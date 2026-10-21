SRL: Kaisa Kähö jättää tehtävänsä Ratsastajainliitossa

Suomen Ratsastajainliitto tiedottaa, että toiminnanjohtajan sijainen ja hallinto- ja kehityspäällikkö Kaisa Kähö on ilmoittanut siirtyvänsä uusiin haasteisiin. Kähö on toiminut Ratsastajainliiton toiminnanjohtajan sijaisena huhtikuusta 2026 alkaen ja hallinto- ja kehityspäällikkönä vajaat viisi vuotta.

Kähö jättää tehtävänsä 27.10.2026. Hän on sitoutunut auttamaan loppuvuoden 2026 ajan Ratsastajainliiton hallituksen määrittelemissä tehtävissä.

”Työ Ratsastajainliitossa on ollut matka suomalaiseen ratsastusurheiluun, ratsastusseurojen ja vapaaehtoistoiminnan laajaan ja monipuoliseen kenttään sekä ratsastus- ja hevosharrastuksen merkityksellisyyteen. Lämpimät kiitoksen kaikille, joiden kanssa olen saanut tätä matkaa kulkea”, toteaa Kaisa Kähö.

SRL:n tiedotteessa todetaan Kähön johtajuuden ja ammattitaidon liiton johdossa tämän vuoden aikana olleen ensisijaisen tärkeää organisaation toiminnan kannalta. Hän nousi tehtäväänsä ja kantoi vastuuta liitolle erittäin haastavana ajanjaksona. Ratsastajainliiton toimiston työntekijät haluavat esittää Kähölle lämpimän kiitoksen ja toivottaa hänelle menestystä tulevissa haasteissa.

”Kaisa Kähö on kantanut vastuuta aikana, joka on ollut Ratsastajainliitolle poikkeuksellisen haastava. Hän on tässä vaikeassa tilanteessa pitänyt ohjat käsissään ja tilanteen hienosti hallinnassa. Koko hallituksen puolesta haluan kiittää Kaisaa lämpimästi hänen sitoutumisestaan ja valtavasta työpanoksestaan. Toivotamme hänelle kaikkea hyvää tulevaan”, sanoo Ratsastajainliiton hallituksen puheenjohtaja Sonja Lesch.