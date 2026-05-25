GDPR-juristi tyrmää SRL:n hallituksen tietosuojaperustelut – tarkastusryhmä haluaa siirtää hallituksen kokonaan pois asian käsittelystä

Kun Suomen Ratsastajainliiton jäsenistön kevätkokouksessa asettama työryhmä ei ole saanut selvitykseensä tarvitsemiaan dokumentteja, se kääntyi viimeisenä keinona oman juristinsa neuvosta ja hänen avullaan ulkopuoliseen tietosuojajuristiin Eija Warma-Lehtiseen. Warma-Lehtinen on tutustunut meneillään olevaan erikoislaatuiseen tapaukseen ja laatinut siitä lausunnon.

Tämä GDPR-asioihin Suomessa erikoistunut juristi sanoo lausunnossaan selkeästi, että työryhmä ei ole missään kohdassa pyytänyt SRL:n hallitukselta sellaisia dokumentteja, jotka olisivat vaarantaneet tietosuojan, kuten SRL on toistuvasti väittänyt. Tämä tarkoittaa, että Suomen Ratsastajainliiton hallitus on viivästyttänyt tarkastustyötä syystä, jolle ei löydy juridista perustetta. Ryhmän mielestä vaikuttaa ilmeiseltä, että hallitus ei toimi asiassa enää jäsenistön intressien mukaan, vaan yrittää estää hallituksen jäsenten mahdollisiin henkilökohtaisiin korvausasioihin liittyvien vastuiden selvittämisen.

Ryhmä on nyt pian kuuden viikon ajan pyytänyt SRL:ltä seuraavia tarkastukseen tarvittavia dokumentteja: tilinpäätökset liitteineen, tilintarkastajien muistiot, hyvän hallintotavan ja talousohjesäännöt, hallituksen kokouspöytäkirjat sekä MMM:n hakemukset ja maksatuspyynnöt. Ryhmä ei näitä dokumentteja ole kuitenkaan saanut.

"Soveltuva tietosuojalainsäädäntö ei nähdäkseni aseta minkäänlaista estettä sille, että tarkastusryhmä käsittelee asiakirjoissa mahdollisesti olevia henkilötietoja osana tarkastuksen tekemistä", Warma-Lehtinen lausuu. Hän toteaa myös, että työryhmän yliviivaamat kohdat SRL:n esittämästä salassapitosopimuksesta, kuten 50 tuhannen euron uhkasakko, ovat tällaisissa tapauksissa epätyypillisiä. Tarkastusryhmä toteaakin, että ilmiselvänä tarkoituksena on ollut saada "kiristys/kostosakolla" valtaa sekä tarkastukseen että tarkastajiin henkilökohtaisesti.

"SRL:n hallituksen käytös tässä asiassa on törkeää. Ei noudateta yhdistyslakia eikä kunnioiteta kevätkokouksen päätöstä", sanoo työryhmän vetäjä, toiminnantarkastaja Håkan Wahlman Hevosurheilu Ratsastukselle.

Wahlman kertoo, että lajiliiton hallitus on viime päivinä lähettänyt työryhmälle "joitakin dokumentteja", mutta niin, että muu tarkastusryhmä on rajattu näiden dokumenttien ulkopuolelle, sillä ne ovat sellaisessa muodossa erityisessä datahuoneen kansiossa, että niitä pääsee tarkastelemaan Håkan Wahlman ainoastaan. Dokumentteja, joissa on salassapitovelvollisuus ryhmän muihin jäseniin nähden ei olisi voinut hyödyntää raportissa.

Kun Wahlman oli tiedustellut SRL:stä oliko toimittu näin epähuomiossa ja pyytänyt että asia korjattaisiin, vastaus oli, että viitaten hallituksen päätökseen muut työryhmän jäsenet eivät materiaaleja tule saamaan.

"Kaiken näköistä ne keksii. Mutta ehkä tämänpäiväinen selonteko riittää", Wahlman toteaa.

Ryhmä haluaa siirtää SRL:n hallituksen kokonaan pois tämän asian käsittelystä ja nimetä ryhmän avustajaksi henkilön SRL:n toimistosta.

Jo tähän mennessä suoritetun tarkastuksen perusteella on löytynyt erittäin vakavia laiminlyöntejä ja vakavaa huolimattomuutta hallituksen toiminnassa liittyen tukien hakuprosesseihin. Ryhmä toteaa myös, että jos SRL:n hallitus olisi noudattanut omia HHT-ohjeitaan, aiheutunutta vahinkoa ei olisi syntynyt.

SRL:n hallitus on puolestaan esittänyt, että kevätkokous valitsee uuden toimijan, jolla teetetään erityistilintarkastus.

Ryhmä on toimittanut Warma-Lehtisen lausunnon tänään myös SRL:n hallitukselle.

