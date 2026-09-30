Mariina Hallikainen jätti hallituspaikkansa oltuaan pestissä vain yhden kuukauden.
Mariina Hallikainen jätti hallituspaikkansa oltuaan pestissä vain yhden kuukauden. Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

SRL:n hallituksesta eronnut Mariina Hallikainen jäi kaipaamaan hyvää hallintotapaa: "Alkoi epätoivo iskeä"

Päätöksentekotapa ja -vauhti SRL:n nykyhallituksessa ei miellyttänyt Mariina Hallikaista. Hän valitsi lähteä.
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