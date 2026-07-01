SRL:n hallitus eroaa

Ratsastajainliiton kunniajäsen Kyra Kyrklund ilmoitti eroavansa tehtävästään Ratsastajainliiton Hevosen hyvinvointi -työryhmässä.

”Olen aina ollut sitä mieltä, että Suomi on liian pieni maa riitoja ajatellen, ja ainoa tapa, että me pärjäämme, on se, että kaikki urheilussa mukana olevat tekevät yhteistyötä. Häkellyin kokouksessa siitä, kuinka negatiivista ja aggressiivista keskustelu oli”, Kyrklund kommentoi.

Lähde: SRL:n tiedote