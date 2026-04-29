SRL haluaa asettaa lisäehtoja talouttaan ja toimintaansa tutkivalle työryhmälle

SRL:n tiedote/avoin kirje 29.4.2026:

Ratsastajainliiton hallituksen jäsenet vastaanottivat 27.4. alueiden puheenjohtajistolta kirjeen, jossa tuotiin esiin jäsenistössä heränneitä huolia koskien kevätkokouksen 19.4.2026 päättämää selvitystä, joka koskee liiton taloutta ja toimintaa. Hallitus pitää tärkeänä, että asiaan liittyvät menettelytavat, vastuut ja rajaukset ovat läpinäkyviä ja ymmärrettäviä.

Hallitus vastasi 29.4.2026 alueiden puheenjohtajistolle näin.

1. Tietosuoja ja salassa pidettävät tiedot

Hallitus jakaa huolen tietosuojasta ja salassa pidettävien tietojen asianmukaisesta käsittelystä. Tästä syystä kaikkien tarkastustyöryhmän jäsenten kanssa tehdään kirjalliset salassapitosopimukset ennen tietojen luovuttamista. Lisäksi ryhmälle luovutetaan taloudellista ja toiminnallista tietoa vain siinä laajuudessa kuin se on perustellusti tarpeen annetun tarkastustehtävän toteuttamiseksi (nk. tarkoitussidonnaisuus). Hallitus arvioi tietojen luovuttamista tätä tarkoitussidonnaisuuden periaatetta vasten ja tarvittaessa kieltäytyy luovuttamasta joitakin tietoja. Erimielisyydet luovutettavista tiedoista päättää viime kädessä liittokokous.

Henkilötietoja ja muita GDPR:n mukaisia erityisiä henkilötietoryhmiä koskevia tietoja ei ole luovutettu ja niiden mahdolliseen luovuttamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Hallitus vastaa tietojen luovuttamisesta ja valvoo, että luovutus tapahtuu lainmukaisesti, tarkoitussidonnaisesti sekä tietosuoja ja -turva huomioiden. Salassapitosopimusten ja tietosuojasääntelyn lisäksi ryhmää sitoo muu lainsäädäntö, kuten yhdistyslaki, vahingonkorvauslaki ja rikoslaki.

2. Tarkastustyöryhmän toimeksianto

Tarkastustyöryhmän tehtävänä on liittokokouksen päätöksen mukaisesti tarkastella Ratsastajainliiton taloutta ja toimintaa. Työryhmän tehtävä ei ole avoin selvitys ilman rajoja, vaan se kohdistuu nimenomaan liiton taloudenhoitoon, päätöksentekoon ja toiminnan järjestämiseen.

Liitto on pyytänyt tarkastustyöryhmältä tarkastussuunnitelmaa sekä perusteluja pyydettäville tiedoille, jotta tarkoitussidonnaisuutta voidaan arvioida. Tarkastustyöryhmä ei tee päätöksiä eikä käytä toimeenpanovaltaa, vaan raportoi havainnoistaan suoraan seuraavalle liittokokoukselle. Tarvittaessa SRL:n jäsenten edustajat voivat tarkentaa tarkastustyöryhmän mandaattia luovutettavine tietoineen, aikaväleineen, tekijöineen, budjetteineen jne. uudessa liittokokouksessaan.

3. Kustannukset ja vastuut

Tarkastustyöryhmä toimii liittokokouksen 19.4.2026 päätöksen pohjalta, eikä sen työstä ole ilmoitettu syntyvän kustannuksia. Tarkastustyöryhmälle ei ole asetettu omaa budjettiaan liittokokouksessa. Työryhmän jäsenet vastaavat tietojen käsittelystä salassapitosopimusten ja yleisten oikeudellisten velvoitteiden mukaisesti. Hallitus säilyy edelleen vastuullisena tahona tietojen luovuttamisen ja yhdistyksen hallinnon osalta. Kustannusten osalta on hyvä huomioida, että vaikka ryhmä itsessään ei laskuta työstään, on tehtävän tarkastuksen rajaus ja perustelut tärkeä määritellä, jotta lisäkustannuksia ei lähde syntymään esimerkiksi tilintarkastajien työmäärän lisääntyessä tai mahdollisesti siitä, että hallitus joutuu käyttämään huomattavassa määrin asiantuntijapalveluita muiden muassa tietoturvan ja kaikkien osapuolten oikeusturvan varmistamiseksi.

4. Puolueettomuus ja jääviydet

Hallitus on tietoinen jääviyskysymyksistä ja pitää niitä tärkeänä asiana. Perusperiaatteena on, että kukaan ei osallistu oman toimintansa arviointiin ja mahdolliset jääviydet ovat henkilö‑ ja asiakohtaisia ja ne rajataan tarkasti. Toiminnantarkastaja ei saa osallistua omaa toiminnantarkastustaan koskevien asioiden tarkasteluun, jonka takia jääviydet huomioidaan ja kirjataan asianmukaisesti tarkastustyöryhmän työskentelyssä. Toiminnantarkastajan mandaatti on yhdistyslain mukaan tilikausikohtainen ja päättyy siihen, kun ko. tilikautta koskeva raportti on luovutettu liittokokoukselle. Kaikki tarkastustyöryhmän jäsenet toimivat siis samoin oikeuksin koskien vuoden 2025 ja sitä aiempia tilikausia salassapitosopimuksen ja lainsäädännön rajoissa.

Tämä on viestitty tarkastustyöryhmälle osana salassapitosopimuksia sekä sähköpostikirjeenvaihdossa tarkastustyöryhmän puheenjohtajan kanssa. Myöskään hallitus ei saa perusteettomasti estää tietojen luovuttamista tarkastustyöryhmälle, jos se tarkastaa myös hallituksen toimintaa. Perusteltuja päätöksiä hallitus saa vastuiden ja velvollisuuksiensa rajoissa tehdä.

5. Vaikutukset henkilöstöön ja vapaaehtoisiin

Hallitus on tietoinen tilanteesta aiheutuvasta kuormituksesta. Työtä pyritään järjestämään siten, että selvitystyö ei aiheuta kohtuutonta lisäkuormaa toimistolle. Negatiiviseen uutisointiin ja julkiseen keskusteluun suhtaudutaan vakavasti, mutta hallitus katsoo, että avoin ja hallittu selvitystyö on pitkällä aikavälillä Ratsastajainliiton ja lajin maineen kannalta perusteltua.

6. Lopuksi

Hallitus pitää tärkeänä, että tarkastus etenee hallitusti, lainmukaisesti ja liiton edun mukaisesti. Yhteisenä tavoitteena on turvata luottamus liiton toimintaan sekä huolehtia jäsenistön, työntekijöiden ja vapaaehtoisten oikeuksista. Tämän kaiken vuoksi hallitus on pyytänyt työryhmältä tarkastussuunnitelmaa, listausta tarvittavasta aineistoista ja perusteluja luovutettavalle aineistolle sekä ehdottanut aloituskokousta, jotta asiallinen ja hallittu selvitys voidaan tehdä.