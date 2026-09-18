Estemaajoukkueen kapteeni Mikko Mäentausta vaihtoi ajatuksia valmentaja Markus Söderbergin ja nuorten kapteeni Noora Pentin kanssa Ypäjällä.
Estemaajoukkueen kapteeni Mikko Mäentausta vaihtoi ajatuksia valmentaja Markus Söderbergin ja nuorten kapteeni Noora Pentin kanssa Ypäjällä. Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

Kapteeni Mikko Mäentausta tulevasta hallikaudesta: "Kaikilla on kova halu mennä maailmancupia"

Maailmancup-kausi alkaa hallikauden myötä aivan näillä hetkillä. Kuka ratsastaa missäkin?
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