Puheenjohtaja Marjukka Manninen ja toiminnanjohtajaa sijaistava Kaisa Kähö.
Puheenjohtaja Marjukka Manninen ja toiminnanjohtajaa sijaistava Kaisa Kähö. Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

SRL:n hallitus ei ole tällä hetkellä vielä eronnut, vaan vasta ilmoittanut eroaikeestaan

SRL:n hallitus ei tiistaina antamansa tiedon perusteella ole tällä hetkellä eronnut, ainoastaan kertonut aikeestaan erota tulevaisuudessa.
Julkaistu
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