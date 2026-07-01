SRL:n hallitus eroaa
SRL:n hallitus jätti yön yli mietittyään eronpyyntönsä.
”Toivomme, että tulevaisuudessa löytyy motivoituneita ihmisiä jatkamaan työtä Ratsastajainliiton hallitukseen. Haluamme kiittää liiton toimistoa ja kaikkia jäseniä viime vuosista ja hyvistä keskusteluista”, toteavat hallituksen jäsenet puheenjohtaja Marjukka Manninen, Dan Björklöf, Carina Nyholm, Salla Varenti, Valtteri Gundersby ja Aki Karhapää.
Hallitukseen jää vain Emilia Vätön tilalle valittu Niklas Närhinen.
Hallituksen jäsenet eivät saaneet vastuuvapautta eilen pidetyssä jatkokokouksessa, joka jatkui keskiviikon pikkutunneille asti. Kokouksessa Manninen sanoi kuitenkin tahtotilan olevan jatkaa.
Uusi hallitus valitaan elokuun loppuun päätetyssä kokouksessa, jotta jäsenistölle jää aikaa tehdä ehdokasasettelu kevätkokouksen linjauksen mukaisesti. Siihen asti nykyinen hallitus hoitaa tehtäviään toiminnan jatkuvuuden ylläpitämiseksi.
Ratsastajainliiton kunniajäsen Kyra Kyrklund ilmoitti eroavansa tehtävästään Ratsastajainliiton Hevosen hyvinvointi -työryhmässä.
”Olen aina ollut sitä mieltä, että Suomi on liian pieni maa riitoja ajatellen, ja ainoa tapa, että me pärjäämme, on se, että kaikki urheilussa mukana olevat tekevät yhteistyötä. Häkellyin kokouksessa siitä, kuinka negatiivista ja aggressiivista keskustelu oli”, Kyrklund kommentoi.
Lähde: SRL:n tiedote