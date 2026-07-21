SRL:n hallitus taipui Wahlmanin tahtoon – maajoukkuejohdon sopimuksista päättäminen lykättiin uudelle hallitukselle

Suomen Ratsastajainliiton väistyvä hallitus muutti suhtautumistaan ja päätti tänään siirtää maajoukkuejohdon sopimuspäätökset uudelle hallitukselle kuten SRL:n toiminnantarkastaja Håkan Wahlman viime viikolla julkisesti ehdotti. "Erittäin hyvä näin", Wahlman toteaa. "Olisikin ollut outoa, että olisi toimittu jollakin muulla tavalla."Aiemmin annetun tiedon mukaan maajoukkuejohdon jatkosopimukset oli tarkoitus vahvistaa SRL:n hallituksen kokouksessa 5.8. "tai hyvin pian sen jälkeen", mutta SRL:n eroamisestaan ilmoittanut hallitus hyväksyi tänään tiistaina sähköpostikokouksessaan huippu-urheilun johtoryhmä HUJO:lta maanantaina saamansa esityksen. HUJO:n kokouksessa laaditun esityksen mukaan sopimusten ensimmäistä kautta jatketaan yhdellä kuukaudella 30.9.2026 saakka. Lopullisen päätöksen jatkosopimuksista tekee näin uusi hallitus, joka valitaan 30.8. Koska sopimukset ovat muotoa 1+3, jatkokausi kestää aina 31.8.2029 saakka.Maajoukkuejohdon arviointityö sen sijaan jatkuu. HUJO:n puheenjohtaja Satu Väihkönen kertoo, että palautteita käsitellään parhaillaan. Palautteet koostuvat arviointikyselyistä, jotka lähetettiin PM-kilpailuihin osallistuneille sekä maajoukkueen valmennusrenkaiden ikäluokkaratsastajille. .HUJOEsityksen maajoukkuejohdon sopimusten jatkosta SRL hallitukselle valmistelevat HUJO:n päätösvaltaiset jäsenet: puheenjohtaja Väihkönen, urheilujohtaja Jutta Koivula, valmennuksen asiantuntijaryhmän edustaja Pirkko Herd sekä urheilijoiden edustaja Henri Ruoste. Väihkönen kertoo, että HUJO:n olympiakomitean edustajan paikka on toistaiseksi täyttämättä, sillä Mika Vakkuri luopui tehtävästään olympiakomiteassa kesäkuussa.HUJO:n kokouksissa myös SRL:n hallituksen puheenjohtajalla ja/tai liiton edustajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus. Maajoukkuekapteenit osallistuvat kokouksiin asioiden esittelijöinä.. Ruoste ottaa vastaan palautetta - myös anonyymistiRuoste on erittäin tyytyväinen HUJO:n ja SRL:n hallituksen tekemästä ratkaisusta siirtää päätöstä. Hän painottaa myös, että on tärkeää, että kaikkien lajien ratsastajien näkemyksiä kuullaan arviointiprosessissa.Toistaiseksi erityisesti kenttäratsastajat ovat olleet oman maajoukkuejohtonsa suhteen hyvin aktiivisia, mutta muidenkin lajien urheilijoilla on mahdollisuus antaa palautetta."Olen HUJO:ssa ratsastajien edustajana ja otan mielelläni vastaan ehdotuksia ja aloitteita. Ne voivat olla myös anonyymejä, jos niin sovitaan ja toivotaan", Ruoste sanoo."Tavoitteena on koota toimiva ja tarkoituksenmukainen urheilujohto."Päätöstä on nyt siirretty, mutta muutoksiin on selvästi varauduttu. "Jos jonkun maajoukkuetoimijan toimeksiantosopimus päätetään tänä syksynä, korvausrekrytointi luonnollisesti suunnitellaan ja käynnistetään tilanteen mukaan", Väihkönen toteaa..900 000 euroa pelissä – toiminnantarkastaja pyytää siirtämään maajoukkuetoimijoiden sopimuspäätökset uudelle hallitukselle