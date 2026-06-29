Jatkokokouksessa ei kuulla vaalivaliokunnan esityksiä hallitusehdokkaista. Jää nähtäväksi,saadaanko kokouksessa nimiä.
Jatkokokouksessa ei kuulla vaalivaliokunnan esityksiä hallitusehdokkaista. Jää nähtäväksi,saadaanko kokouksessa nimiä. Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

SRL:n jatkokokous tiistaina klo 16 – vaalivaliokunta ei saanut yhtään hallitusehdokasta

Tiistaina pidettävässä Suomen Ratsastajainliiton kevätkokouksen jatkokokouksessa vaalivaliokunta ei esittele ehdokkaita.
Julkaistu
Loading content, please wait...
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi