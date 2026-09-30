Mariina Hallikainen erosi SRL:n hallituksesta

SRL:n varapuheenjohtajaksi halunnut ja sellaiseksi myös valittu Hallikainen ei viihtynyt luottamustehtävässään pitkään. Hän kertoo syyksi "hallituksen tämänhetkiset menettelytavat", jotka eivät vastaa hänen arvojansa.

”Pidän hyvää hallintotapaa sekä avointa, perusteltua ja läpinäkyvää päätöksentekoa kriittisen tärkeänä kaikessa järjestötoiminnassa. Olen pyrkinyt omalta osaltani edistämään Ratsastajainliitossa tätä toimintakulttuuria ja keskinäistä arvostusta periaatteideni ja arvojeni mukaisesti. Olen valitettavasti joutunut toteamaan, ettei hallituksen tämänhetkinen menettelytapa vastaa näitä arvoja, enkä koe pystyväni toimimaan tällaisessa ympäristössä”, Hallikainen sanoo tiedotteessa.

Toimitusjohtajana työskentelevä ja omassa seurassaan Lempi Racing Teamissa toimiva Hallikainen valittiin hallitukseen vuoden 2027 loppuun asti jatkuvalle toimikaudelle.

Ratsastajainliiton syyskokouksessa 22.11.2026 jäsenistö valitsee puheenjohtajan ja kaksi hallituksen jäsentä seuraavalle kolmivuotiskaudelle, ja hallituksen jäsenen Hallikaisen tilalle vuoden 2027 loppuun jatkuvalle kaudelle.