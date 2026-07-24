Minna Leppänen pyrkii SRL:n hallitukseen

Ratsastusseura Equus ry, Vihdin Ratsastajat ry ja Ratsastusseura Equus Prima ry esittävät Minna Leppästä Suomen Ratsastajainliiton hallituksen jäseneksi 31.12.2028 asti.

Seurojen laatima ehdokasesittely alla:

"Minna Leppänen on eläinlääketieteen tohtori ja MBA, joka työskentelee tällä hetkellä Euroopan lääkeviraston (EMA) eläinlääkekomitean jäsenenä sekä muissa asiantuntijatehtävissä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeassa. Hänellä on laaja kokemus kansallisesta ja EU-tason päätöksenteosta, asiantuntijaorganisaatioiden johtamisesta sekä monipuolisesta sidosryhmäyhteistyöstä.

Minna Leppäsellä on yli 30 vuoden kokemus johto- ja asiantuntijatehtävistä kansainvälisessä lääke- ja bioteknologiateollisuudessa, julkishallinnossa ja EU-organisaatioissa sekä yrittäjänä. Hän on johtanut asiantuntijatiimejä, vastannut toiminnan ja talouden kokonaisuuksista sekä vienyt läpi merkittäviä muutoksia toimintaympäristöissä (mm. liittyen Iso-Britannian EU-eroon ja EU-lainsäädännön laajoihin muutoksiin), joissa vaaditaan strategista näkemystä, yhteistyökykyä ja kykyä tehdä päätöksiä epävarmuudessa.

Hallitustyöskentelyyn hän tuo erityisesti hyvän hallinnon periaatteiden tuntemusta ja niiden viemistä käytäntöön, strategista osaamista, riskienhallinnan ja talouden ymmärrystä sekä kokemusta laajasta sidosryhmäyhteistyöstä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.

Hänen tavoitteitaan ovat avoin, tasapuolinen ja läpinäkyvä toiminta ja hallinto. Hänen toimintatapansa on ratkaisukeskeinen ja rakentava, tavoitteellinen ja yhteistyöhakuinen sekä ennen kaikkea eteenpäin katsova. Minna Leppänen on suorittanut myös Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -tutkinnon.

Minna Leppäsen koulutustausta ja työkokemus eläinlääketieteestä sekä alaan liittyvästä tutkimuksesta ja viranomaistyöstä sekä sääntelystä on merkittävä voimavara hallitustyöskentelyssä mutta myös hevosten hyvinvointiin, siihen liittyvään sääntelyyn ja ratsastuksen sosiaaliseen lisenssiin liittyvässä työssä. Tällä taustallaan hän tuo mukanaan arvokasta näkemyksellisyyttä sekä vankkaa asiantuntijuutta hevosten hyvinvointiin liittyen.

Hevoset ja hevosharrastus eri muodoissa ovat olleet osa Minna Leppäsen elämää jo yli 40 vuotta. Oman ratsastusharrastuksensa ohella hän on toiminut pitkään eri rooleissa seuratoimijana mm. ratsastusseuran puheenjohtajana, hallituksen jäsenenä, jäsensihteerinä sekä kilpailujen ja muiden tapahtumien järjestelyissä. Lisäksi hän on toiminut Suomen Ratsastajainliiton Hämeen aluejaoston hallituksen jäsenenä sekä Suomen Ratsastajainliiton toiminnantarkastajana. Leppäsellä on laaja kokemus kilpailutoiminnasta niin järjestäjänä kuin kilpailunjohtajana; hän on ollut kilpailunjohtajana järjestämässä muun muassa kahdesti kouluratsastuksen SM-kilpailuja sekä useita kansallisia ja aluetason koulu- ja esteratsastuskilpailuja. Hänellä on koulutuomarioikeudet (II-taso) vuodesta 2006. Hän on myös useita vuosia ollut toiminnassa mukana aktiivisesti valmentautuvan ja kilpailevan ikäkausiratsastajan huoltajana sekä omistanut useita hevosia.

Ratsastusseura Equus ry, Vihdin Ratsastajat ry ja Ratsastusseura Equus Prima ry katsovat, että Minna Leppäsellä on erinomaiset valmiudet toimia Suomen Ratsastajainliiton hallituksessa ja edistää liiton toimintaa pitkäjänteisesti ja vastuullisesti sekä olla mukana rakentamassa hevosten kanssa harrastamiselle – sen kaikissa muodoissa – parempaa yhteisöllistä tulevaisuutta."