Mariina Hallikainen jätti hallituspaikkansa oltuaan pestissä vain yhden kuukauden. Kuva: Leena Alerini

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SRL:n hallituksesta eronnut Mariina Hallikainen jäi kaipaamaan hyvää hallintotapaa: "Alkoi epätoivo iskeä"

Päätöksentekotapa ja -vauhti SRL:n nykyhallituksessa ei miellyttänyt Mariina Hallikaista. Hän valitsi lähteä.