SRL:n uusi hallitus. Kuvassa vasemmalta Päivi Savilahti-Bäckman, Niklas Närhinen, Minna Leppänen, Mariina Hallikainen, joka on sittemmin eronnut luottamustehtävästään, Sonja Lesch ja Merja Alastalo. Koska Savilahti-Bäckman ja Leppänen valittiin vain loppukaudeksi 2026, he ovat uudelleen ehdolla syyskokouksessa. Kuvasta puuttuu Outi Korppoo. Kuva: Leena Alerini

Ratsastusuutiset Paikat SRL:n uudessa hallituksessa kiinnostavat – kolme uutta kandidaattia jo ehdolla marraskuun lopun vaaleihin Ratsastajainliiton hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä, se toimii tällä hetkellä vajaalukuisena. Lisäksi viimeksi valituista kaksi on erovuoroista jo nyt, sillä heidät valittiin vain vajaalle kaudelle.