Maajoukkuetoimijoita: kapteeni Tanja Takkula ja valmentaja Marko Björs.
Maajoukkuetoimijoita: kapteeni Tanja Takkula ja valmentaja Marko Björs. Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

SRL:n hallitus taipui Wahlmanin tahtoon – maajoukkuejohdon sopimuksista päättäminen lykättiin uudelle hallitukselle

Päätös maajoukkuetoimijoista tehdään vasta syyskuussa, kun lajiliittoon on saatu koolle uusi hallitus.
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