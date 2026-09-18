Kapteeni Mikko Mäentausta tulevasta hallikaudesta: "Kaikilla on kova halu mennä maailmancupia"

Esteratsastuksen 2026-2027 maailmancup-kausi alkaa jo muutaman viikon päästä Oslossa. Mikä on suomalaisten ratsastajien tilanne, kapteeni Mikko Mäentausta?”En tässä vaiheessa pysty vielä hirveästi sanomaan, pitää elää sen mukaan miten ratsastajien hallikausi käynnistyy. Kokeneita MC-ratsastajiahan meillä ei ole.”Mäentausta kertoo, että tämän kauden tavoitteena on saada Helsinkiin kolme-neljä, jopa viisi suomalaista ratsukkoa. Oslon suhteen päätös tehdään ensi viikolla, kuka sinne lähtee jos kukaan.”Kyllä me eletään ihan viikko kerrallaan tällä hetkellä. Miten ratsastajien ensimmäiset ja toiset hallikisat menevät. Toki isompiin hallikisoihin on niihinkin vaikeaa saada paikkoja.”Mäentausta kertoo, että Jasmin Seppälä-Geerink, Aura Vasama, Anna-Julia Kontio, Juulia Jyläs, Petra Heikkinen, Jone Illi, Niclas Aromaa ja John Antell ovat se ratsastajapooli joista mahdolliset MC-osakilpailujen ratsastajat valitaan. ”Annina Nordströmillä ei ole hallikisoihin sopivaa hevosta tällä hetkellä, hän keskittyy ensi kauteen”, täsmentää Mäentausta vielä.Hän kertoo olevansa yhteydessä kaikkiin ykkösratsukoihin viikottain.”Ja on ilahduttavaa, että kaikilla on kova halu mennä maailmancupia.” .Maailmancupin kausi esteratsastuksessa 2026 - 2027Oslo, NOR 7.10.– 11.10.2026 Lyon, FRA 27.10.– 1.11.2026 Verona, ITA 5.11.– 8.11.2026 Stuttgart, GER 11.11.– 15.11.2026 Madrid, ESP 26.11.– 29.11.2026 A Coruña, ESP 3.12.– 6.12.2026Lontoo, GBR 16.12.– 21.12.2026 Mechelen, BEL 26.12.– 30.12.2026Basel, SUI 7.1.– 10.1.2027 Leipzig, GER 13.1.– 17.1.2027Amsterdam, NED 28.1.– 31.1.2027 Bordeaux, FRA 4.2.– 7.2.2027Helsinki, FIN 4.3.– 7.3.2027 .Terhi Stegars, Noora Pentti, Markku Söderberg ja Pauliina Swindells uusina niminä luotsaamaan maajoukkueratsastusta