SRL:n hallituksesta eronnut Mariina Hallikainen jäi kaipaamaan hyvää hallintotapaa: "Alkoi epätoivo iskeä"

Mariina Hallikaisen luottamuspesti SRL:n hallituksen jäsenenä ja sen varapuheenjohtajana jäi vain kuukauden mittaiseksi. Hallikainen jätti tänään ilmoituksella paikkansa Suomen Ratsastajainliiton hallituksessa ja kertoo eronsa syyksi näkemyserot hallituksen toimintatavoista..Mariina Hallikainen erosi SRL:n hallituksesta. Hän korostaa, ettei lähtöön liity riitaa tai draamaa. Hän ei kuitenkaan koe voivansa edistää hallituksessa sellaista toimintaa, jota pitää tärkeänä."Mä vaan koen, etten pysty edistämään sellaista toimintaa, mikä on mulle tärkeää. Pakko sanoa, että en ajatellut pestin olevan näin lyhyt, kun tähän lähdin!"Hallikainen toteaa tulleensa hevosalan ulkopuolelta, ja olevansa tottunut huolelliseen valmisteluun."Alkoi epätoivo iskeä."Hän näkee SRL:n kauttaaltaan vaihtuneessa hallituksessa intoa ja optimismia, mutta katsoo toimintakulttuurin vaativan enemmän keskustelua ja osallistamista."Kannatan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä, mutta ennen kaikkea on muistettava menettelytavat. Jos ja kun me jotain tietoa annetaan, meidän täytyy olla sataprosenttisen varmoja, että asiasta on tehty päätös."Hallikaisen mukaan päätösten ei tarvitse olla yksimielisiä, mutta niiden pitää olla sellaisia, että koko hallituksella on ollut mahdollisuus käsitellä ne.Liittyykö erosi viimeisimpään HUJO-nimitykseen 25.9.?"Erityisesti henkilönimitykset on sellainen, missä mielestäni on kohteliasta, että otetaan riittävä aika. Enkä ota ollenkaan kantaa siihen, kuka nimitetään, siitä ei ole kysymys."Hallikainen sanoo SRL:n hallituksen olleen viimeisen kuukauden aikana erittäin aktiivinen."On paljon asioita ja ihan hirvittävästi selvitettävää! Mutta on silti ihan ookoo sanoa, että 'en tiedä, odota vähän, täytyy tätä vielä lisää funtsia'."Hän sanoo haluavansa noudattaa hyvää hallintotapaa ja pitää ongelmallisena sitä, että hallituksen jäsen joutuu lukemaan julkisuudesta asioista, joita olisi hänen mielestään pitänyt enemmän käsitellä yhdessä.Hallikaisen mukaan hallituksessa on halua uudistaa toimintaa, mutta kiire ei saa hänen mielestään ohittaa huolellista valmistelua."Hallituksessa kaikki yrittää parhaansa. Kokonaisuutena varmasti jokainen kokee olevansa oikealla asialla ja tekevänsä oikeita asioita, mutta aikamoisella kiireellä toimitaan. Kiire ei saa olla syy sille, ettei valmistella huolella asioita, kun on kuitenkin noin iso organisaatio."Hallikainen ei aio asettua ehdolle uudelleen syyskokouksessa, jolloin erovuorossa on kaksi jäsentä ja puheenjohtaja. Kysymykselle hän vastaa naurahtamalla alkuun: "En todellakaan. Minä menen takaisin tonne maastoon nauttimaan hevosella ratsastuksesta. En ole asettumassa uudelleen ehdolle!"Hallituksen puheenjohtaja, illalla ratsastamassa ollut Sonja Lesch yllättyi erouutisesta, jonka sai kuulla, kun toimittaja kysyi häneltä asiaan kommenttia.Myöhemmin hän viestitti vastauksen kysymykseen, jatkaako hallitus vajaana, vai nouseeko hallitukseen nyt viime vaaleissa ulkopuolelle jäänyt Emilia Vättö: "Varmaankin jatketaan vajaana syyskokoukseen, täytyy tarkistaa." .Noora Pentistä HUJO:n uusi puheenjohtaja: "Ykkösasia on satsata lahjakkaisiin nuoriin ja absoluuttiseen huippu-urheiluun"