SRL:n hallitus ei ole tällä hetkellä vielä eronnut, vaan vasta ilmoittanut eroaikeestaan

Tiistaina Suomen Ratsastajainliiton verkkosivuilla julkaistiin tiedote hallituksen erosta.SRL tiedotetta on ilmoituksen mukaan sittemmin muokattu, mutta tällä hetkellä ingressissä kerrotaan, että "Ratsastajainliiton hallitus, pois lukien vastavalittu Niklas Närhinen, kokoontui 30.6.2026 järjestetyn kevätkokouksen jatkokokouksen jälkeen keskustelemaan tilanteestaan ja päätti, ettei sillä ole mahdollisuutta, halua eikä toimintaedellytyksiä jatkaa tehtävässään".SRL:n vt toiminnanjohtaja Kaisa Kähö täsmensi tänään 2.7., että hallitus on pitänyt eilen 1.7.2026 sähköpostikokouksen, jossa hallituksen jäsenistä erosta ilmoittivat Marjukka Manninen, Dan Björklöf, Carina Nyholm, Salla Varenti, Valtteri Gundersby ja Aki Karhapää. Mutta mitä tämä tarkoittaa? Onko hallitus tällä hetkellä eronnut vai ei?Kähö vastaa kysymykseen siitä, onko hallitus eronnut vai ei näin: "Kunnioittaakseen kevätkokouksen tahtotilaa siitä, että jäsenistöllä toivotaan olevan todellinen mahdollisuus ehdokasasetteluun sekä toimiston mahdollisuutta pitää lomansa ja valmistella käytännön asiat kokousta varten, hallitus päättää, että uusi hallitus valitaan kevätkokouksessa jo päätettynä päivämääränä 30.8. Velvollisuuden täyttääkseen hallitus hoitaa tehtäviään tähän saakka. Käytännössä on tavallista kutsua koolle yhdistyksen kokous uuden hallituksen valitsemiseksi."Tämä vastaus ei kuitenkaan anna lisävaloa kysymykseen, onko hallitus tällä hetkellä eronnut. Yhdistyslakiin nojaten tiistain "erotiedote" ei vielä tarkoita, että hallitus olisi kyseisellä päivämäärällä eronnut, vaan jatkaa annettujen tietojen nojalla täysin toimivaltaisena elokuun kokoukseen asti, jolloin kertomansa mukaan mahdollisesti eroaisi, eikä mahdollisesti enää asettuisi ehdolle. Jos ei muuta siihen mennessä mieltään.Vai kuinka tiedotetta tulisi tulkita?"Kyse ei ole oikeudellisesti sitovasta erosta, koska se on tehty lykkäävin ehdoin, eikä sitä ole tehty yhdistyksen kokoukselle tai päätösvaltaiselle hallitukselle. Tämä on siten ilmoitus aikomuksesta erota. Hallitus ei siis ole eronnut ja se jatkaa siitä syystä normaalisti, kunnes tekee oikeudellisesti sitovan eroilmoituksensa. Tämä on nyt ilmoitettu tehtävän elokuun kokouksessa", juristi Pirkko Saalinki vastaa.Yhdistyslain mukaisesti, jos koko hallitus eroaa tai se ei enää ole yhdistyslain minimikoon mukainen, hallituksen on ilmoitettava erostaan yhdistyksen yleiselle kokoukselle ja huolehdittava tämän erokokouksen koollekutsumisesta mahdollisimman pikaisesti. Näin olisi halutessaan voitu toimia tiistaina SRL:n jatkokokouksessa siinä vaiheessa, kun asiasta hallitukselta kysyttiin, mutta näin ei tapahtunut. Se, että hallitus (Pj Marjukka Manninen, Dan Björklöf, Valtteri Gundersby, Carina Nyholm, Salla Varenti) eroaisi yhtä lukuunottamatta (Niklas Närhinen), tarkoittaisi, että hallituksessa on vain yksi jäsen, jolloin hallitus ei olisi toimivaltainen. Tällöinkin pitäisi heti kutsua uusi kokous, jonka asialistalla on hallituksen valinta. Kokousten koollekutsuminen on hallituksen tehtävä. Tiistain eroilmoitus oli siis enemmänkin hallituksen ilmoitus jäsenistölle ja muille asiasta kiinnostuneille eroaikeestaan tulevaisuudessa. Tiedotteen mukaan elokuun kokouksessa. Siihen asti nykyinen hallitus on koolla täydellä toimintavallalla. Kähön antaman tiedon mukaan "kategorisesti hallituksen jäsenillä ei ole pääsyä Netvisoriin, mutta hallituksen puheenjohtajalla toki on, joka esim. asemansa puolesta hyväksyy joitakin laskuja". Kähö kertoo lisäksi, että 30.6. hallituksen jäseneksi valittu Niklas Närhinen "on luonnollisesti jo mukana hallituksen toiminnassa". "Hallitus tullee kokoontumaan tarpeen mukaan, jotta se voi huolehtia yhdistyksen hallinnon jatkuvuudesta."."Lykkäävät ehdot"Halilan yhdistysoikeus-kirjassa todetaan (Halila 2006, sivu 239), että yhdistyksen hallituksen jäsenen eroaminen lykkäävin tai purkavin ehdoin on käytännössä ongelmallinen. Onko eroilmoitus tarkoitettu oikeudellisesti tehokkaaksi tahdonilmaisuksi, joka tulee voimaan ilman eri vahvistusta ilmoitetun määräajan kuluttua, vai aikomukseksi, joka on voimaan tullakseen erikseen vahvistettava? Jos hallituksen jäsen ilmoittaa julkisuudessa eroavansa kun yhdistyksen valtuusto kokoontuu, eikä hän kuitenkaan jätä paikkaansa hallituksessa, voidaan ajatella, että eroilmoitusta ei ole tehty yhdistyksen hallitukselle vaan oikeudellisesti vaikutuksettomalla tavalla yleisölle.. Tätä artikkelia päivitetään tarvittaessa..SRL:n hallitus eroaa.SRL:n hallitukselle ei myönnetty vastuuvapautta, luottamusta käsitellään kahden kuukauden kuluttua ylimääräisessä kokouksessa