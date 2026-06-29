SRL:n jatkokokous tiistaina klo 16 – vaalivaliokunta ei saanut yhtään hallitusehdokasta

SRL:n kevätkokouksen jatkokokous pidetään klo alkaen 16 Helsingin Pasilassa hotelli Scandicissa. Kokous järjestetään hybridinä ja striimataan livenä. Etänä kokoukseen voivat osallistua kaikki jäsenet, mutta vai ääni- tai puheoikeutetuille edustajille lähetetään sähköpostilla Teams-kutsu kokoukseen. Kokouslinkin kautta voi osallistua ainoastaan valtakirjaan merkitty henkilö.Kokous on viimeksi kesken jääneen kevätkokouksen jatkokokous, mutta asialistalle on kuitenkin lisätty kohtaan 5, eli muihin asioihin, puuttuvan hallitusjäsenen vaali, Emilia Vätön erottua tehtävästään. Hallituksessä on tällä hetkellä viisi jäsentä ja puheenjohtaja, kun sääntöjen mukaan jäseniä pitäisi olla kuusi. Vaalivaliokunnan ehdotus luvattiin 26.6. SRL:n sivuille, mutta vt. toiminnanjohtaja Kaisa Kähö kertoo, että sellaista ei siellä nyt ole, koska yhtään ehdokasta ei ilmoittautunut valiokunnalle määräaikaan mennessä..SRL kevätkokouksen jatkokokouksen ohjelma 30.6.1. Kokouksen avaus1.1 Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja kutsutaan sihteeri.1.2 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.1.3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.1.4 Vahvistetaan ääniluettelo.1.5 Hyväksytään työjärjestys ja esityslista.2. Hallituksen selonteot kevätkokouksen edustajille2.1 Talouskatsaus ja toiminta liittokokousten välillä.2.2 Toimenpide-esitys: KS I muutokset.3. Kevätkokouksen 19.4. asettaman työryhmän selonteot kevätkokouksen edustajille4. Sääntömääräiset asiat4.1 Toimintasääntöjen 10 § mukaan liittokokouksen käsiteltäväksi esitetyt asiat:- Friskalan Ratsastajien esitykset kevätkokouksen asialistalle 19.2.2026.4.2 Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös, joka käsittää vuosikertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot sekä esitetään tilintarkastajien ja toiminnantarkastajan lausunto.4.3 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.4.4 Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä.4.5 Päätetään niistä toimenpiteistä, joihin hallituksen vuosikertomus tai tilinpäätös antaa aihetta.4.6 Valitaan vaalivaliokunta: puheenjohtaja ja kaksi (2) jäsentä.5. Muut asiat5.1 Hallituksen täydentäminen.6. Kokouksen päättäminen