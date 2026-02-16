SRL korvasi ALV-asiassa 10 518 euroa NIKA Equestrianille

Kirkkonummelaisen NIKA Equestrianin toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen Karolina Liuksiala vahvistaa, että Suomen Ratsastajainliitto on osallistunut siihen kohdistuneen arvonlisäverotusasian hoitoon korvaamalla osan oikeudenkäyntikuluista vuosina 2023 ja 2024, yhteensä 10 518 euroa. Asia otettiin esille moneen otteeseen eri henkilöiden toimesta SRL:n syyskokouksessa viime marraskuussa, mutta selvää vastausta ei saatu. Kokouksen tammikuussa ilmestyneen pöytäkirjan merkinnäksi jäi toiminnanjohtaja Koivisto sanoma, ettei hän muista, oliko liitolle syntynyt asiasta kuluja. Kun Hevosurheilu Ratsastus sähköpostitse tiedusteli 12.1.2026 Suomen Ratsastajainliiton toiminnanjohtaja Jukka Koivistolta, missä hallituksen kokouksessa NIKA:n saamasta korvauksesta on päätetty, Koivisto vastasi, ettei löytänyt kuvailtua päätöstä, eikä asiaa hänen muistaakseen käsitelty hallituksessa "tuolla tarkkuudella”.7.2.2026 Manniselle ja Koivistolle sähköpostitse lähetettyyn jatkokysymykseen kenen päätöksellä nämä maksut on siis tehty, jos hallituskäsittelyä ei ole ollut, ei ole saatu vastausta.NIKA ei prosessin alussa, vuonna 2022 ollut Ratsastajainliiton jäsen, mutta se ohjeistettiin liittymään lajiliittoon ennen korvausten maksua. Asiaa järjesteltiin liiton puheenjohtaja Marjukka Mannisen ja Koiviston sekä NIKA:n välisin sähköpostein. Korvauksiin kuuluu vuonna 2023 Bowa Legalin lähettämään laskuun kohdistuva 5000 euron tuki sekä vuonna 2024 Rablitz Oy:n NIKA:lta laskuttaman 5518 euron suuruinen summa, yhteensä 10 518. Liuksiala kertoo "pyytäneensä lajiliitolta apua vaikeassa tilanteessa" ja olevansa kiitollinen siitä, että "ALV-asia hoidettiin Suomen Ratsastajainliiton avulla Helsingin hallinto-oikeudessa loistavasti maaliin". Hän lisää pitäneensä tärkeänä myös sitä, että ratkaisua hyödynnettäisiin maksimaalisesti alan edunvalvonnassa hakemalla päätös julkiseksi ja mallintamalla siitä toimintaohjeita, joita hevosalan yrittäjät voivat omien lainopillisten avustajiensa kanssa halutessaan käyttää.Koivisto taustoitti Hevosurheilu Ratsastukselle tilannetta kertomalla hallituksen keskustelleen verottajan ALV-tulkintojen muuttumisesta useaan otteeseen vuonna 2022 ja linjanneen, että SRL ryhtyy edistämään koko hevosalalle tärkeän ennakkoratkaisun saamista SRL:n toimiston ja SRL:n lakikumppani BOWA Legalin kesken. .Kommentti: Vähän päälle kymppitonni