olla yhteisvastuussa päätöksistä, joiden takana ei voi seistä.

