Paikat SRL:n uudessa hallituksessa kiinnostavat – kolme uutta kandidaattia jo ehdolla marraskuun lopun vaaleihin
Hakijoita hallituspaikoille on jo ilmaantunut, mutta Sonja Leschiä haastavia puheenjohtajakandidaatteja ei ole vielä saatu.
Hallituksen jäsen voi toimia korkeintaan kolme täyttä kautta kerrallaan.
Ehdokkaat hallituksen puheenjohtajaksi 2027-2029
Sonja Lesch
Helsingin Ratsastajat ry:n, Synergian Ratsastajat ry:n ja Vihdin Ratsastajat ry:n esitys ja ehdokkaan esittely
Ehdokkaat hallituksen jäseneksi 2027-2029
Päivi Savilahti-Bäckman
Friskalan ratsastajat ry:n esitys, ehdokkan esittely ja CV
Kari Kallonen
Hyvinkään Ratsastajat ry:n esitys ja ehdokkaan esittely
Marita Rovamo
Q Riders ry:n esitys, ehdokkaan esittely ja CV.
Janne Ruskeeniemi
Stable Nova Riders ry:n esitys, ehdokkaan esittely ja sidonnaisuudet
Minna Leppänen
Ratsastusseura Equus ry, Vihdin Ratsastajat ry, Kartanon Ratsastajat r.y. ja Ratsastusseura EQPrima ry:n esitys, ehdokkaan esittely ja CV.