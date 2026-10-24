SRL:n uusi hallitus. Kuvassa vasemmalta Päivi Savilahti-Bäckman, Niklas Närhinen, Minna Leppänen, Mariina Hallikainen, joka on sittemmin eronnut luottamustehtävästään, Sonja Lesch ja Merja Alastalo. Koska Savilahti-Bäckman ja Leppänen valittiin vain loppukaudeksi 2026, he ovat uudelleen ehdolla syyskokouksessa. Kuvasta puuttuu Outi Korppoo.
SRL:n uusi hallitus. Kuvassa vasemmalta Päivi Savilahti-Bäckman, Niklas Närhinen, Minna Leppänen, Mariina Hallikainen, joka on sittemmin eronnut luottamustehtävästään, Sonja Lesch ja Merja Alastalo. Koska Savilahti-Bäckman ja Leppänen valittiin vain loppukaudeksi 2026, he ovat uudelleen ehdolla syyskokouksessa. Kuvasta puuttuu Outi Korppoo. Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

Paikat SRL:n uudessa hallituksessa kiinnostavat – kolme uutta kandidaattia jo ehdolla marraskuun lopun vaaleihin

Ratsastajainliiton hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä, se toimii tällä hetkellä vajaalukuisena. Lisäksi viimeksi valituista kaksi on erovuoroista jo nyt, sillä heidät valittiin vain vajaalle kaudelle.
Julkaistu

Hakijoita hallituspaikoille on jo ilmaantunut, mutta Sonja Leschiä haastavia puheenjohtajakandidaatteja ei ole vielä saatu.

Hallituksen jäsen voi toimia korkeintaan kolme täyttä kautta kerrallaan.

Ehdokkaat hallituksen puheenjohtajaksi 2027-2029

Sonja Lesch 

Helsingin Ratsastajat ry:n, Synergian Ratsastajat ry:n ja Vihdin Ratsastajat ry:n esitys ja ehdokkaan esittely

Ehdokkaat hallituksen jäseneksi 2027-2029

Päivi Savilahti-Bäckman

Friskalan ratsastajat ry:n esitys, ehdokkan esittely ja CV

Kari Kallonen

Hyvinkään Ratsastajat ry:n esitys ja ehdokkaan esittely

Marita Rovamo

Q Riders ry:n esitys, ehdokkaan esittely ja CV.

Janne Ruskeeniemi

Stable Nova Riders ry:n esitysehdokkaan esittely ja sidonnaisuudet

Minna Leppänen

Ratsastusseura Equus ry, Vihdin Ratsastajat ry, Kartanon Ratsastajat r.y. ja Ratsastusseura EQPrima ry:n esitysehdokkaan esittely ja CV.

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